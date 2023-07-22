Спасла выброшенная оконная рама: Павел Воля вспомнил, как в детстве провалился в колодец

Павел Воля стал новым гостем шоу «Вкусно с Ляйсан» на канале ТВ-3. Жена шоумена пыталась выведать, любил ли он в юные годы какую-нибудь девочку, но юморист начал рассказывать про свое полное приключений и драк советское детство.

Воля рассказал, что он рос в пензенской девятиэтажке, которая стояла возле пустыря, оставшегося от снесенной деревни.

«Я там упал в колодец, – вспомнил Павел. – Мы просто с другом Лешкой Вертяшкиным гуляли в пять лет. Куда-то шли покорять что-то в своих мечтах. И колодца же не видно – просто какой-то лист лежит на земле… А ты ребенок, ты не понимаешь. Просто наступаешь – и вау! А там оказался колодец, у него просто снесли верхние бревна». «И я упал прямо туда в колодец. Слава богу, там была рама оконная, которую кто-то бросил вниз. Я ее не задел. Я упал точно в воду, но, так как была эта рама, я не утонул. В итоге забрался на эту раму, передохнул как-то и полез наверх». «Пришел домой весь в опилках каких-то, потому что в этом колодце уже была жижа просто сплошная. Что с мамой было? Мама мне ввалила как следует, посадила меня ногами в горчицу и уложила спать. Все».

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Воля добавил, что в детстве хотел стать водителем башенного крана и работать на стройке. Так как стройка девятиэтажек была его основной игровой площадкой в юные годы.