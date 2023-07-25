«Приемный сын» Бочкаревой, сбежавший в Москву в 17 лет: скандальная биография блогера Гликоген ТВ

Биография блогера

Имя блогера и журналиста Андрея Карпова часто мелькает в скандальных новостных сводках. Гликогена ТВ (творческий псевдоним) в свое время собиралась усыновить актриса Наталья Бочкарева. В начале этого года парню приписали романтические отношения со звездой «Доярки из Хацапетовки» и «Закрытой школы» Евгенией Осиповой. Также ходили слухи, что у молодого человека были отношения с с экс-участницей шоу «Уральские пельмени» Юлией Михалковой.

Издевательства со стороны одноклассников и побег в Москву

Андрей Карпов родился 1 июня 2004 года в поселке Караваево Костромской области. В семилетнем возрасте он пошел учиться в местную среднюю общеобразовательную школу.

Время, проведенное в учебном заведении, парень вспоминать не любит. В школе он неоднократно становился жертвой буллинга со стороны и сверстников, и учителей. Юношу избивали одноклассники, а учительница по физкультуре заявляла, что он никто. Другие же преподаватели стращали школьника тем, что он не сдаст ЕГЭ. К слову, с экзаменами Карпов справился с первого раза, набрав почти максимум баллов.