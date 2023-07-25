«Приемный сын» Бочкаревой, сбежавший в Москву в 17 лет: скандальная биография блогера Гликоген ТВ

Биография блогера
Имя блогера и журналиста Андрея Карпова часто мелькает в скандальных новостных сводках. Гликогена ТВ (творческий псевдоним) в свое время собиралась усыновить актриса Наталья Бочкарева. В начале этого года парню приписали романтические отношения со звездой «Доярки из Хацапетовки» и «Закрытой школы» Евгенией Осиповой. Также ходили слухи, что у молодого человека были отношения с с экс-участницей шоу «Уральские пельмени» Юлией Михалковой.
Издевательства со стороны одноклассников и побег в Москву
Андрей Карпов родился 1 июня 2004 года в поселке Караваево Костромской области. В семилетнем возрасте он пошел учиться в местную среднюю общеобразовательную школу.
Время, проведенное в учебном заведении, парень вспоминать не любит. В школе он неоднократно становился жертвой буллинга со стороны и сверстников, и учителей. Юношу избивали одноклассники, а учительница по физкультуре заявляла, что он никто. Другие же преподаватели стращали школьника тем, что он не сдаст ЕГЭ. К слову, с экзаменами Карпов справился с первого раза, набрав почти максимум баллов.
В школе Андрей неоднократно становился жертвой буллинга со стороны и сверстников, и учителей. Фото: соцсети
Позже журналисты писали, что в течение семи лет после смерти отца блогер постоянно ссорился с матерью и по достижении 17 лет по этой причине сбежал из дома и отправился покорять Москву. Сам же молодой человек решился оставить свой город для того, чтобы развиваться и жить нормально.
Первые шаги в журналистике
Парень начал рано работать в СМИ, в 2017 году он числился специальным корреспондентом мультвидеопортала «ЮНПРЕСС». Он брал интервью у звезд кино, музыки и телевидения, проверял магазины на наличие просроченных продуктов, писал статьи и создавал сюжеты для «АРТЕК TV».
В возрасте 17 лет молодой человек решился на переезд в Москву. Фото: соцсети
В 17 лет после ссоры с родными Андрей уехал в Москву — на это повлиял тикток-дом HOUSE88, где он остановился. Также влияние на парня оказала актриса Наталья Бочкарева. Благодаря звезде ситкома «Счастливы вместе» парень переосмыслил свою жизнь, поменял стиль и даже сдал ЕГЭ. К слову, некоторое время СМИ писали, что он был личным помощником Бочкаревой, а позже актриса даже задумывалась о его усыновлении.
Из-за побега из дома Карпова объявили в федеральный розыск, и ему пришлось ненадолго вернуться на родину, чтобы утрясти все вопросы с матерью.
В 2021 году талантливый молодой человек стал пиар-менеджером женской группы «Воровайки», а также имел отношение к телеканалу «ЧЕ!». В 2022 году он вступился за остросоциальное ток-шоу «ДНК» на НТВ, продюсером которого являлся. По его словам, в шоу рассказывают реальные истории с реальными людьми.
Благодаря звезде ситкома «Счастливы вместе» парень переосмыслил свою жизнь, поменял стиль и даже сдал ЕГЭ. Фото: соцсети
В том же году Андрей похвастался сотрудничеством с кумиром детства певицей Наталией Власовой в качестве специалиста по связям с общественностью.
Личная жизнь блогера
Гликоген ТВ любит экспериментировать с внешностью и цветом волос. Парень не раз признавался, что выступает за свободные отношения, и подробно объяснял почему, приводя примеры из прошлого.
Первые отношения начались у него еще в пятом классе, но были омрачены ревностью со стороны второй половинки, оказавшейся старше его на три года. Далее у молодого человека закрутился роман с девушкой из мира медиа, которая позже стала блогером-миллионником. Но возлюбленная не смогла смириться с тем, что Карпов ставил работу во главу угла, и что к нему проявляли интерес другие представительницы прекрасного пола.
Андрей Карпов с кумиром детства певицей Наталией Власовой. Фото: соцсети
В январе этого года внимание общественности было приковано к личной жизни Гликогена ТВ. Поводом для этого послужила фотография с ГУМ-катка в компании актрисы Евгении Осиповой и ее детей. Парень в подписи к кадру назвал всех присутствующих на снимке семьей. Очевидцы же сообщали, что пара весело проводила время, держалась за руки и обнималась.
После этого СМИ стали писать о том, что актриса и продюсер встречаются, хотя в предыдущей публикации молодой человек отметил, что дружат они уже давно. Парню часто приписывают отношения с девушками старше него. Так, после совместных забавных роликов Андрея заподозрили в близких отношениях с экс-участницей шоу «Уральские пельмени» Юлией Михалковой.
Новогодние праздники Карпов провел в компании актрисы Евгении Осиповой и ее детей. Фото: соцсети
Интересные факты
— Гликоген ТВ гордится своим дедушкой Николаем Ивановичем Веселовым, который в 18 лет пополнил ряды Красной армии и прошел всю Великую Отечественную войну. О нем он часто рассказывает в своем блоге.
— Когда в феврале 2022 года парень опубликовал снимок, где он сидел в кресле наставника нового сезона шоу «Голоса. Дети», многие решили, что он принял в нем участие. Однако в группе во «ВКонтакте», посвященной его творчеству, появилась информация, что студию Карпов посетил для того, чтобы снять видео с блогерами, ведущими и наставниками популярного проекта.