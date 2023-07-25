Строгая блондинка, которая знает правду о каждом: биография телеведущей Сабины Пантус

Биография телеведущей

Сабина Пантус — профессиональный психолог, телеведущая и мама двоих сыновей. Строгая блондинка уже много лет с легкостью исполняет обязанности коуча, специалиста по подбору персонала и даже профайлера и полиграфолога. Популярность Сабине принесло известное телешоу, которое выходило на Первом канале с 2017 года.

Родилась в Баку, обладает множеством дипломов

О детских годах телеведущей известно мало. Сабина родилась 4 марта 1982 года в Баку, некоторое время жила в Новосибирске. В 2004 году перебралась в Москву. Национальность девушки стала предметом спора зрителей и поклонников. Некоторые считают, что у есть Пантус прибалтийские корни, другие же уверены, что психолог — русская.

Информацию о полученном образовании блондинка также не афиширует, известно только то, что она изучала профайлинг, психодиагностику и полиграфологию, нейролингвистическое программирование. Кроме того, ее копилку в разное время пополнили сертификаты и дипломы «Центра прикладной психофизиологии», Американского международного института полиграфии, «Академии безопасности бизнеса».