Строгая блондинка, которая знает правду о каждом: биография телеведущей Сабины Пантус

Биография телеведущей
Сабина Пантус — профессиональный психолог, телеведущая и мама двоих сыновей. Строгая блондинка уже много лет с легкостью исполняет обязанности коуча, специалиста по подбору персонала и даже профайлера и полиграфолога. Популярность Сабине принесло известное телешоу, которое выходило на Первом канале с 2017 года.
Родилась в Баку, обладает множеством дипломов
О детских годах телеведущей известно мало. Сабина родилась 4 марта 1982 года в Баку, некоторое время жила в Новосибирске. В 2004 году перебралась в Москву. Национальность девушки стала предметом спора зрителей и поклонников. Некоторые считают, что у есть Пантус прибалтийские корни, другие же уверены, что психолог — русская.
Информацию о полученном образовании блондинка также не афиширует, известно только то, что она изучала профайлинг, психодиагностику и полиграфологию, нейролингвистическое программирование. Кроме того, ее копилку в разное время пополнили сертификаты и дипломы «Центра прикладной психофизиологии», Американского международного института полиграфии, «Академии безопасности бизнеса».
Сабина родилась 4 марта 1982 года в Баку, а в 2004 году перебралась в Москву. Фото: соцсети
Необычная разработка Пантус и помощь кризисным семьям
Сабина практикует как личный бизнес-коуч, помогая различным людям добиваться успеха и принимать верные решения. Кроме того, психолог уже много лет помогает крупным компаниям подбирать сотрудников и разрешать внутренние проблемы в коллективе.
Также трудолюбивая блондинка руководит Центральным исследовательским бюро психотехнологий, вдобавок к этому ведет личные консультации.
Талант полиграфолога Сабина воплотила в собственной разработке — полиграфе под названием «Энергия». Она утверждает, что этот прибор показывает весьма точные результаты и способен помочь не только кадровикам и рекрутерам, но и криминалистам.
Кроме того, психолог профессионально консультирует тех, кто хочет найти общий язык с возлюбленными или родителями.
Сабина профессионально консультирует тех, кто хочет найти общий язык с возлюбленными или родителями. Фото: соцсети
Шоу «На самом деле»
Однако широкую известность Сабине Пантус принесло телевидение. С июня 2017 года она попала в программу «На самом деле» на Первом канале вместе с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Проект помогает людям, между которыми произошел тот или иной конфликт, помириться и простить друг друга.
Сабина неоднократно отмечала: главное для решения подобных проблем — научиться говорить и слышать правду. Именно ложь становится причиной разногласий.
Героями шоу становились люди, некогда близкие, которые поругались или даже расстались. Ведущие подчеркивали в интервью, что в студии «На самом деле» невозможно соврать, а тайное становится явным на глазах миллионов зрителей.
На шоу Сабине помогает ее жесткий характер, уверенность и чуткость. Вторым постоянным полиграфологом программы является Роман Устюжанин, который ранее по долгу службы появлялся и в других аналогичных передачах.
Сабина и певец Прохор Шаляпин во время съемок шоу «На самом деле». Фото: соцсети
За время эфира героями рейтинговой передачи становились Анфиса Чехова, Дана Борисова, наследники Леонида Брежнева, Александр Серов. Звездам приходилось признаваться в сокровенном, что привлекало к экранам новых зрителей.
Однако мнения поклонников передачи разделились. Некоторые считают, что ведущие профессионально выводят героев на чистую воду. Другие же полагают, что их методы слишком жесткие и прямолинейные.
В начале 2020 года Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала. С марта того же года телепрограмму начал вести актер Тимур Еремеев. С конца февраля по середину мая 2022 года телепередача не транслировалась. Съемки шоу были возобновлены в апреле. С 21 мая по 13 августа 2022 года периодичность выхода телепрограммы была изменена.
Роман Устюжанин и Сабина Пантус. Фото: соцсети
Слухи о романах с Устюжаниным и Шепелевым
О личной жизни Пантус также известно крайне мало. У женщины два сына, Данила и Никита. А вот есть ли у Сабины муж, пока остается тайной для всех.
В эфирах телеведущая появляется с обручальным кольцом на правой руке. Это дает основания полагать, что ее семейное положение определено.
Некоторое время назад в Сети стали распространяться слухи об отношениях между Сабиной Пантус и Дмитрием Шепелевым. Зрители были уверены, что коллег связывала сильная личная симпатия.
А позднее появились сплетни о романе телеведущей с коллегой Романом Устюжаниным. Такие домыслы возникали из-за часто появляющихся совместных снимков пары в соцсетях Сабины. И даже когда вся страна сидела на самоизоляции, Пантус и Устюжанин находили возможность и время для встреч. Однако звезды так и не прокомментировали эти слухи.
Профессия Сабины, по ее словам, мешает в жизни. Телеведущая подчеркивает, что без применения детектора лжи моментально распознает вранье детей и членов семьи, что иногда становится причиной размолвок и недопониманий.
Телеведущая с любимыми сыновьями. Фото: соцсети
Сабина Пантус сейчас
Сабина и сейчас работает на Первом канале. Вместе с другими экспертами и новым ведущим «На самом деле» Тимуром Еремеевым Пантус выступала в эфире программы «У нас все дома», в которой выясняла, как проводят время звезды российского шоу-бизнеса, находясь на самоизоляции.
Также Сабина делилась практическими советами о том, куда лучше направить энергию в свободные от работы часы.
В общении с поклонниками телеведущая неоднократно признавалась, что ведет борьбу с лишним весом. Фото: соцсети
Интересные факты
— В конце августа 2017 года Сабина опубликовала в соцсетях фото, где она была запечатлена с листком в руке. На нем напечатаны ответы на самые популярные вопросы, задаваемые телеведущей.
«Русская. Рыбы. Фамилия настоящая. Нет, не латышка. Мне 35. Родилась в Баку. Жила в Новосибирске. В Москве с 2004 года. Дети есть: 2 сына, 12 и 7 лет. Про мужа не рассказываю — не хочу! Близким со мной не сложно. Я их люблю, а не тестирую!!!», — с юмором рассказала о себе блондинка.
— В общении с поклонниками телеведущая неоднократно признавалась, что ведет борьбу с лишним весом. Мысли о ненавистных килограммах иногда настолько навязчивы, что из-за этого, как она считает, ей вскоре может потребоваться психологическая помощь.