Неутомимый человек-оркестр, влюбленный в музыку: жизнь и творчество продюсера Бари Алибасова

Биография звезды
Один из самых ярких представителей советского и российского шоу-бизнеса — Бари Алибасов. Скандальный продюсер и музыкант. Он точно знает, как привлечь к себе внимание публики. Бари Каримович часто становится героем светских хроник благодаря своему эпатажному поведению. Его имя навсегда связано с группой «На-На», которая в 1990-х наделала много шума.
В детстве занимался домашним хозяйством, но с ранних лет мечтал о веселой и беззаботной жизни
Бари Каримович Алибасов родился 6 июня 1947 года недалеко от города Чарска на территории Казахской ССР. Парень рос в многодетной рабочей семье. Папа будущей звезды занимал должность управляющего банка, а мама трудилась бухгалтером в детском саду.
Семья Алибасовых многие годы считалась образцовой среди соседей, никто не видел ссор между супругами. Да и дети росли одаренными и очень деятельными.
Все свое детство Бари занимался домашним хозяйством. Ему часто приходилось вставать ранним утром и гнать коров на пастбище, заниматься огородом. Вместе с этим мальчик постоянно мечтал о беззаботной и веселой жизни. В подростковом возрасте Алибасов мог по два-три дня не ночевать дома, а родители даже не искали своевольного юнца. Были и частые прогулы школы, из-за которых будущего продюсера не раз исключали.
Когда мальчику было четыре года, мать наряжала сына в национальные одежды и разучивала с ним песни. В школе он также продолжил заниматься пением и начал играть на ударных. Деятельный Бари даже организовал свой первый проект — детский драматический кружок, где поставил спектакль по мотивам творчества Антона Чехова. В старших классах Алибасов стал инициатором создания местного музыкального ансамбля.
Алибасов во время службы в армии. Фото: соцсети
Алибасов с трудом окончил школу в 1965 году. После этого парень поступил в Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, мечтая о карьере архитектора. После окончания учебного заведения Бари добровольно ушел в армию, где вновь принял участие в создании музыкального ансамбля «Задор», с которым иногда выступал на концертах.
В 1973 году Алибасов окончательно решил связать жизнь с музыкой и получить профильное образование. Он поступил в музыкальное училище по классу ударных, но в связи с плотным графиком гастролей проучился лишь год. Диплом Бари так и не получил.
Дебют в «Интеграле» и первые гастроли
Еще в молодости Бари начал задумываться о собственных проектах. И в 1960-х ему удалось организовать первый коллектив.
Дебютным проектом парня стала группа «Интеграл». Ее Бари Каримович основал вместе с однокурсником Михаилом Араповым в 1966 году. Он показал себя не только талантливым музыкантом, но и проявил навыки композитора, создав первую песню «Весенний дождь».
После возвращения домой из армии Алибасов реорганизовал «Интеграл» в рок-группу. Несмотря на запрет подобной музыки на территории СССР, коллектив Алибасова был одобрен и утвержден Министерством культуры. «Интеграл» гастролировал по территории советских республик, собирая полные залы и постоянно меняя филармонии. К слову, в 1983 году в коллектив пришли молодые певцы Женя Белоусов и Сергей Челобанов.
Первым серьезным проектом Алибасова стал коллектив «Интеграл». Фото: соцсети
Новая волна успеха и создание «На-На»
В 1989 году Бари основал свой творческий центр и решил вплотную заняться продюсерской деятельностью. Его самым успешным проектом стал коллектив «На-На», участники которого были набраны по принципу свободного кастинга. Группа записывала музыку в стиле поп. Вскоре песни красавцев-парней приобрели большую популярность. Создание поп-коллектива стало настоящим успехом в творческой биографии Алибасова.
Он оказался замечательным продюсером, первое выступление группы состоялось на международном фестивале Face to face. Известность коллектива стремительно росла, после нескольких концертов ее признали открытием года.
Алибасов поддерживал в коллективе строгую дисциплину, штрафуя музыкантов за нарушения. Участников группы он поселил в одном доме, где были расположены студия, прачечная, а также ванная с гидромассажем. Группа «На-На» существует и сегодня, выпуская по альбому раз в несколько лет.
Бари Каримович с участниками поп-группы «На-На». Фото: соцсети
Появление на телевидении
Запомнилось телезрителям участие скандального Бари Алибасова в передаче «Кто хочет стать миллионером?». На вопросы ведущего продюсер отвечал вместе с певцом Александром Фадеевым (Данко).
Побывал деятельный продюсер и на популярном проекте «Битва экстрасенсов». Специалисты попытались узнать о причинах пожара в его квартире, где погиб кот по кличке Арни.
В 2017 году в Сети появилась информация о том, что мужчина принял участие в съемках программы «Пусть говорят». Выпуск телепередачи был посвящен бизнесвумен Людмиле Браташ, которую обнаружили мертвой в 2016 году.
Отравление «Кротом», реанимация и разоблачение
В июне 2019 года СМИ облетела страшная новость: Алибасов попал в реанимацию из-за отравления химикатом. Как писали журналисты, продюсер случайно выпил средство «Крот». Он сделал глоток, перепутав бутылки с жидкостью для прочистки труб и газированным напитком. Спустя несколько минут звезда позвонил своему помощнику и вызвал скорую помощь.
Медики быстро прибыли на место происшествия, а во время промывания пошла кровь. В больнице артиста ввели в искусственную кому, поскольку он получил сильнейшие ожоги пищевода. В медикаментозном сне мужчина пробыл пять дней, поэтому в СМИ начали появляться слухи, что он умер.
После перевода Алибасова из реанимации в обычную палату выяснилось, что он потерял память и не узнает родных.
Однако уже через несколько дней продюсер вышел из медицинского учреждения. Бари дал свое первое интервью после выхода из комы Андрею Малахову для шоу «Прямой эфир». Он рассказал о самочувствии и о пережитом во время медикаментозного сна.
В начале июля продюсер снялся в программе «На самом деле», где состоялось его разоблачение. Он прошел детектор лжи, чтобы ответить на вопрос — было ли отравление на самом деле. Полиграф показал, что эта история выдуманная.
Громкая история с отравлением «Кротом» оказалась выдуманной. Фото: соцсети
Многочисленные жены Алибасова, разводы и измены
Впервые продюсер женился сразу после школы, но брак продлился недолго. По словам Бари Каримовича, он быстро охладел к юной жене, и ему захотелось разнообразия. Звезда признавался, что от этого брака у него есть сын, который родился в 1967 году, уже после развода.
Вскоре мужчина снова женился на девушке моложе его на 12 лет, но и этот союз быстро развалился.
После второго развода Алибасов завел роман, на этот раз с фанаткой группы «Интеграл» Еленой Уронич. На момент знакомства она была обручена с другим мужчиной, но влюбилась в Бари и быстро отменила помолвку. В гражданском браке в 1985 году родился сын Бари Бариевич Алибасов, но это не удержало известного музыканта в семье.
В начале 1990-х годов Алибасов женился в четвертый раз, но брак снова не стал последним в его жизни. С женой продюсер развелся в 1994-м.
В гражданском браке Алибасова с Еленой Уронич родился сын Бари . Фото: соцсети
В 2013 году продюсер тайно женился на своей помощнице и актрисе театра Лилиане-Виктории Максимовой. Они познакомились на выставке картин, где Алибасов предложил девушке работу. После свадьбы пара поселилась в студии продюсера. Разница в возрасте супругов составляла около 40 лет, возможно, именно это стало помехой для семейного счастья. Пара вскоре развелась.
Свадьба с Федосеевой-Шукшиной
Бари познакомился с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной благодаря Станиславу Садальскому еще в 1995 году. Роман знаменитостей продлился всего три года. После расставания у артистов сохранились доверительные отношения, продюсер общался со своей некогда возлюбленной.
В ноябре 2018 года Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились. Церемония бракосочетания состоялась в Кутузовском загсе 20 ноября.
Алибасов и Лилиана-Виктория Максимова. Фото: соцсети
На торжестве присутствовали только ближайшие родственники и друзья новобрачных. Оказалось, что после многочисленных попыток построить свое счастье по отдельности Алибасов и Федосеева-Шукшина снова сблизились и решили пожениться.
Но радость была недолгой. Так, 17 августа 2020 года Бари Алибасов подал на развод. Причина разрыва — неустранимые противоречия между супругами. Продюсер также пожаловался в интервью, что на его решение повлияло «безобразие», которое творилось в семье по вине Лидии Николаевны, а также ее дочери Ольги Шукшиной. Официальное расторжение брака состоялось в декабре того же года.
Слухи об отцовстве и новая пассия
В ноябре 2020 года Бари на всю страну заявил, что скоро вновь станет отцом. Избранницей Алибасова стала Виктория Полторацкая, его личная массажистка. По словам артиста, его чувства были ярче, чем в 17 лет. Правда, многие поклонники с недоверием отнеслись к новости о будущем ребенке. В январе 2021 года Виктория и Бари появились на передаче «На самом деле», на котором молодая любовница отказалась подтверждать свою беременность на аппарате УЗИ.
Брак Бари Каримовича и Федосеевой-Шукшиной продлился недолго, несмотря на их давнее знакомство. Фото: соцсети
Спустя некоторое время после новостей об ухудшающемся здоровье звезды, появилась информация, что рядом с артистом находится некая Елена. Со слов сына Бари Алибасова, женщина была помощницей продюсера. По профессии Елена — реабилитолог, родом с Украины. Наследник в красках расписывал, что Лена вытащила папу с того света, помогла ему вернуть расположение духа.
Однако для родственника артиста стала большой неожиданностью новость об очередном бракосочетании Бари Алибасова. Кроме СМИ, о седьмой попытке построить семейное счастье 74-летнего продюсера со своей помощницей написал Станислав Садальский. Однако сама Елена в мае 2022 года опровергла новость и сказала, что «это просто смешно».
Алибасов с любимым котом. Фото: соцсети
Алибасов сейчас
Восстановившись после болезни, Бари Каримович вернулся в социальные сети. Он регулярно выкладывает фото и видео со своим участием. Также продюсер не забывает делиться интересными фактами из жизни группы «На-На».
Летом прошлого года Алибасов рассказал, что собирается открывать сайт по продаже различных сувениров и пряников собственного изготовления. Говоря о своем здоровье, он отметил: все замечательно, ходит в бассейн, бегает с собакой.
Осенью Бари Каримович был госпитализирован для плановой операции на позвоночнике. Это произошло из-за неудачного падения знаменитости. В октябре его помощница Елена рассказала, что ее подопечный приболел, а из-за смены погоды у Алибасова ноет спина.