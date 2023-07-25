Неутомимый человек-оркестр, влюбленный в музыку: жизнь и творчество продюсера Бари Алибасова

Биография звезды

Один из самых ярких представителей советского и российского шоу-бизнеса — Бари Алибасов. Скандальный продюсер и музыкант. Он точно знает, как привлечь к себе внимание публики. Бари Каримович часто становится героем светских хроник благодаря своему эпатажному поведению. Его имя навсегда связано с группой «На-На», которая в 1990-х наделала много шума.

В детстве занимался домашним хозяйством, но с ранних лет мечтал о веселой и беззаботной жизни

Бари Каримович Алибасов родился 6 июня 1947 года недалеко от города Чарска на территории Казахской ССР. Парень рос в многодетной рабочей семье. Папа будущей звезды занимал должность управляющего банка, а мама трудилась бухгалтером в детском саду.

Семья Алибасовых многие годы считалась образцовой среди соседей, никто не видел ссор между супругами. Да и дети росли одаренными и очень деятельными.

Все свое детство Бари занимался домашним хозяйством. Ему часто приходилось вставать ранним утром и гнать коров на пастбище, заниматься огородом. Вместе с этим мальчик постоянно мечтал о беззаботной и веселой жизни. В подростковом возрасте Алибасов мог по два-три дня не ночевать дома, а родители даже не искали своевольного юнца. Были и частые прогулы школы, из-за которых будущего продюсера не раз исключали.

Когда мальчику было четыре года, мать наряжала сына в национальные одежды и разучивала с ним песни. В школе он также продолжил заниматься пением и начал играть на ударных. Деятельный Бари даже организовал свой первый проект — детский драматический кружок, где поставил спектакль по мотивам творчества Антона Чехова. В старших классах Алибасов стал инициатором создания местного музыкального ансамбля.