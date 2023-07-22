Роман с Жанной Фриске, карьера модели и едва не рухнувший брак Кирилла Андреева: личная жизнь «черненького» из «Иванушек»

Кирилл Андреев родился 6 апреля 1971 года в Москве. Его отец был строителем, мама работала технологом. Именно от отца Кириллу досталась яркая внешность – сказались испанские корни.

Когда мальчику исполнилось 11 лет, родители расстались. Возможно, он пошел бы по «кривой дорожке», если бы не спорт, который занимал все свободное время подростка. Кирилл стал кандидатом в мастера спорта по плаванию, а потом увлекся культуризмом.

Модельный бизнес и знакомство с Игорем Матвиенко

После армии высокий привлекательный парень с накачанными мускулами (при росте 188 см Кирилл весит 90 кг) прошел обучение в школе моделей Вячеслава Зайцева и несколько лет проработал в Доме моды. Кроме того, Андреев учился в Америке – на курсах в Школе рекламы и фотомоделей, а также, по некоторым данным, изменил форму носа.

Профессия модели позволила парню войти в круги шоу-бизнеса, у него появилось много новых знакомых из этой сферы. Одна из знакомых – певица Наталья Ветлицкая – познакомила эффектного парня с продюсером и композитором Игорем Матвиенко. Так началась творческая биография Андреева.

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