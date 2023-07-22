Роман с Жанной Фриске, карьера модели и едва не рухнувший брак Кирилла Андреева: личная жизнь «черненького» из «Иванушек»

В жизни Кирилла Андреева было немало испытаний. Справиться с ними помогла любимая женщина.
Потомок испанцев
Кирилл Андреев в юности. Фото: соцсети
Кирилл Андреев родился 6 апреля 1971 года в Москве. Его отец был строителем, мама работала технологом. Именно от отца Кириллу досталась яркая внешность – сказались испанские корни.
Когда мальчику исполнилось 11 лет, родители расстались. Возможно, он пошел бы по «кривой дорожке», если бы не спорт, который занимал все свободное время подростка. Кирилл стал кандидатом в мастера спорта по плаванию, а потом увлекся культуризмом.
Модельный бизнес и знакомство с Игорем Матвиенко
После армии высокий привлекательный парень с накачанными мускулами (при росте 188 см Кирилл весит 90 кг) прошел обучение в школе моделей Вячеслава Зайцева и несколько лет проработал в Доме моды. Кроме того, Андреев учился в Америке – на курсах в Школе рекламы и фотомоделей, а также, по некоторым данным, изменил форму носа.
Профессия модели позволила парню войти в круги шоу-бизнеса, у него появилось много новых знакомых из этой сферы. Одна из знакомых – певица Наталья Ветлицкая – познакомила эффектного парня с продюсером и композитором Игорем Матвиенко. Так началась творческая биография Андреева.
«Иванушки International» - «Тучи» и другие хиты
Кирилл Андреев в составе группы «Иванушки International». Фото: Global Look Press
Новая группа, созданная Матвиенко, получила название «Иванушки International». Кроме Кирилла Андреева («черненького») в нее вошел «Рыжий» - Андрей Григорьев-Апполонов, а также Игорь Сорин.
Поначалу ребята выступали бесплатно, перепевая известные композиции, но заметного успеха не было. Игорь Матвиенко уже решил было закрыть группу, но перед закрытием сделал отчаянный шаг – выпустил в эфир новую песню «Тучи».
Она звучала очень непривычно для российских слушателей – песня написана в стиле трип-хопа. Однако именно «Тучи» спасли коллектив – это был грандиозный успех, песня звучала повсюду. «Иванушки» взлетели на вершины хит-парадов. Записывались новые песни – «Вселенная», «Колечко», «Этажи».
Вышел первый диск группы – «Конечно, он». В 1997 году поклонники получили второй альбом «Иванушек» - «Твои письма», за ним последовали другие. Самыми известными песнями коллектива стали «Кукла», «Тополиный пух», «Небо», «Лодочка», «Золотые облака», «Билетик в кино»…
В составе группы происходили изменения. В 1998 году вместо погибшего Игоря Сорина в группе появился Олег Яковлев, а еще через 15 лет его место занял Кирилл Туриченко.
Сольная карьера Кирилла Андреева
Кирилл Андреев и сегодня продолжает записывать песни. Фото: соцсети
Примерно тогда же, продолжая оставаться солистом «Иванушек», Андреев занялся сольной карьерой. Зрители с удовольствием ходили на его концерты, вышел его сольный альбом «Я продолжаю жить». В то же время он выступал вместе с коллективом, хотя уже не так часто, как прежде. В 2021 году в «Крокус Сити Холле» прошел юбилейный концерт «Иванушек» - к 25-летию группы. Ребята порадовали поклонников старыми хитами и вернули своих преданных поклонников во времена их молодости – вместе с «Тополиным пухом», «Тучами» и «Куклой».
Фильмы и телешоу
Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко. Фото: соцсети
Кирилл Андреев – не только певец. Еще подростком он снялся в фильме «История одной бильярдной комнаты». Позднее его можно было увидеть в клипах Светланы Владимирской, Лаймы Вайкуле, а также в эпизодической роли в фильме «Ширли-мырли». Он снимался в мюзиклах «Старые песни о главном 3», «Первый скорый», затем появились роли в фильмах «День выборов», «Смешанные чувства».
Казалось, этому эффектному жгучему брюнету удается все, за что он берется: он показал класс в «Танцах со звездами», стал фаворитом в «Цирке со звездами»… В середине 2000-х Кирилл Андреев в составе «Иванушек» появлялся в телешоу – «Большая разница», «Армейский магазин», «Достояние Республики».
Бизнес Кирилла Андреева
В 2020 году Кирилл Андреев запустил собственный бизнес – производство тортов и автосервис. К сожалению, помешала пандемия – особой прибыли артист не получил.
Квартиры и дома
Около 10 лет назад Андреев обменял однокомнатную квартиру в Москве на «трешку» в Турции – в хорошем комплексе, поблизости от моря. Есть у него и апартаменты в Лас-Вегасе, купленные пополам с подругой семьи Натальей.
«Я тогда продал квартиру, рассчитался с кредитом, отдал за машину, и еще осталось, поэтому мы купили дом — у Наташи первый этаж, а у нас — второй. Заплатил 166 тысяч долларов, но тогда он был по 30 рублей. С годами недвижимость выросла в цене — до 500 тысяч долларов», - рассказывал певец.
Кроме того, ему удалось накопить на квартиру для сына – ее он подарил молодоженам на свадьбу. Однако, как признается сам певец, его нельзя назвать очень богатым человеком:
«Чтобы держать евро на карте, да еще и в больших количествах… Нет их у меня, огромных денег».
Увлечения молодости, жена и сын
Жанна Фриске. Фото: Global Look Press
Кирилл Андреев рассказывал, что в юности встречался с певицей Жанной Фриске, а затем – с солисткой группы «Стрелки» Марией Корнеевой.
На вечеринке в канун 1999 года артист познакомился с девушкой, которая сразу ему понравилось. Ее звали Лолита Аликулова, она работала тренером по фитнесу и выглядела сногсшибательно в длинном платье со шлейфом. Этот шлейф Кирилл носил за дамой весь вечер. Интересно, что Лолита не относилась к поклонницам «Иванушек». Однако Кирилл так красиво ухаживал, что покорил ее сердце, и вскоре они уже жили вместе.
Кирилл Андреев с женой и сыном. Фото: соцсети
В октябре 2000 года на свет появился Кирилл Андреев-младший. Сын артиста вырос очень похожим на отца. Он мог бы сделать отличную карьеру и в рекламе, и на сцене, и на подиуме – от предложений не было отбоя. Однако юноша выбрал иную дорогу: окончил школу при монастыре.
Как и отец в юности, Кирилл-младший отдает много времени спорту: рукопашной борьбе и баскетболу. В 2020 году наследник артиста женился. Его жену зовут Аделиной, в 2021 году она родила дочь, которой дали красивое имя Аннелия. Так что «черненький» из «Иванушек» - уже дедушка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Зависимость, травма и другие испытания
Семья Кирилла Андреева – редкость в шоу-бизнесе: супруги нежно любят друг друга вот уже много лет, даже на гастролях артист не перестает думать о любимой жене. Правда, и в их семье не обошлось без проблем. Одно время Андреев увлекся алкоголем – к этому располагала кочевая жизнь: после каждого концерта на гастролях артисты «расслаблялись», и в какой-то момент эта привычка достигла критической отметки.
«Я ему запрещала употреблять крепкий алкоголь, но он и вином мог напиться до беспамятства. Часто говорила Кириллу, что он должен быть хорошим отцом и бросить пить. Угрожала, что уйду, если он не перестанет. Сейчас странно про это вспоминать», - рассказывала Лолита.
Однажды Кирилл Андреев получил тяжелую травму головы. Ему пришлось перенести трепанацию черепа. Потом последовала операция на глазу. Со спиртным было покончено – как и с кикбоксингом: запретили врачи. Но Кирилл не оставил занятия спортом – он много плавает, а еще играет в хоккей.
Кирилл Андреев сейчас – концерты, спорт и диета
Кирилл Андреев с женой и детьми. Фото: соцсети
Музыкальная карьера Кирилла Андреева продолжается. Он выступает в составе «Иванушек», поет на сольных концертах. Весной 2023 года «Иванушки International» выступили на мероприятии в честь 20-летия радио Retro FM.
Артист остается в хорошей физической форме благодаря спорту и строгой диете – он не есть мучное и молочное, на его столе преимущественно – нежирное мясо и овощи. И здесь, как и в других начинаниях, его поддерживает жена. Вместе они способны на все.