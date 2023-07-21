Творческий ребенок: Марго Робби вспомнила, как чуть не довела свою няню до инфаркта

Марго Робби всегда была актрисой. Еще в детстве она устроила своей няне такой перфоманс, что бедная женщина с криками выбежала из дома. Эту историю 33-летняя кинозвезда рассказала в радиошоу The Zoe Ball Breakfast Show.

«У нас появилась новая няня, а я хотела вернуть свою старую няню, Талию, которой было около 16 лет. Я думала, что она такая крутая, — вспоминает Марго. — Но у нас появилась эта дама намного старше меня, и я была просто не в восторге от этого». «Она сказала мне пойти принять ванну, а я не хотела. Но она была очень сварливой, и я подумала: «Ну я тебе покажу». Итак, я взяла большой кухонный нож и кетчуп, растянулась голая на плитке, намазалась кетчупом, положила рядом нож и ждала около 45 минут, пока она меня найдет. Но ожидание стоило того».

Актриса добавила, что перепуганная няня с криком выбежала из дома. Вернули ли ей после этой выходки прежнюю сиделку, Робби не уточнила.

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