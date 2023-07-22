Сергей Дроботенко: как стал звездой «Аншлага», покорил Елену Воробей, но ни разу не женился

Юморист Сергей Дроботенко начал карьеру еще в Омске, где прошло его детство, и стал местной звездой. А вскоре прославился на всю страну, правда, для этого ему пришлось переехать в Москву. Сегодня он - один из самых популярных и узнаваемых аншлаговцев. Как сложилась карьера артиста, что у него с Еленой Воробей - читайте в нашем материале.
Сибирское детство
Сергей Анатольевич Дроботенко – уроженец УССР, на свет он появился 14 сентября 1969 года в Днепропетровске. Точной информации о том, кто он по национальности, нет, но судя по происхождению, он украинец. Семья переехала в Омск, когда Сергею шел третий годик.
Сергей Дроботенко в детстве. Фото: соцсети
В детстве Сережа питал страсть к сцене, посещал кружок пения, мечтал, что станет танцором балета. Но родители были против такого будущего сына.
Сергей Дроботенко в детстве. Фото: соцсети
Отец Анатолий Дроботенко преподавал в Омском институте инженеров железнодорожного транспорта, мать Ветта Громова трудилась инженером-технологом в трамвайном управлении. И по окончании школы Дроботенко-младший поступил в железнодорожный вуз. За время учебы он успел отслужить в армии, в танковый войсках в Бикине, вернулся в 1989 году и продолжил учебу.
КВН, начало карьеры
Мечта о сцене у Дроботенко осуществилась по-другому. После армии он начал играть в КВН и возглавил вузовскую сборную. В 1990 году команда даже вышла в финал городской лиги, но уступила в борьбе за чемпионство.
Сергей Дроботенко в молодости. Фото: соцсети
Получив диплом в 1990 году, Дроботенко некоторое время преподавал в местном железнодорожном лицее. Однако, душа у Сергея лежала совсем к иному. Он устроился работать на радио «Европа Плюс» диджеем в 1993 году и стал своего рода омской знаменитостью.
К нему на интервью в студию приезжали гастролирующие звезды, за пять лет он успел познакомиться с Михаилом Жванецким, Владимиром Винокуром, Яном Арлазоровым и выпытывал секрет успеха. Все они советовали радиоведущему, обнаружившему юмористический талант, ехать в столицу – мол, там зажигаются звезды.
Сергей Дроботенко с коллегой на радио (Омск). Фото: соцсети
Параллельно Дроботенко основал театр миниатюр «БИС», в котором выступал вместе с коллегами по КВН. Коллектив очень быстро стал популярным в Сибири, а участия в фестивалях и конкурсах приносили артистам победы и призы. В 1996 году в Омске Дроботенко дал свой первый сольный концерт. Его юмористические миниатюры, тексты к которым он писал сам, нашли почитателей – в зале был аншлаг.
Переезд в Москву
В Омске Дроботенко прошел курсы актерского мастерства, и памятуя наставление звезд юмора, в 1998 году отправился в Москву. И не мешкая, отослал записи своих комедийных выступлений в «Аншлаг» Регине Дубовицкой, а также в «Смехопанораму» Евгению Петросяну.
Сергей Дроботенко и Регина Дубовицкая. Фото: соцсети
Пока ждал ответа от мэтров комедийного жанра, Дроботенко успел дебютировать на московской сцене с концертом «Ах, анекдот», и публика приняла его тепло. Его взяли в штат программы на ТВ-Центр» в одноименную передачу. И вскоре от Петросяна раздался звонок – он предложил Дроботенко сделать спецвыпуск в своей передаче, и тот с радостью согласился.
Сергей Дроботенко (справа) на Фестивале юмора, 1999 год. Фото: соцсети
Но знаменитым его сделал Международный конкурс артистов сатиры и юмора «Кубок Юмора 1999» в Москве, организовал который Евгений Петросян. До этого он не проводился 10 лет, и Дроботенко выступал на одной сцене с Юрием Гальцевым, Максимом Галкиным*, «Новыми русскими бабками» и другими будущими звездами юмора.
Жюри было представительным: Регина Дубовицкая, Михаил Жванецкий, Анатолий Трушкин. Сергей стал лауреатом конкурса, занял третье место и был принят в «Аншлаг».
«Аншлаг» и телевидение
Приняли Дроботенко сценаристом в «Аншлаг» - он всегда все свои шутки писал сам. С его текстами в то время выступали столпы юмора: Ефим Шифрин, Елена Степаненко, Ян Арлазоров, Владимир Винокур.
Дружба с Максимом Галкиным* переросла в сотрудничество – они дуэтом выступали с номерами концертах Михаила Задорнова с 2000 года.
Сергей Дроботенко (справа), Максим Галкин*, Юрий Гальцев, Елена Воробей. Фото: соцсети
Вскоре Дроботенко начинает выступать и в «Аншлаге». Поэтому вынужден уйти от Задорнова и строить карьеру как аншлаговец. За годы работы в передаче он создал множество ярких юмористических миниатюр как сольно, так и в дуэте. Часто его напарницей была Елена Воробей, и когда эта парочка выходила на сцену, зал падал со смеху.
Сергей Дроботенко на сцене "Аншлага". Кадр из передачи
Миниатюры «Звонок в аптеку», «Экзамен по литературе», за которую Дроботенко на Фестивале юмора в Ялте получил приз зрительских симпатий, «Час пик», «Нет, ну ты странная!», «Посвящение любимой теще», «Хару Мамбуру», «Один день из жизни холостяка», «Там-Таран», «Наша радость (встреча в маршрутке)», - эти и многие другие выступления вошли в золотой фонд отечественного юмора.
Сольная карьера
Дроботенко в 2005 году дал сольный концерт в зале «Россия» под названием «Просто хороший концерт», с которым отправился на гастроли – объехал всю страну, ближнее зарубежье, Германию, Израиль. После чего был выпущен видеоконцерт «И смех, и грех» в 2006 году. В следующем году вышел сборник «С нами не соскучишься», в 2013-м – «95 на двоих» с Игорем Маменко.
Фильмы, книги, другие проекты
Дроботенко успел сняться в кино. Правда, на его счету только один фильм – юмористический сериал «Осторожно, Задов! или Похождения прапорщика» с Дмитрием Нагиевым в главной роли в 2004 году.
Сергей Дроботенко и Дмитрий Нагиев на съемках фильма. Фото: соцсети
С 2008 году Дроботенко – театральный актер. Он участвует в антрепризах, одной из любимых у поклонников является пьеса «Семейный переполох»
Написал юморист и книгу. В 2018 году в свет вышло издание «Михаил Задорном. «Шеф. Гуру. Незвезда».
Личная жизнь
Известно, что Сергей Дроботенко ни разу не был женат, детей у него нет. Он сам шутит про свою личную жизнь: «Семейное положение: пока холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив». Причем, у артиста ростом 178 см и весом 74 кг толпы поклонниц.
Сергей Дроботенко и Елена Воробей. Фото: соцсети
Однако, известно, что к Дроботенко дышала коллега Елена Воробей. Звезда как-то призналась, что Сергей симпатизировал ей практически с первого дня знакомства. Юмористке комфортно бывать с ним в театре, ходить в кино или музеи, обедать, ужинать. То есть, между Дроботенко и Воробей исключительно дружеские отношения.
«Сережа Дроботенко за мной как за девушкой, за женщиной вот так явно не ухаживал. Может быть, я и сдалась бы. Я не знаю. Просто не было таких серьезных подкатов. Вот так все рядышком, и никогда не знаешь, когда эта ниточка где-то найдется», — говорила звезда.
Карьера сегодня
Сегодня Дроботенко продолжает карьеру. С концертом «Вместе веселее» он выступает с Еленой Воробей, пара регулярно ездит на гастроли, а также выступает на корпоративах.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Сергей Дроботенко на гастролях. Фото: соцсети