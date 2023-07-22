Сергей Дроботенко: как стал звездой «Аншлага», покорил Елену Воробей, но ни разу не женился

Юморист Сергей Дроботенко начал карьеру еще в Омске, где прошло его детство, и стал местной звездой. А вскоре прославился на всю страну, правда, для этого ему пришлось переехать в Москву. Сегодня он - один из самых популярных и узнаваемых аншлаговцев. Как сложилась карьера артиста, что у него с Еленой Воробей - читайте в нашем материале.

Сибирское детство

Сергей Анатольевич Дроботенко – уроженец УССР, на свет он появился 14 сентября 1969 года в Днепропетровске. Точной информации о том, кто он по национальности, нет, но судя по происхождению, он украинец. Семья переехала в Омск, когда Сергею шел третий годик.