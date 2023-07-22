Брак с Макеевой, сын от Гагариной: как Петр Кислов стал актером, едва не погиб на съемках, с кем строил личную жизнь

Актер театра и кино Петр Кислов после двух браков не спешит под венец. Потому что боится ошибиться. И тщательно скрывает теперь личную жизнь, показывая разве что своего взрослого сына от Полины Гагариной. Каким был путь звезды на экраны и сцену, и с кем он счастлив сегодня - в нашем материале.
Детство
Петр Борисович Кислов родился в Глазове Удмуртской ССР 2 июня 1982 года. В детстве он занимался хоккеем, но мечтал о том, чтобы стать актером. И по окончании школы не раздумывая отправился в Нижегородское театральное училище. Его мастером стал Василий Богомазов, и Кислов считает, что именно ему он обязан своими профессиональными умениями.
Маленький Петр Кислов с папой. Фото: соцсети
Окончив училище, Кислов отправился в 2003 году в Москву, где с первого раза поступил в Школу-студию МХАТ.
Театральная карьера
Дебют на подмостках у Кислова состоялся еще во время учебы – сыграл в 2004 году на сцене МХТ им.А.Чехова в спектакле «Изображая жертву» режиссера Кирилла Серебренникова. За эту работу Петр стал лауреатом премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший дебютант».
После успеха Кислов был принят в штат театра и несколько лет работал на ведущих ролях. В его репертуаре такие спектакли, как «Амадей», «Солнце сияло», «Пышка», «С любимыми не расставайтесь», «Ундина». Параллельно актер выступал в антрепризах.
Петр Кислов на сцене. Фото: соцсети
Вскоре после рождения сына Кислов ушел из театра – в 2008 году выбрал кино, поскольку оно отнимало все больше времени.
Кинокарьера
На экране актер ростом 192 см и весом 85 кг дебютировал в 2005 году в фильме «Псих», сыграв ревнивого студента спортфака Игоря. Следующей была роль в сериале «Счастье по рецепту». А уже третья работа принесла Кислову известность. Он исполнил роль холопа Годуновых в фильме Владимира Хотиненко «1612: Хроники Смутного времени» в 2007 году.
Петр Кислов в фильме "1612: Хроники Смутного времени". Кадр из фильма
К созданию прославившего его образа Кислов подошел со всей ответственностью. Он отрастил бороду, освоил верховую езду и фехтование. Игра получилась блестящей, за что молодой актер получил славу и премию «Золотая Анна» как исполнитель лучшей мужской роли года.
Следующими заметными проектами Кислова стали сериал «Сеть» (2008), фильмы «Квартирантка» (2009), «Поп» (2009), «Антиквар» (2012). Ошеломляющий успех Кислову принесла роль братьев-близнецов в «Закрытой школе» (2012), поклонницы долго проходу не давали актеру.
Петр Кислов в сериале "Закрытая школа". Кадр из сериала
А вот во время съемок сериала «Чрезвычайная ситуация» (2012) Кислов чуть не погиб. На ратраке они с водителем провалились под лед, актер чудом выбрался, а шоферу не удалось. С тех пор он опасается всего, что связано с риском для жизни.
В 2013 году на экраны вышло несколько проектов с Кисловым – это сериалы «Наследница», «До смерти красива», «Берег надежды». Детектив «Охотник за головами» (2015) подарил актеру новую волну популярности, а «Бесстыдники» (2017) – комедийный опыт.
Петр Кислов в сериале "Охотники за головами". Кадр из сериала
В 2017 году Кислов снялся в популярном сериале «Молодежка» на СТС – это уже было продолжение сериала, с приставкой «Взрослая жизнь». Он примерил роль вратаря хоккейной команды. А через год сыграл летчика в драме «Небо измеряется милями».
Следующими проектами Кислова стали сериалы «Ищейка 4» и «Наперекор судьбе». Поклонники ненадолго потеряли актера из виду – он, действительно, стал меньше сниматься. В 2022 году на экраны вышел сериал «Черное солнце».
Музыка
Кислов во время учебы в Нижнем Новгороде всерьез увлекался пением и сколотил группу. Но достичь высот на этом поприще не смог. Весной 2023 года актер объявил, Что владеет музыкальной студией, но, скорее, это бизнес, а не смена профиля – площадку он сдает коллективам для работы.
Вилкова, Макеева, Гагарина - личная жизнь актера
За плечами Кислова несколько браков. Еще в студенчестве он встречался с однокурсницей Екатериной Вилковой, с которой, правда, до свадьбы не дошло – он объяснил, почему, в программе «Судьба человека».
«Я понял, что любовь к этой девушке была просто придумана в моей голове. А я привык сжигать мосты молниеносно. В один прекрасный момент мы встретились, и я сообщил Вилковой, что мы больше не встречаемся. Она полностью поддержала эту инициативу, потому что тоже меня никогда по-настоящему не любила», - рассказывал Кислов.
Петр Кислов и Екатерина Вилкова. Фото: соцсети
В 2005 году актер на съемках сериала «Сеть» познакомился с актрисой и певицей Анастасией Макеевой. Роман вспыхнул ярко и бурно, в 2006 году они уже пошли под венец. Но семьей были всего 7 месяцев, так как оба оказались не готовы строить семью, а все внимание сосредоточили каждый на своей карьере.
Анастасия Макеева. Фото: Global Look Press
Второй законной женой Кислова стала студентка школы-студии МХАТ Полина Гагарина. Он оказался старше на пять лет, но у пары нашлись общие интересы. В 2007 году влюбленные поженились, на тот момент Гагариной было 20 лет. В том же году появился и первенец пары Андрей.
Петр Кислов с маленьким сыном Андреем. Фото: соцсети
Глава семьи пропадал на гастролях и давал поводы для ревности. Брак просуществовал три года и закончился разводом. Петр объяснил, что сохранить семью не удалось, так как они с Полиной были во многом похожи: оба прямолинейные, взрывные и упрямые.
«Мы хотели друг от друга одного и того же, но кто-то должен был уступить. Однако уступить — значит наступить на горло своей песне», - рассказал он.
Также актер признавался, что они не сразу поняли, что им не следует сохранять брак. По его словам, чтобы это осознать, им понадобилось два года, а затем еще год они пытались спасти брак, но это оказалось невозможно. В 2010 году они развелись.
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press
После расставания с певицей актер три года ни с кем не встречался – взял паузу, боялся повторить предыдущие ошибки. Но однажды переборол себя – познакомился с синоптиком из Казани Екатериной Рязановой. Общались они долгое время онлайн, в итоге Кислов навестил подругу и предложил ей переехать в нему. Девушка согласилась. Чем в итоге все закончилось, актер скрывает.
Карьера сегодня
Кислов сегодня по-прежнему снимается в кино и сериалах, правда, меньше, чем обычно. Также он выходит на сцену в различных антрепризах, сотрудничая с несколькими театральными агентствами.
Также он активно участвует в жизни единственного сына Андрея, регулярно с ним видится и не пожет поверить в то, что наследник уже такой взрослый.
Петр Кислов с сыном Андреем. Фото: соцсети