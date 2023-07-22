Брак с Макеевой, сын от Гагариной: как Петр Кислов стал актером, едва не погиб на съемках, с кем строил личную жизнь

Актер театра и кино Петр Кислов после двух браков не спешит под венец. Потому что боится ошибиться. И тщательно скрывает теперь личную жизнь, показывая разве что своего взрослого сына от Полины Гагариной. Каким был путь звезды на экраны и сцену, и с кем он счастлив сегодня - в нашем материале.

Детство

Петр Борисович Кислов родился в Глазове Удмуртской ССР 2 июня 1982 года. В детстве он занимался хоккеем, но мечтал о том, чтобы стать актером. И по окончании школы не раздумывая отправился в Нижегородское театральное училище. Его мастером стал Василий Богомазов, и Кислов считает, что именно ему он обязан своими профессиональными умениями.