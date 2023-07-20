Как звезда «Дома-2» Ирина Пинчук искала любовь – и нашла

Ирине исполнился 21 год, когда в 2016 году она стала участницей реалити-шоу «Дом-2: остров любви». Съемки проходили на Сейшелах, девушкам предстояло бороться за сердца Ивана Барзикова и Александра Задойнова. Ирина сразу привлекла внимание обоих холостяков. Ей же сразу понравился Иван.

Девушка надеялась на серьезные отношения, однако у Ивана оказались другие планы – он не пожелал останавливаться на одной Ирине и оказывал знаки внимания всем красавицам по очереди.

Такое отношение обидело Ирину, и она демонстративно стала встречаться с Александром Задойновым. Но это была лишь маска: она не могла забыть Ивана. Осознав, что влюбилась, девушка рассталась с Задойновым.

Роман с Иваном Барзиковым

У них с Иваном, казалось, сложилась пара, они дошли до финала проекта и стали победителями, выиграв миллион рублей на свадьбу. Но потом ревность, мучившая его, вырвалась наружу: Иван то и дело упрекал Ирину в измене, не стесняясь в выражениях.

А потом и сам принялся изменять возлюбленной. Об этом стало известно позднее – Ирина рассказала и о неверности Барзикова, и о том, что из-за постоянных скандалов потеряла ребенка от него. Пара Пинчук-Барзиков распалась. Ирина ушла из «Дома-2».

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