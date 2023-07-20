Как звезда «Дома-2» Ирина Пинчук искала любовь – и нашла

Начав свою карьеру с участницы «Дома-2», Ирина Пинчук сумела стать популярным и успешным блогером. Ее полюбили зрители – за искренность и эмоциональность.
Мечтала стать актрисой, а стала товароведом
Ирина Пинчук в детстве. Фото: соцсети
Ирина Пинчук родилась 11 февраля 1995 года в Брянской области, в небольшом городе Унече. Мама и отец очень любили девочку, старались ни в чем ей не отказывать, хотя семья не могла похвастать высоким достатком. В школе Ирина была в числе самых активных учениц – участвовала в самодеятельности, играла в КВН, занималась в театральном кружке.
Ирина Пинчук - школьница. Фото: соцсети
Но и работы Ира не боялась: понимая, что нужно помогать семье, она с 13 лет подрабатывала – торговала на рынке, разносила газеты. Привлекательная, яркая девочка мечтала стать актрисой. Однако поступить на актерский факультет не смогла.
После этой неудачи девушка выбрала технологический вуз и получила специальность товароведа. Одновременно с учебой в институте Ирина работала в магазине – продавцом-консультантом.
Любовные приключения на Сейшелах: «Дом-2»
Ирина Пинчук и Иван Барзиков. Фото: соцсети
Ирине исполнился 21 год, когда в 2016 году она стала участницей реалити-шоу «Дом-2: остров любви». Съемки проходили на Сейшелах, девушкам предстояло бороться за сердца Ивана Барзикова и Александра Задойнова. Ирина сразу привлекла внимание обоих холостяков. Ей же сразу понравился Иван.
Девушка надеялась на серьезные отношения, однако у Ивана оказались другие планы – он не пожелал останавливаться на одной Ирине и оказывал знаки внимания всем красавицам по очереди.
Такое отношение обидело Ирину, и она демонстративно стала встречаться с Александром Задойновым. Но это была лишь маска: она не могла забыть Ивана. Осознав, что влюбилась, девушка рассталась с Задойновым.
Роман с Иваном Барзиковым
У них с Иваном, казалось, сложилась пара, они дошли до финала проекта и стали победителями, выиграв миллион рублей на свадьбу. Но потом ревность, мучившая его, вырвалась наружу: Иван то и дело упрекал Ирину в измене, не стесняясь в выражениях.
А потом и сам принялся изменять возлюбленной. Об этом стало известно позднее – Ирина рассказала и о неверности Барзикова, и о том, что из-за постоянных скандалов потеряла ребенка от него. Пара Пинчук-Барзиков распалась. Ирина ушла из «Дома-2».
Другие отношения на «Доме-2»
Ирина Пинчук и Роман Гриценко. Фото: соцсети
Спустя некоторое время, после того как душевные раны немного затянулись, Пинчук вернулась на телестройку. Это произошло в 2018 году. Теперь у нее сложилась пара с Романом Гриценко, что стало причиной обиды и ревности Ольги Бузовой – ведь прежде парень симпатизировал ей.
Но Ирина ненадолго задержалась в девушках Романа – они довольно быстро расстались. Следующим избранником знойной брюнетки стал Саймон Марданшин. И на этот раз отношения продлились недолго – Ира страдала от отсутствия романтики между ними, а Саймон не скрывал, что ему просто скучно рядом с ней. Потом были Захар Саленко, Валерий Блюменкранц… Но всякий раз что-то мешало отношениям, и Ирина вновь оставалась одна.
Так было до середины 2019 года, когда девушка начала встречаться с Араем Чобаняном. Роман получился долгим, у ребят все было серьезно, они даже познакомились с родителями друг друга.
«Последний герой» и «Остров героев»
В 2019 году Ирина Пинчук и еще одна звезда «Дома-2», Нелли Ермолаева, приняли участие в реалити-шоу «Последний герой», а весной 2020-го поклонники смогли увидеть Ирину в другом проекте – «Остров героев». Она стала одной из восьми самых популярных российских блогеров, которым предстояло жить в диких условиях на необитаемом острове.
Роман с Дмитрием Тихим
Дмитрий Тихий. Фото: wikipedia.org
В декабре 2016 года Ирина ушла из «Дома 2» ради того, чтобы быть вместе с футболистом воронежского «Факела» Дмитрием Тихим. До этого Дмитрий долго общался с красивой девушкой в соцсетях, и она согласилась с ним встретиться после того, как окончательно рассталась с Барзиковым.
Их роман развивался стремительно – скоро Ира уже поселилась в квартире Дмитрия в Воронеже. Возлюбленный возил ее на отдых в Индию, но его внимания оказалось недостаточно – парень часто был в разъездах, Ирина жила на два города, и скоро такая жизнь ее утомила. Весной 2018-го они расстались.
Арай Чобанян и сын
Ирина Пинчук и Арай Чобанян. Фото: соцсети
Именно тогда Ирина вернулась на «Дом 2», и начались ее отношения с Араем Чобаняном. Вскоре влюбленные покинули шоу и стали жить вместе. В марте 2021 года Ирина сообщила о своей беременности, летом молодые люди поженились, и вскоре у них родился сын, которого назвали Давидом.
Счастливые родители увезли малыша в Дубай, где, по данным СМИ, платили ежемесячно 280 тысяч рублей за арендованное жилье. А в апреле 2023-го стало известно, что в семье Ирины и Арая снова ожидается пополнение.
Внешность и пластика: новая грудь
Ирина Пинчук до и после пластики груди. Фото: соцсети
В 2019 году Ирина с мужем уехали в Турцию, чтобы сделать пластические операции. Ирина увеличила бюст, выбрав 5-й размер, а Арай изменил форму носа. При росте 165 см и весе 56 кг, по мнению многих подписчиков, ее новая грудь выглядит не вполне гармонично.
Доход от соцсетей
Ирина Пинчук не скрывает подробностей своей личной жизни от фанатов: она щедро делится новостями и свежими фотографиями на своих страничках в соцсетях. Девушке удалось монетизировать интерес поклонников к ее жизни, заработков в интернете вполне хватает ей на то, чтобы обеспечить безбедную жизнь не только себе, но и родителям.
Ирина Пинчук с сыном. Фото: соцсети
Ирина самостоятельно заработала и на первый дорогой автомобиль – сначала это был «Мерседес» за 2 миллиона, а потом - Shevrolet Camaro. Ирина Пинчук – автор курса по похудению, рассчитанного на 28 дней.
Она ведет занятия с подписчиками в интернете, сопровождая их снимками и видео, на которых показывает, как изменилось ее тело после родов. Правда, не все верят в то, что подобных изменений можно достигнуть только диетой и спортом.
Ирина Пинчук ждет второго ребенка. Фото: соцсети
Как бы там ни было, упрекнуть в отсутствии трудолюбия Ирину нельзя: она прилежно ведет свой блог, не оставляя подписчиков без внимания.
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По словам Ирины, средний заработок в месяц в 2021 году по сравнению с 2020-м увеличился в 6 раз и достиг 6 миллионов рублей. В планах Ирины Пинчук – сделать большую татуировку, и ее многочисленные подписчики с нетерпением ждут, когда они смогут это увидеть. А главное – Ирина Пинчук и Арай Чобанян признались, что ждут второго ребенка.