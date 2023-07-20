Пошла по стопам отца: что известно о старшей дочери Владимира Соловьева Полине

Известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев - многодетный отец, у него восемь детей! Чем же занимаются наследники знаменитости? Старшая дочь Полина, например, пошла по стопам отца и тоже работает на телевидении.
Семья
Полина родилась 22 июля 1986 года в Москве – в первом браке Владимира Соловьева. У нее также есть младший родной брат Александр, ставший клипмейкером.
Отец в те годы еще не был звездой журналистики – занимался наукой в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР и вел уроки физики и математики в родной школе. Однажды он встретил в метро очаровательную девушку Ольгу, ради которой решил завязать с холостяцкой жизнью.
Однако первый брак ученого был недолог. Вскоре он уехал в Америку преподавать экономику, занялся там бизнесом и завел вторую семью. Но своих первых наследников не забыл и активно участвовал в их воспитании.
Полина Соловьева с отцом. Фото: соцсети
Стоит отметить, что все дети Соловьева от трех браков тепло общаются между собой. Хотя разница в возрасте у старшей Полины и младшего Ивана 26 лет.
Полина Соловьева выросла в достатке. Она выучилась на журналиста в столичном Институте кино и телевидения имени Литовчина, вдохновившись примером отца. Следящая за ее жизнью пресса, отмечает, что девушка часто отдыхает за границей, одевается в брендовые вещи и ездит на «Ягуаре».
Замуж она вышла тоже удачно – за Николая Богатого, занимающего руководящий пост в Сбербанке. Соловьев отмечал, что дочери повезло с избранником, умным и трудолюбивым человеком. Полина родила благоверному сына и дочь. Их фото часто мелькают на ее страницах в соцсетях на фоне счастливой жизни в достатке.
Полина Соловьева на отдыхе. Фото: соцсети
Карьера
Получив диплом журналиста, Полина не сразу пошла работать на телевидение – сначала трудилась пиарщиком в звукозаписывающей компании «Мелодия».
Но образование все же взяло верх: девушка устроилась корреспондентом на канал «Спорт», а потом перешла на «Россию 1», где вела передачу «Мой папа — мастер».
С 2016 года она работает ведущей на информационном телеканале «Москва 24», став лицом дневного блока новостей.
Полина Соловьева на работе. Фото: соцсети
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Интересные факты
Домашний любимец Полины — белый пушистый песик породы бишон-фризе по кличке Берлускони.
Помимо журналистики она увлекается танцами, конным спортом, стрельбой из ружья и психологией.
У Соловьевой не раз подмечали наличие штрафов за превышение скорости.