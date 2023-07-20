Пошла по стопам отца: что известно о старшей дочери Владимира Соловьева Полине

Известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев - многодетный отец, у него восемь детей! Чем же занимаются наследники знаменитости? Старшая дочь Полина, например, пошла по стопам отца и тоже работает на телевидении.

Семья

Полина родилась 22 июля 1986 года в Москве – в первом браке Владимира Соловьева. У нее также есть младший родной брат Александр, ставший клипмейкером.

Отец в те годы еще не был звездой журналистики – занимался наукой в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР и вел уроки физики и математики в родной школе. Однажды он встретил в метро очаровательную девушку Ольгу, ради которой решил завязать с холостяцкой жизнью.

Однако первый брак ученого был недолог. Вскоре он уехал в Америку преподавать экономику, занялся там бизнесом и завел вторую семью. Но своих первых наследников не забыл и активно участвовал в их воспитании.