«Она не мымра, она не старуха!»: как на самом деле закончился «Служебный роман» по книге

Начать с того, что Новосельцев по задумке авторов пьесы – Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского – вовсе не такой мямля и размазня, как в фильме. Он прямо говорит Самохвалову о том, что не согласен ухаживать за «мымрой» ради должности – это низко. Когда Самохвалов унизительно высказывается о том, как подурнела Оля Рыжова, Анатолий Ефремович рыцарски бросается на ее защиту:

«Всю жизнь мотаться в переполненных электричках и ежедневно готовить мужу паровые котлеты - от этого не похорошеешь».

А слова «Она не мымра, она не старуха!» в защиту женщины, которую полюбил, Толя произносит не вполголоса перед секретаршей, а громко, обращаясь ко всему коллективу.

В конце пьесы Новосельцев худо-бедно, но мирится с Самохваловым - пожимает ему руку со словами:

«За что я себя презираю, так это за то, что я – добрый!».

Самохвалов отзывается:

«Ты тоже не такой простенький, как кажешься. Я восхищен тем, как ты стал начальником отдела!»

«Я же твой человек», - устало говорит Новосельцев.

Верочка – 23-летняя «вертихвостка»

