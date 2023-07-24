«Она не мымра, она не старуха!»: как на самом деле закончился «Служебный роман» по книге

Фото: кадр из фильма "Служебный роман"

В пьесе «Сослуживцы» и Новосельцев не такой трус и мямля, и Оленька не такая «милашка», а Верочка и вовсе другой человек.

Комедию Эльдара Рязанова давно все знают наизусть. А вот пьесу «Сослуживцы», по которой снят фильм, читали немногие. Тем интереснее разобраться – какие отличия есть в пьесе. А их не так уж мало!

Новосельцев – почти рыцарь
 

Фото: кадр из фильма "Служебный роман"

Начать с того, что Новосельцев по задумке авторов пьесы – Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского – вовсе не такой мямля и размазня, как в фильме. Он прямо говорит Самохвалову о том, что не согласен ухаживать за «мымрой» ради должности – это низко. Когда Самохвалов унизительно высказывается о том, как подурнела Оля Рыжова, Анатолий Ефремович рыцарски бросается на ее защиту:

«Всю жизнь мотаться в переполненных электричках и ежедневно готовить мужу паровые котлеты - от этого не похорошеешь». 

А слова «Она не мымра, она не старуха!» в защиту женщины, которую полюбил, Толя произносит не вполголоса перед секретаршей, а громко, обращаясь ко всему коллективу. 

В конце пьесы Новосельцев худо-бедно, но мирится с Самохваловым - пожимает ему руку со словами:

«За что я себя презираю, так это за то, что я – добрый!».

Самохвалов отзывается:

«Ты тоже не такой простенький, как кажешься. Я восхищен тем, как ты стал начальником отдела!»

«Я же твой человек», - устало говорит Новосельцев.

Верочка – 23-летняя «вертихвостка»
 

Фото: кадр из фильма «Служебный роман» 

Актрисы, исполняющие в фильме роли Оленьки Рыжовой и Верочки, выглядят примерно на один возраст. Поэтому всякий раз, когда Верочка осуждающе произносит в адрес влюбившейся Рыжовой: «Пенсия на горизонте – и она туда же», - зрители удивленно переглядываются. Верочка – приблизительно ровесница Оленьки – спокойно устраивает свою личную жизнь, а Оленьке, значит, нельзя? Все становится на свои места, если заглянуть в текст пьесы: секретарше Верочке там – 23 года!

В фильме сильно сократили сцену, в которой Верочка дает «уроки красоты» Калугиной. А ведь там были забавные моменты. Например, вместо «Сейчас парики не носят» она говорила прямо противоположное:

«Самое модное теперь парики. Только их невозможно достать».

А потом добавляла:

«Цвет волос в ходу – с серебряным отливом. Поэтому многие протирают волосы мукой! Пшеничной мукой мелкого помола. Ну, крупчаткой!»

И о личной жизни бывшей жены Новосельцева всезнающая секретарша рассказывала более импульсивно и подробно:

«Закрутила… помните, ревизор к нам ходил? Помните, с ушами?.. Лиза к нему ушла… Ну, а зачем ревизору чужие дети?»

Оленька Рыжова – женщина-танк
 

Фото: кадр из фильма «Служебный роман» 

Эльдар Рязанов очень сильно изменил эту героиню. В фильме героиня Светланы Немоляевой – милая, кокетливая, добрая и романтичная женщина, которая просто в какой-то момент не смогла справиться со своими чувствами. В пьесе Рыжова – женщина-танк.

Она домогается Самохвалова самым бессовестным образом, хотя еще на вечеринке у него дома он ей прямо сказал: ничего не получится. Нет, ей нужна эта красивая чужая игрушка, и она будет переть, словно танк, напролом, пока ее не получит!

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Она чуть ли не силой пытается затащить Самохвалова в кино – на новый фильм «Калина красная». Самохвалов отбивается. От доброты экранной Оленьки в пьесе нет и следа. Узнав о смерти Бубликова, она желчно произносит:

«Надо же, плохой человек, а умер».

И потом добавляет:

«Плохие люди не умирают!»

Шустрая Шурочка
 

Фото: кадр из фильма «Служебный роман» 

В пьесе после бурной ссоры в кабинете начальницы Новосельцев и Калугина целуются, в этот момент распахивается дверь и появляется вездесущая Шурочка-общественница. Она теряет дар речи, но очень быстро приходит в себя и требует по рублю на подарок для какой-то очередной родившей сотрудницы. Влюбленные сдают деньги, при этом переговариваются:

«Товарищ Новосельцев, идите и руководите наконец вашим отделом!» - «Я не могу стать начальником отдела. Все будут говорить, что ты продвигаешь мужа!»

И тут Шурочка, мгновенно сориентировавшись, решительно заявляет:

«Вносите еще по пятьдесят копеек! На свадебный подарок».

Новосельцев и Калугина удивленно спрашивают – для кого? И Шурочка отвечает:

«Для вас обоих!»

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