Трагедия остановила блестящую спортивную карьеру: кто такой Максим Ставиский из «Ледникового периода»

Максим Ставиский хорошо известен зрителям Первого канала по шоу «Ледниковый период». Благодаря Илье Авербуху фигурист и его партнерша Албена Денкова регулярно участвуют в ледовых проектах постановщика. У них была блестящая спортивная карьера, которая закончилась трагически.

Детство и спортивная карьера

Максим родился 16 ноября 1977 года в Ростове-на-Дону в интеллигентной еврейской семье. Его родители – инженеры, в роду также немало выдающихся врачей. Но юноша выбрал себе иной путь.

В 4 года мама привела его на каток, чтобы мальчик развивался физически. Но Макс полюбил коньки всем сердцем. В школьные годы он сломал ногу, и это могло поставить крест на его спортивных амбициях. Однако парень приложил много усилий, чтобы восстановиться и вернуться на лед.

Его карьера в танцах на льду началась с дуэта с Анастасией Беловой. Пара выступала за Россию, в середине девяностых распалась. И тогда Максим нашел себе новую партнершу – перспективную болгарку Албену Денкову. Чтобы тренироваться с ней парень уехал в Софию, и даже сменил гражданство. И, как оказалось, не зря – вместе они собрали уйму наград.