Трагедия остановила блестящую спортивную карьеру: кто такой Максим Ставиский из «Ледникового периода»

Максим Ставиский хорошо известен зрителям Первого канала по шоу «Ледниковый период». Благодаря Илье Авербуху фигурист и его партнерша Албена Денкова регулярно участвуют в ледовых проектах постановщика. У них была блестящая спортивная карьера, которая закончилась трагически.
Детство и спортивная карьера
Максим родился 16 ноября 1977 года в Ростове-на-Дону в интеллигентной еврейской семье. Его родители – инженеры, в роду также немало выдающихся врачей. Но юноша выбрал себе иной путь.
В 4 года мама привела его на каток, чтобы мальчик развивался физически. Но Макс полюбил коньки всем сердцем. В школьные годы он сломал ногу, и это могло поставить крест на его спортивных амбициях. Однако парень приложил много усилий, чтобы восстановиться и вернуться на лед.
Его карьера в танцах на льду началась с дуэта с Анастасией Беловой. Пара выступала за Россию, в середине девяностых распалась. И тогда Максим нашел себе новую партнершу – перспективную болгарку Албену Денкову. Чтобы тренироваться с ней парень уехал в Софию, и даже сменил гражданство. И, как оказалось, не зря – вместе они собрали уйму наград.
Албена Денкова и Максим Ставиский на льду. 2007 год. Фото: Global Look Press
В 1996-2005 годах пара десять раз подряд становилась чемпионами Болгарии, пять раз брала золото турнира Finlandia Trophy. В их копилке также есть золотые медали соревнований «Мемориал Карла Шефера», Bofrost Cup, Skate Canada International, NHK Trophy, Trophee Eric Bompard и Skate America.
На чемпионатах мира дуэт планомерно двигался от бронзы к золоту, попутно дважды взял серебро чемпионата Европы. В особо богатом на победы сезоне 2006-2007 они также увезли домой золото финалов Гран-При. Этому успеху предшествовало решение уехать тренироваться в США в 2005 году.
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Долгое время пара тренировалась в России у Алексея Горшкова. В Америке они попали под крыло Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова. За свою карьеру дуэт трижды отправлялся на Олимпийские игры, но медалей домой не привез. Возможно, Ставиский и Денкова еще могли бы стать призерами ОИ, но их карьере помешала настоящая трагедия.
Албена Денкова и Максим Ставиский на льду. 2023 год. Фото: Global Look Press
Громкое ДТП
5 августа 2007 года Максим попал в автомобильную аварию на черноморском побережье Болгарии. Он выехал на своем «Хаммере» на встречную полосу и врезался в «Хонду». Водитель второй машины - 21-летний парень - погиб на месте. Его пассажирка - 18-летняя девушка - долгое время находилась в коме и в итоге осталась инвалидом.
Болгарские следователи установили, что в крови Ставиского было превышено содержание алкоголя, и, к тому же, фигурист серьезно превысил скорость. Пока шло следствие, Максим объявил, что завершает спортивную карьеру.
В начале 2008-го ему вынесли приговор - 2,5 года условно с испытательным сроком на 5 лет, а также выплата компенсации пострадавшим около 150 тысяч евро и лишение водительских прав на 4 года.
Прокуратура опротестовала данное решение, посчитав его слишком мягким. Спортсмена требовали посадить в тюрьму, а выплаты увеличить до миллиона евро. После рассмотрения апелляции суд оставил приговор без изменения. Дело еще долго исследовалось в различных инстанциях, но в итоге Ставиский так и не попал за решетку.
Любопытный факт: до аварии спортсмен был лицом болгарской телевизионной рекламной кампании «Не пью за рулем».
«Ледниковый период»
После скандала и ухода из профессионального спорта. Ставиский и Денкова не остались без работы. Они переехали в Москву и начали регулярно участвовать в телешоу «Ледниковый период» и других проектах Ильи Авербуха.
В 2008 году Максим катался в паре с актрисой Татьяной Арнтгольц. Однако его партнерша не смогла продолжить участие в программе из-за беременности – пришлось взять в пару ее «замену», сестру Ольгу Арнтгольц.
В 2009-м Ставиский выступал в дуэте с Алисой Гребенщиковой, в 2013-м - с Екатериной Шпицей, в 2016-м - с Натальей Медведевой.
Однако ни Максим, ни Албена ни разу не стали победителями шоу в парах со своими партнерами из мира шоу-бизнеса. С 2020 года они выступают тренерами проекта.
Максим Ставиский (слева) - тренер в «Ледниковом периоде». Фото: Global Look Press
Кстати, Ставиский работает наставником фигуристов и вне телевидения – вместе с Александром Жулиным готовит французскую пару Натали Пешала и Фабьяна Бурзу.
Личная жизнь
Долгое партнерство на льду сблизило Максима и Албену. Сначала между ними завязалась крепкая дружба, которая постепенно переросла в романтические отношения. В одном из интервью спортсмен рассказывал, что они с партнершей совершенно разные – он веселый и заводной, а она серьезная и ответственная.
Но противоположности притягиваются. В 2007 году пара объявила о своей помолвке. А в начале 2011-го у них родился сын, которого назвали Даниель.
И хотя союз двоих фигуристов оказался довольно крепким, Максим не особо распространяется в интервью и социальных сетях о своей семейной жизни.
Максим Ставиский катает подросшего сына Даниеля на катке на Красной площади. Фото: Global Look Press