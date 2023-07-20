Токарь, шахтер, белый маг, режиссер: творческий путь Владимира Меньшова

Отечественных кинематографистов, получивших «Оскар», можно по пальцам пересчитать. Владимир Меньшов – один из них. Его «Москва слезам не верит» 1981 года покорила американскую кинопремию. Актер и режиссер внес неоценимый вклад в искусство родной страны. Но в 2021 году его у нас отнял коронавирус.

Детство и юность

Будущий режиссер родился 17 сентября 1939 года в Баку. Его родители - помощник капитана и дочь раскулаченного крестьянина - познакомились на корабле, который ходил из Азербайджана в Иран. У них также родилась дочь Ирина.

В детстве Владимира помотало по Союзу. В школу он пошел в Архангельске. Но после трех классов переехал с родителями в Астрахань. Мальчик любил читать, занимался в драмкружке, вместе с другом играл в местном театре, а позже загорелся кинематографом.

Родители были против решения сына поступать в актерский вуз, но препятствовать не стали. Окончив школу с серебряной медалью, Меньшов отправился покорять ВГИК. Но с первой попытки поступить не получилось. Тогда юноша вернулся в Астрахань и устроился на завод токарем.

Позже он поработал еще шахтером и матросом, но своей цели не оставил. Молодого человека приняли во вспомогательную труппу Астраханского драмтеатра. А в 1961 году Меньшов вновь поехал покорять столицу, и на этот раз поступил в легендарную Школу-студию МХАТ.