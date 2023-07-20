Токарь, шахтер, белый маг, режиссер: творческий путь Владимира Меньшова

Отечественных кинематографистов, получивших «Оскар», можно по пальцам пересчитать. Владимир Меньшов – один из них. Его «Москва слезам не верит» 1981 года покорила американскую кинопремию. Актер и режиссер внес неоценимый вклад в искусство родной страны. Но в 2021 году его у нас отнял коронавирус.
Детство и юность
Будущий режиссер родился 17 сентября 1939 года в Баку. Его родители - помощник капитана и дочь раскулаченного крестьянина - познакомились на корабле, который ходил из Азербайджана в Иран. У них также родилась дочь Ирина.
В детстве Владимира помотало по Союзу. В школу он пошел в Архангельске. Но после трех классов переехал с родителями в Астрахань. Мальчик любил читать, занимался в драмкружке, вместе с другом играл в местном театре, а позже загорелся кинематографом.
Родители были против решения сына поступать в актерский вуз, но препятствовать не стали. Окончив школу с серебряной медалью, Меньшов отправился покорять ВГИК. Но с первой попытки поступить не получилось. Тогда юноша вернулся в Астрахань и устроился на завод токарем.
Позже он поработал еще шахтером и матросом, но своей цели не оставил. Молодого человека приняли во вспомогательную труппу Астраханского драмтеатра. А в 1961 году Меньшов вновь поехал покорять столицу, и на этот раз поступил в легендарную Школу-студию МХАТ.
Молодой Владимир Меньшов в картинах «Счастливый Кукушкин» (1970) и «Человек на своем месте» (1972). Фото: кадры из фильмов
После выпуска его направили по распределению в драмтеатр Ставрополя, где он играл на сцене и продолжал готовиться к поступлению во ВГИК. Но теперь его интересовало режиссерское отделение. В итоге Владимир Валентинович попал в аспирантуру института кинематографии. Его наставником стал Михаил Ромм.
Актерская фильмография
За свою жизнь Меньшов снялся более чем в ста проектах. Камера любила его и молодого, и пожилого.
Дебютом кинематографиста на экране стала короткометражка однокурсника Владимира Павловского «Счастливый Кукушкин». В начале 70-х актер получил главные роли сразу в трех картинах: «Человек на своем месте», «Соленый пес» и «Последняя встреча».
Потом были «Ар-хи-ме-ды!», «Мои дорогие», «Собственное мнение», «Время для размышлений», «Если враг не сдается...», «Вот моя деревня...», «Год теленка», «Курьер», «Перехват», «Путь к себе», «Где находится нофелет?», «Отдушина» и другие советские фильмы.
Меньшов также сыграл эпизодические роли в своих режиссерских работах «Розыгрыш», «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби», промелькнул в экранизациях «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Александра Митта и «Собачье сердце» Владимира Бортко.
Владимир Меньшов в фильме «Любовь и голуби». Фото: кадр из фильма 1984 года
В 90-х появился в боевике «Чтобы выжить», исторических драмах «Троцкий» и «Царевич Алексей», криминальных картинах «Сочинение ко Дню Победы» и «8 1/2 долларов», сериале «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», комедии «Китайский сервиз». Сыграл президента в своем же фильме «Ширли-мырли».
В «нулевых» появился в сериалах «Пятый угол», «Остановка по требованию», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Ледниковый период», «Москва. Центральный округ», «Участок», «Время жестоких», «Диверсант», «Брежнев», «Заколдованный участок», «Громовы», «Ликвидация» и в нескольких комедиях.
Все помнят его роль предводителя светлых магов в экранизациях «Дозоров» Сергея Лукьяненко. Также он снялся в боевике «Код апокалипсиса», мелодраме «Течет река Волга», спортивной комедии «Выкрутасы» и в третьей части франшизы «Любовь-морковь».
В «десятых» Меньшов снимался в сериалах «Маруся», «Личные обстоятельства», «Кукушечка», «Выстрел», «Екатерина», «Под каблуком», «Дед Мазаев и Зайцевы», «Актриса», «Год культуры» (роль бога), а также в раскрученных фильмах «Generation «П», «Елки-2», «О чем еще говорят мужчины», «Легенда №17», «Зеленая карета» и «Млечный путь».
Владимир Меньшов в фильме «Китайский сервиз». Фото: кадр из фильма 1999 года
В год смерти режиссера с его участием вышли еще две картины: сериал «Везет» и короткометражка «Убийца». Меньшов играл людей самых разных профессий, но больше всего у него накопилось ролей «в форме», в частности, генералов и маршалов.
Карьера режиссера
Удивительно, но в режиссерской фильмографии Меньшова не наберется и десяти работ. Тем не менее, своими фильмами он сильно повлиял на отечественный кинематограф: «Розыгрыш» (1976) «Москва слезам не верит» (1979), «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-мырли» (1995).
Первый обозначил восход звезды Дмитрия Харатьяна. Второй получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и стал популярен по всему миру. Третий был разобран на цитаты - его, как «Иронию судьбы», можно пересматривать бесконечно. Четвертый, опережая время, продемонстрировал весь фарс 90-х.
В 2000-м году вышла последняя режиссерская работа Меньшова – драма «Зависть богов», где снялись его жена и французский актер Жерар Депардье. Через несколько лет Владимир Валентинович взялся снимать мелодраму «Большой вальс», но так и не закончил этот проект.
Владимир Путин награждает Владимира Меньшова. 2017 год. Фото: Global Look Press
Говоря о режиссуре, Меньшов отмечал, что, если в человеке проснулась личность со своими взглядами и убеждениями, постановщик из него получится. А если этого не произошло, то и учить данному искусству нет смысла.
Дочь кинематографиста Юлия Меньшова как-то сказала, что режиссерские работы отца — это такой способ удивить ее мать, актрису Веру Алентову.
Личная жизнь
Отношения Владимира Меньшова и его жены Веры Алентовой – это отдельное кино. Будущие супруги познакомились в Школе-студии МХАТ, а затем расстались на два года, когда мужчина уехал играть в ставропольском театре по распределению. В 1969-м у них родилась дочь Юлия, а затем пара снова рассталась.
Четыре года муж и жена жили раздельно по театральным общежитиям, денег на собственную квартиру у них не было. Но в итоге они все же воссоединились.
Владимир Меньшов и Вера Алентова с дочерью в молодые годы. Фото: соцсети
В своей автобиографии «Все не случайно», приуроченной к 80-летию, Вера Алентова пишет, что на момент их расставания Меньшов был влюблен в другую актрису - Анастасию Вертинскую. Жена режиссера поделилась множеством откровений, в том числе призналась, что делала аборты от возлюбленного.
Единственная наследница пары Юлия Меньшова тоже стала актрисой, а также популярной телеведущей и постановщиком. Она вышла замуж за актера Игоря Гордина. Их сын Андрей окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, а дочь Таисия учится на театрального продюсера.
В 2017 году стало известно, что у Владимира Меньшова есть внебрачный сын. Телеведущая Валентина Леонтьева раскрыла историю романа режиссера с актрисой Людмилой Туевой, которая в 1977-м родила мальчика Николая. Позже Меньшов появился в передаче «Судьба человека» и подтвердил эту информацию, отметив, что не отказывается от сына.
Вера Алентова, Юлия Меньшова и Владимир Меньшов. 2018 год. Фото: Global Look Press
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Смерть
22 июня 2021 года Владимир Валентинович попал в больницу с коронавирусом. 5 июля он скончался от двусторонней пневмонии и дыхательной недостаточности. Его жена Вера Алентова на тот момент также была госпитализирована с «ковидом», но ей удалось побороть болезнь.
Прощание с культовым режиссером прошло в Центральном доме кинематографистов 8 июля. Владимира Валентиновича похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Василия Ланового. Через год на месте погребения постановщика установили памятник с белыми голубями, отсылающий к его фильму «Любовь и голуби».
Прощание с Владимиром Меньшовым. Фото: Global Look Press
Интересные факты
Американский президент Рональд Рейган перед посещением СССР в 1985 году посмотрел фильм «Москва слезам не верит» восемь раз.
С 2010 года и до самой смерти Владимир Валентинович был председателем Общественного совета при ФСИН России.
В последние годы жизни Меньшов руководил собственной мастерской во ВГИКе. Однажды он набрал 30 студентов, притом что бюджетных мест было всего семь. За обучение одной из студенток режиссер заплатил из своего кармана.
Свои 80 лет Владимир Валентинович встретил в неплохой форме: рост - 175 см, вес - 80 кг. Однако спортом мужчина никогда не занимался — тонус поддерживал постоянной работой.
Меньшов, как и его жена, на склоне лет писал автобиографию, но не успел ее закончить. Вера Алентова пообещала завершить работу супруга.