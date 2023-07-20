Почему Роман Капаклы променял Марину Африкантову на Татьяну Мусульбес: личная жизнь звезды «Дома-2»

Роман Капаклы родился 6 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге. После того как он стал известным благодаря участию в шоу «Дом-2», среди поклонников распространились слухи о том, что настоящее имя молодого человека – Рамазан, и что в какой-то момент он поменял паспорт, сделав себя «моложе» на 10 лет.

Возможно, поводом для слухов стал тот факт, что мама Прасковья, в одиночку воспитавшая Романа, по национальности – гагаузка, люди этой национальности проживают в основном на территории Молдавии, среди множества других наций и народностей. Некоторые фанаты утверждают, что Роман Капаклы – турок, сам Роман упоминал, что гордится своими тюркскими корнями.

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