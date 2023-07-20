Почему Роман Капаклы променял Марину Африкантову на Татьяну Мусульбес: личная жизнь звезды «Дома-2»

Атлетически сложенный Роман Капаклы завоевал сердце победительницы конкурсов красоты – Марины Африкантовой. Вся страна следила за тем, как они «строят любовь», а потом – за тем, как они со скандалом разводятся.
Слухи о новом паспорте: варианты с именем и возрастом
Роман Капаклы в детстве. Фото: соцсети
Роман Капаклы родился 6 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге. После того как он стал известным благодаря участию в шоу «Дом-2», среди поклонников распространились слухи о том, что настоящее имя молодого человека – Рамазан, и что в какой-то момент он поменял паспорт, сделав себя «моложе» на 10 лет.
Возможно, поводом для слухов стал тот факт, что мама Прасковья, в одиночку воспитавшая Романа, по национальности – гагаузка, люди этой национальности проживают в основном на территории Молдавии, среди множества других наций и народностей. Некоторые фанаты утверждают, что Роман Капаклы – турок, сам Роман упоминал, что гордится своими тюркскими корнями.
Спорт и ЗОЖ
Роман Капаклы следит за своей физической формой. Фото: соцсети
Бесспорно другое: с раннего детства мальчик увлекся спортом, занимался греко-римской борьбой, легкой атлетикой, тхэквондо… Позднее пробовал настольный теннис и биатлон, а в баскетболе достиг таких успехов, что оказался в профессиональной команде. Не исключено, что Роман стал бы чемпионом, но на одной из тренировок по самбо он получил травму коленей, и о большом спорте пришлось забыть.
Однако тренировки и сегодня занимают в его жизни важное место – Роман поддерживает отличную форму, придерживаясь принципов ЗОЖ. Кроме спорта, в его детстве и юности присутствовала музыка – Роман научился играть на фортепиано. А еще он владеет мастерством брейк-данса – этот факт тоже помогал юному Роману набирать очки среди девочек в подростковом возрасте.
«Дом-2» и роман с Мариной Африкантовой
Роман Капаклы и Марина Африкантова. Фото: соцсети
На реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы пришел летом 2017 года. Ему сразу понравилась Марина Африкантова. Правда, участница шоу была на 11 лет старше, однако это, по мнению Романа, являлось не минусом, а плюсом: его привлекали отношения с более взрослой девушкой. Скоро Роман и Марина стали парой.
Они приняли участие в конкурсе «Свадьба на миллион»: Капаклы всерьез рассчитывал на победу и мечтал устроить на призовые деньги свадьбу мечты для своей избранницы. Однако выиграть не получилось. Зато Роман получил другой приз – квартиру в столице: она досталась ему как обладателю звания «Человек года».
Скандальный развод и отношения с Татьяной Мусульбес
Роман Капаклы и Марина Африкантова. Фото: соцсети
Роман Капаклы и Марина Африкантова познакомились на Сейшельских островах. Красивая девушка сразу привлекла внимание Романа, он назначил ей свидание, наговорил комплиментов и прямо сказал, что он – мужчина ее мечты, так как тоже красив и спортивен, а еще – умный и веселый.
Под напором Романа и влиянием окружающих Африкантова согласилась с ним встречаться, и в 2019 году влюбленные подали заявление в ЗАГС. В их отношениях не все было гладко: обе мамы были против этого брака. Мама Романа не хотела никакой публичности и отказалась приехать на свадьбу, а мама Марины была уверена, что жених не любит ее дочь, а хочет благодаря ей «зацепиться» в Москве.
После регистрации брака, на которой не было никого, кроме жениха и невесты, молодожены не стали устраивать пышных торжеств. Зато молодожены отправились в Париж – это путешествие им подарило руководство шоу. В проекте оба остались еще на год.
Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети
Поклонники с интересом следили за семейной жизнью своих кумиров, и осенью 2023 года узнали о предстоящем разводе. В молодой семье случился скандал – Марина уличила мужа в измене. «Разлучницей» стала еще одна участница «Дома-2» - Татьяна Мусульбес. Об этом Марина рассказала в своем микроблоге, приложив интимную переписку Романа и Татьяны. Роман поначалу пытался опровергнуть все обвинения, но позднее перестал скрывать свои отношения с Татьяной. Они вместе улетели на Бали и щедро делились с подписчиками фото и видео с отдыха – весьма откровенными.
Доходы и расходы
Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети
Известно, что Роман Капаклы и Марина Африкантова во время своего супружества некоторое время жили в Дубае, а с Татьяной Мусульбес он уехал на Бали, и оказалось, что жизнь там намного дешевле.
«Жилье дешевле, чем в Дубае, но дороже, чем в Москве. Виллу снимаем за 450 тысяч, поход в продуктовый магазин обходится минимум в 5 тысяч, но вот кафешки — это тотальная приятность. Позавтракать и пообедать можно на двоих за одну-две тысячи рублей и это будет прям топ завтрак», - делился Роман с подписчиками.
При этом Татьяна признавалась, что доход Романа идет в их общий бюджет, а то, что она зарабатывает сама, остается у нее.
Печет торты и устраивает свое будущее
Роман Капаклы не представляет своей жизни без спорта. Фото: соцсети
После участия в «Доме-2» Роман Капаклы стал знаменитостью, что помогло ему «раскрутить» свой блог о правильном питании и здоровом образе жизни. Роман отлично готовит, особенно ему удаются десерты, в чем смогли убедиться летом 2022 года зрители шоу «Кондитер», - он представил свой торт, изготовленный в соответствии с принципами правильного питания.
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Молодой человек задумывается о будущем: он поступил в институт, диплом которого позволит ему в дальнейшем работать тренером. При росте 180 см Роман весит 90 кг, такие данные позволяют ему оставаться привлекательным и эффектным, что видно на фотографиях.
В июле 2023 года подписчики увидели на фото округлившийся живот Татьяны Мусульбес – и решили, что она беременна. Но Роман отреагировал на посыпавшиеся поздравления лаконично:
«Я что-то пропустил».
А позднее выяснилось, что ни о какой беременности речи не идет.
«Каждый день я себя публикую… Никакого живота у меня не было. Естественно, он не может у меня появиться», - добавила Татьяна.
Тем не менее, фанаты эффектного Капаклы не перестают следить за его личной жизнью и надеются услышать о том, что он вскоре станет отцом.