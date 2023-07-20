Сыграл Гену Букина, четыре раза женился: на какие жертвы пошел Виктор Логинов ради роли в «Счастливы вместе» и как сложилась его жизнь после ситкома

Гена Букин в исполнении Виктора Логинова получился таким народным, что до сих пор зрители помнят и любят этого героя и его шуточки. В Екатеринбурге даже памятник персонажу установили. Как сложилась жизнь актера и обрел ли он сам счастье - читайте далее.
Детство
Виктор Александрович Логинов родился 13 февраля 1975 года в Кемерове. Он стал вторым сыном в семье, его брат Евгений был на 10 лет старше и увлекался спортом, любил читать, отслужил в армии и был для младшего примером для подражания. Правда, очень рано ушел из жизни – Евгению было 37 лет, когда у него случился инсульт.
Родители Логинова злоупотребляли алкоголем, и маленькому Виктору с братом не раз приходилось вытаскивать маму и папу из злачных мест. Он отчетливо помнит, как ему было стыдно вести невменяемую мать по улице. Она так и не смогла побороть зависимость и в 52 год умерла, отец попал в психиатрическую больницу.
Маленький Виктор Логинов с родителями. Фото: соцсети
С детства Виктор увлекался творчеством и когда в новой гимназии открылся профильный театральный класс, решил поступить туда. И не пожалел. Занятия вели профессиональные актеры и режиссеры, мир театра все больше увлек Логинова, и он с удовольствием участвовал в школьных постановках.
Виктор Логинов в 20 лет. Фото: соцсети
По окончании школы Логинов стал актером Кемеровского театра «На Весенней», в котором проработал два года, а затем был зачислен в Екатеринбургский государственный театральный институт на заочное отделение и переехал в столицу Урала.
Начало карьеры
В Екатеринбурге студентом Логинов устроился работать в Театр комедии и драмы, а также в Камерном театре при музее писателей Урала. Перемены в личной жизни привели его в Санкт-Петербург, где он перевелся в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Но денег на молодую семью не хватало, поэтому Виктор оставил учебу и пошел работать.
Виктор Логинов (справа) работал диджеем. Фото: соцсети
Даже пришлось вернуться на малую родину. Здесь он снова стал актером театра «На Весенней», подрабатывал шахтером, экскурсоводом, машинистом, диджеем на радио, шоуменом в ночных клубах. В итоге семья распалась, Логинов вернулся в Екатеринбург и в 2004 году окончил, наконец, вуз.
Театральная карьера
Став членом труппы Екатеринбургского академического театра драмы, Логинов сыграл во многих спектаклях: «Двенадцатая ночь», «Романтики», «Старший сын», «Каменный цветок», «Квадратура круга» и других. Периодически Логинов наведывался в Москву, чтобы принимать участие в кастингах, и в 2004 году получил свою первую роль – сыграл любовника в фильме «Егерь».
Виктор Логинов в пьесе "Дублер". Фото: Global Look Press
После переезда в Москву Логинов не стал трудоустраиваться в театр, хотя его звали. Он выбрал для себя работу в антрепризах и с того момента сыграл во множестве постановок. Не оставляет сцену актер и по сей день.
«Счастливы вместе»
В 2006 году Логинов также снялся в сериале «Золотая теща», но по-настоящему звездной стала роль продавца обуви Геннадия Букина в ситкоме «Счастливы вместе». Это российская адаптация американского сериала «Женаты… с детьми», первый и очень успешный многосерийный проект канала ТНТ.
Виктор Логинов в сериале "Счастливы вместе". Кадр из сериала
Ради роли Гены Букина Логинов полностью сменил имидж. Актер ростом 190 см и весом 87 кг носил длинные волосы, серьгу в ухе, эспаньолку. Но образ мачо резонировал с персонажем, на которого проходил пробы актер. Пришлось жертвовать внешностью, и Виктор не прогадал.
Виктор Логинов с длинными волосами (слева). Фото: соцсети
История продавца обуви из Екатеринбурга Гены Букина и его семьи - жены Даши (Наталья Бочкарева), наивного сына Ромы (Александр Якин) и тусовщицы-дочки Светки (Дарья Сагалова) сделала всех исполнителей главных ролей знаменитыми. Сериал продлили на несколько сезонов, до 2013 года. А в 2011 году в Екатеринбурге был установлен памятник Геннадию Букину с башмаком в руке – так полюбился этот персонаж людям.
Кинокарьера
В период съемок в ситкоме Логинова приглашали во многие другие проекты. В основном, это были сериалы, и Виктор не отказывал режиссерам. Он снялся в многосерийных фильмах «Прапорщик, или Е-мое» (2007), «Моя любимая ведьма» (2008), «Клуб» (2009), «Универ» (2009), «Литейный-9» (2009), «Последний секрет Мастера» (2009), «Масквичи» (2010), «Богини правосудия» (2010), «Убить дрозда» (2012).
Виктор Логинов в сериале "Богини правосудия". Кадр из сериала
После завершения сериала «Счастливы вместе» Логинов не перестал сниматься. Проектов было не так много, но они оказались крупными: сериал «Дружба народов» (2014), комедия «Девочки не сдаются» (2018), «Подкидыш» (2019), «Почка» (2022).
Телевидение
Помимо кино, Логинов сделал карьеру телеведущего. Как только к нему пришла известность, актер вскоре появился в роли ведущего на ТНТ, где вел передачу «Интуиция», продлившуюся в эфире до 2013 года и трансформировавшуюся в «СуперИнтуицию».
Виктор Логинов в шоу "СуперИнтуиция". Кадр из шоу
В 2011 году состоялась премьера шоу «Ешь и худей», вышло два сезона на ТНТ, затем Логинов вел реалити «Хочу дом за рубежом!», программу «Любовь по звездам», «Машина», «Планета кошек», «Кулинарный поединок», «Угадай мою пару», «Назад в будущее».
Осенью 2022 года Логинов стал ведущим шоу «Большой Кэш» на телеканале «ЧЕ!». Передача о том, на что способны люди ради больших денег: две команды сражаются за денежный приз, выполняя экстремальные задания, например, побриться налысо или съесть гусениц.
Личная жизнь
Актер был женат несколько раз. И впервые под венец отправился студентом-первокурсником. Его избранницей была жительница Сахалина Наталья, с которой 19-летний Виктор познакомился в 1994 году во время летней подработки. Логинова не смутило, что невеста на 11 лет старше и имеет ребенка. Он увез ее в Санкт-Петербург, где родилась дочка Анна.
Виктор Логинов с первой женой Натальей. Фото: телеканал "Россия"
Семью надо было кормить, Логинов пошел работать, затем увез жену и детей в Кемерово. Но там спустя 7 лет брака они развелись. Пасынок сегодня живет в Приморье, дочка учится в медицинском вузе на психолога.
Снежана Морозова. Фото: телеканал "Россия"
Второй женой актера стала Снежана Морозова, с которой он познакомился вскоре после развода в 2001 году. Они очень быстро зарегистрировали отношения, а через 9 месяцев родился сын Дмитрий. Но полной семья была всего-навсего год, Логинов подал на развод.
Виктор Логинов с дочкой Анной и сыном Дмитрием. Фото: соцсети
Третья супруга повстречалась Логинову на кастинге ситкома «Счастливы вместе». Это была ассистент продюсера Ольга, которая сразу же полюбилась актеру. Пара стала жить вместе, в 2006 году родился сын Саша, а в 2011- м – Ваня. И только послед рождения второго ребенка они оформили брак. Но и этот союз оказался невечным – в 2019 году актер развелся.
Виктор Логинов с третьей женой Ольгой. Фото: телеканал "Россия"
В четвертый раз актер женился на молодой коллеге по пьесе «Классические шалости» Марии Гуськовой. Она на пять лет моложе его дочки Ани, но роману это не помешало. Свадьбу сыграли в 2020 году в Санкт-Петербурге.
Виктор Логинов с четвертой женой Марией Гуськовой. Фото: соцсети
Только через год как снег на голову – заявление Гуськовой о разводе. Она написала в соцсетях: «На первом месте – профессия. И только. А потом уже все остальное. Друзья, я официально заявляю, что я развожусь». Правда, официального развода не последовало – актеры помирились.
Карьера сегодня
Виктор Логинов продолжает сниматься, выступает на сцене в антрепризах, недавно состоялась премьера нового спектакля «Хождение за три моря». Также актер подумывает о том, чтобы режиссировать собственные проекты. Возможно, к этому он и приступит сразу после выхода на экраны нового сериала про старых знакомых – семейку Букиных. Летом 2023 года стало известно, что начались съемки продолжения ситкома «Счастливы вместе».