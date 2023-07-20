Сыграл Гену Букина, четыре раза женился: на какие жертвы пошел Виктор Логинов ради роли в «Счастливы вместе» и как сложилась его жизнь после ситкома

Гена Букин в исполнении Виктора Логинова получился таким народным, что до сих пор зрители помнят и любят этого героя и его шуточки. В Екатеринбурге даже памятник персонажу установили. Как сложилась жизнь актера и обрел ли он сам счастье - читайте далее.

Детство

Виктор Александрович Логинов родился 13 февраля 1975 года в Кемерове. Он стал вторым сыном в семье, его брат Евгений был на 10 лет старше и увлекался спортом, любил читать, отслужил в армии и был для младшего примером для подражания. Правда, очень рано ушел из жизни – Евгению было 37 лет, когда у него случился инсульт.

Родители Логинова злоупотребляли алкоголем, и маленькому Виктору с братом не раз приходилось вытаскивать маму и папу из злачных мест. Он отчетливо помнит, как ему было стыдно вести невменяемую мать по улице. Она так и не смогла побороть зависимость и в 52 год умерла, отец попал в психиатрическую больницу.