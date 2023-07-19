Подруга детства стала настоящей любовью: кто такая Наталья Кикнадзе, жена Ивана Урганта

На ком женат шоумен Иван Ургант? Его избранницей стала россиянка грузинского происхождения Наталья Кикнадзе. В отличие от супруга, она не является публичной личностью. Тем не менее, о домохозяйке, занимающейся ресторанным бизнесом, известно достаточно много.
Детство и юность
Наталья родилась 5 марта 1978 года в Ленинграде. Отец - весьма обеспеченный грузинский ювелир, который выполнял частные заказы высокопоставленных лиц Советского Союза. Мать – русская, занималась домашним хозяйством и воспитывала троих детей.
Двое братьев Кикнадзе, Юрий и Давид, стали врачами. Дядя - знаменитый советский комментатор и футбольный обозреватель Василий Кикнадзе.
Семья жила в престижном районе Петербурга, а дети учились в элитной гимназии при Русском музее. В этом учебном заведении Наташа и познакомилась с будущим супругом Иваном, который был ее одноклассником. В детстве они тесно дружили, вместе играли в школьной команде КВН и различных постановках молодежной самодеятельности.
В одном из интервью Ургант вспоминал, что в те годы о романтических отношениях с подругой не могло быть и речи. У них был очень дружный класс, а после выпуска дороги Ивана и Натальи разошлись в разные стороны.
Наталья Кикнадзе на концерте Гриши Урганта. Фото: Global Look Press
Из-за проявленных юной девушкой театральных талантов педагоги прочили ей актерскую карьеру. Также она могла бы заняться семейным бизнесом. Но практически сразу после окончания школы Наталья вышла замуж за грузинского предпринимателя Теймураза Куталию, с которым ее свел отец, желавший соединить две деловые династии.
Личная жизнь
Первому мужу Кикнадзе родила двоих детей - сына Нико (1997) и дочь Эрику (2000). Но практически договорной брак не привел к созданию крепкой семьи. Через несколько лет Наталья ушла от Теймураза, не побоявшись ни гнева отца, ни отсутствия материальной поддержки.
Развод прошел тихо и мирно, так как чувства между супругами давно остыли. По слухам, только старший Кикнадзе воспринял расставание дочери в штыки. Куталия же вскоре встретил новую возлюбленную, которая стала его женой и подарила еще одного наследника.
Нико остался с отцом в Петербурге, увлекся теннисом. Эрика отправилась вместе с матерью в Москву, там окончила школу, а затем поехала получать высшее образование в Америку. Пресса активно следит за ее личной жизнью, называя в заголовках «дочерью Урганта».
Иван Ургант с дочерями Ниной и Эрикой. Фото: соцсети
Через десять лет после выпуска из школы Наталья встретила бывшего одноклассника Ивана на одной из улиц Петербурга. Тот уже стал знаменитым шоуменом, тоже успел жениться и развестись (с Кариной Авдеевой), а также пожить в гражданском браке с телеведущей Татьяной Геворкян.
Встреча оказалась судьбоносной. Мужчина и женщина внезапно поняли, что все эти годы искали друг друга, а теплые школьные воспоминания только подогрели роман.
Сначала пара пыталась скрывать свои отношения от прессы и даже от родных. Лишь спустя пару лет близкие люди узнали о браке бывших одноклассников. Семья Урганта была шокирована этой новостью – они ждали, что Иван вот-вот женится на Геворкян.
В мае 2008 года новая жена Урганта подарила ему дочь Нину, девочку назвали в честь любимой бабушки телеведущего. А осенью 2015-го в семье появилась маленькая Валерия, получившая имя в честь матери Ивана, актрисы Валерии Киселевой. Между рождением детей пара провела церемонию венчания в Никольском соборе Петербурга.
Наталья с младшей дочерью глазами Иван. Фото: соцсети
На годовщину свадьбы Ургант подарил Кикнадзе долю во владении рестораном «The Сад» (второй долей владеет друг телеведущего Александр Цекало). Наталья наконец перестала быть просто домохозяйкой и занялась бизнесом. Она увлеклась продвижением заведения, организацией в нем различных акций и светских мероприятий, созданием меню.
Журналисты нередко пытаюсь найти брешь в семье шоумена и написать о возможном расставании, но Иван в своих интервью подчеркивает, что для него нет никого дороже жены, детей и родителей. Наталью он называет своей единственной любовью и единственной супругой. А ее сына и дочь от первого брака считает своими.
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Иван Ургант и Наталья Кикнадзе. Фото: Global Look Press
Наталья Кикнадзе сейчас
Внимание журналистов привлекает не только личная жизнь Кикнадзе, но и ее стиль. В Сети можно встретить немало разборов внешнего вида Натальи, когда она выходит в свет, и большинство из них носит негативную оценку. Модные обозреватели критикуют одежду дамы и время от времени начинают подозревать ее в беременности из-за скрывающих фигуру нарядов.
В 2022 году ходило много слухов о том, что Ургант с семьей переехали в Израиль и получили гражданство этой страны. Однако поездка за рубеж оказалась временной, и вскоре пара вернулась в Россию.
На фоне политических событий, пропавший из эфира шоумен стал редко делать посты в соцсетях, но на 45-летний юбилей супруги поздравил Наталью. Однако на премьеру космической драмы «Вызов» в апреле 2023-го он пришел один, без жены.