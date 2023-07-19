Подруга детства стала настоящей любовью: кто такая Наталья Кикнадзе, жена Ивана Урганта

На ком женат шоумен Иван Ургант? Его избранницей стала россиянка грузинского происхождения Наталья Кикнадзе. В отличие от супруга, она не является публичной личностью. Тем не менее, о домохозяйке, занимающейся ресторанным бизнесом, известно достаточно много.

Детство и юность

Наталья родилась 5 марта 1978 года в Ленинграде. Отец - весьма обеспеченный грузинский ювелир, который выполнял частные заказы высокопоставленных лиц Советского Союза. Мать – русская, занималась домашним хозяйством и воспитывала троих детей.

Двое братьев Кикнадзе, Юрий и Давид, стали врачами. Дядя - знаменитый советский комментатор и футбольный обозреватель Василий Кикнадзе.

Семья жила в престижном районе Петербурга, а дети учились в элитной гимназии при Русском музее. В этом учебном заведении Наташа и познакомилась с будущим супругом Иваном, который был ее одноклассником. В детстве они тесно дружили, вместе играли в школьной команде КВН и различных постановках молодежной самодеятельности.

В одном из интервью Ургант вспоминал, что в те годы о романтических отношениях с подругой не могло быть и речи. У них был очень дружный класс, а после выпуска дороги Ивана и Натальи разошлись в разные стороны.