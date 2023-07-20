Как советские женщины соблазняли мужчин с помощью шелковых комбинаций

Сегодня о комбинациях прочно забыли, а ведь еще недавно эти шелковые сорочки буквально спасали советских гражданок, позволяя им чувствовать себя настоящими женщинами.

Чтобы быть модными

Вся Европа уже давно носила комбинации, когда они наконец-то добрались до СССР. Девушки старались, конечно, купить импортные модели – они были намного красивее и изысканнее.

Чтобы уберечь платье

