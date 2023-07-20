Как советские женщины соблазняли мужчин с помощью шелковых комбинаций

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Наши мамы и бабушки не представляли своей жизни без комбинации – сорочки на бретельках. Ее надевали под платье, а вот зачем это делали - Тeleprogramma.prо сейчас расскажет.

Сегодня о комбинациях прочно забыли, а ведь еще недавно эти шелковые сорочки буквально спасали советских гражданок, позволяя им чувствовать себя настоящими женщинами.

Чтобы быть модными

Вся Европа уже давно носила комбинации, когда они наконец-то добрались до СССР. Девушки старались, конечно, купить импортные модели – они были намного красивее и изысканнее.

Чтобы уберечь платье
 

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Новые платья покупали редко, поэтому берегли те, что есть. Комбинация позволяла продлить срок службы любимого наряда: она работала «прослойкой», а значит, платье можно было реже стирать – оно медленнее пачкалось, пот до него не добирался, оставаясь на комбинации.

Чтобы защититься от «колючести»

Синтетические ткани делали платья липнущими к ногам из-за статического электричества. Комбинация принимала это электричество на себя, и прилипание прекращалось. Шерстяные же платья и свитера нещадно кололись – от этого тоже спасала верная «комбинашка».

Чтобы не злить бабушек
 

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"

В Советском Союзе тоже умели одеваться соблазнительно. Вспомните хотя бы знаменитую прозрачную блузку, в которой по очереди щеголяли Катерина и Людмила в фильме «Москва слезам не верит»! Их мамы и бабушки точно не одобрили бы подобный наряд: слишком откровенно. В таких случаях выручала комбинация: образ получался и соблазнительным, и в то же время достаточно скромным.

Чтобы раздеться, не краснея

Женское белье в Советском Союзе шили неприглядное – грубое, совершенно не изящное. Если поверх такого белья была надета невесомая шелковая комбинация, отделанная кружевами и вышивкой, - можно было без тени сомнения раздеваться перед мужчиной, чувствуя себя принцессой.

Чтобы стать стройнее
 

Фото: кадр из фильма "Три тополя на Плющихе"

Разумеется – только визуально. Правильно подобранная комбинация спасала положение, если женщина не была уверена в своей фигуре. На скользкий атлас и шелк отлично садились узкие платья и юбки – нигде не морщило ткань, не возникали ненужные складки и заломы. 

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Чтобы получать удовольствие

Каждая женщина знает: если под платьем надето красивое белье, то чувствуешь себя превосходно и идешь, как королева. Пусть даже никто это белье не видит – неважно! Именно поэтому женщины Советского Союза, неизбалованные нарядами, «отрывались» на комбинациях: было приятно ощущать на теле нежный шелк и знать, что ты прекрасна, ухожена и соблазнительна. 
 

Элизабет Тейлор в платье-комбинации. Фото: кадр из фильма "Кошка на раскаленной крыше", 1958 г.

Сегодня в моде платья в бельевом стиле – почти точные копии самых изысканных комбинаций времен молодости наших мам. Одной из первых такое платье надела Элизабет Тейлор в фильме «Кошка на раскаленной крыше». Сразу после премьеры спрос на платья-комбинации увеличился во много раз. 

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