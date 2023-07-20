Как советские женщины соблазняли мужчин с помощью шелковых комбинаций

Сегодня о комбинациях прочно забыли, а ведь еще недавно эти шелковые сорочки буквально спасали советских гражданок, позволяя им чувствовать себя настоящими женщинами.
Чтобы быть модными
Вся Европа уже давно носила комбинации, когда они наконец-то добрались до СССР. Девушки старались, конечно, купить импортные модели – они были намного красивее и изысканнее.
Чтобы уберечь платье
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Новые платья покупали редко, поэтому берегли те, что есть. Комбинация позволяла продлить срок службы любимого наряда: она работала «прослойкой», а значит, платье можно было реже стирать – оно медленнее пачкалось, пот до него не добирался, оставаясь на комбинации.
Чтобы защититься от «колючести»
Синтетические ткани делали платья липнущими к ногам из-за статического электричества. Комбинация принимала это электричество на себя, и прилипание прекращалось. Шерстяные же платья и свитера нещадно кололись – от этого тоже спасала верная «комбинашка».
Чтобы не злить бабушек
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
В Советском Союзе тоже умели одеваться соблазнительно. Вспомните хотя бы знаменитую прозрачную блузку, в которой по очереди щеголяли Катерина и Людмила в фильме «Москва слезам не верит»! Их мамы и бабушки точно не одобрили бы подобный наряд: слишком откровенно. В таких случаях выручала комбинация: образ получался и соблазнительным, и в то же время достаточно скромным.
Чтобы раздеться, не краснея
Женское белье в Советском Союзе шили неприглядное – грубое, совершенно не изящное. Если поверх такого белья была надета невесомая шелковая комбинация, отделанная кружевами и вышивкой, - можно было без тени сомнения раздеваться перед мужчиной, чувствуя себя принцессой.
Чтобы стать стройнее
Фото: кадр из фильма "Три тополя на Плющихе"
Разумеется – только визуально. Правильно подобранная комбинация спасала положение, если женщина не была уверена в своей фигуре. На скользкий атлас и шелк отлично садились узкие платья и юбки – нигде не морщило ткань, не возникали ненужные складки и заломы.
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Чтобы получать удовольствие
Каждая женщина знает: если под платьем надето красивое белье, то чувствуешь себя превосходно и идешь, как королева. Пусть даже никто это белье не видит – неважно! Именно поэтому женщины Советского Союза, неизбалованные нарядами, «отрывались» на комбинациях: было приятно ощущать на теле нежный шелк и знать, что ты прекрасна, ухожена и соблазнительна.
Элизабет Тейлор в платье-комбинации. Фото: кадр из фильма "Кошка на раскаленной крыше", 1958 г.
Сегодня в моде платья в бельевом стиле – почти точные копии самых изысканных комбинаций времен молодости наших мам. Одной из первых такое платье надела Элизабет Тейлор в фильме «Кошка на раскаленной крыше». Сразу после премьеры спрос на платья-комбинации увеличился во много раз.