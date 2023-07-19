Строитель мостов между странами с помощью джаза, волшебник саксофона: творческий путь Игоря Бутмана

Ну кто не знает Игоря Бутмана – джазового музыканта, покорившего своим творчеством слушателей по всем миру. Магия джаза открыла перед ним дорогу на самые высокие сцены. Хотя волшебства, конечно же, не существует – все дело в таланте и старании, коими артист никогда не был обделен.
Детство и юность
Музыкант родился 27 октября 1961 в Ленинграде, в семье инженера-строителя Михаила Бутмана. Спустя пять лет у него появился младший брат Олег, который тоже впоследствии связал свою жизнь с музыкой.
Отец мальчиков оставался верен рабочей профессии, хотя много занимался творчеством: участвовал в самодеятельности, пел, играл на пианино и барабанах. Его даже приглашали стать артистом Театра эстрады имени Райкина. Михаил Соломонович играл на инструментах дома, в гостях у друзей, иногда выступал на свадьбах.
Дед Игоря Бутмана по материнской линии был скрипачом в оркестре Мариинского театра, а бабушка пела в хоре. Известный джазист является евреем лишь наполовину (со стороны отца), но ему небезразлична судьба еврейского народа, к которому он себя причисляет.
В детстве будущий джазмен увлекался спортом, особенно футболом и хоккеем, но больших успехов в этой сфере не достиг. Музыка с ранних лет занимала большую часть его жизни. В 11 он поступил в музыкальную школу, где начал изучать кларнет, хотя не меньше склонялся к ударным.
Игорь Бутман в молодости. Фото: соцсети
Затем Бутман перешел в музыкальное училище имени Мусоргского, где занимался саксофоном под руководством великого педагога Геннадия Гольштейна.
Когда Игорю исполнилось 17 известный джазовый мультиинструменталист Давид Голощекин пригласил его в свой ансамбль. Тогда же юный Бутман собрал из своих однокурсников свой первый джаз-квартет. Этот биг-бенд произвел фурор на концерте в ленинградском клубе «Квадрат» (ДК имени Кирова).
В 1981 году саксофонист окончил училище и примкнул к квинтету уже ставшего знаменитым Сергея Курехина, выступил на «Весенних концертах нового джаза». Газета «Советская молодежь» нарекла Бутмана «Открытием года».
Музыкальная карьера
В начале 80-х Игорь сотрудничал с известными московскими оркестрами, играл у Давида Голощекина, потом перешел к корифею советского джаза Олегу Лундстрему. В 1983-м молодой музыкант вернулся в Ленинград и собрал новую группу, с которой начал участвовать в фестивалях в Москве, Ленинграде и Риге.
Он также сотрудничал с рок-группами «Аквариум» и «Кино»: участвовал в записях альбомов «Табу» и «Радио Африка», записал соло для песни Виктора Цоя «Трамвай».
Игорь Бутман на сцене. 2001 год. Фото: Global Look Press
С 1984-го Бутман возобновил сотрудничество с Сергеем Курехиным, регулярно выступая на концертах проекта «Поп-механика». Чуть позже его пригласили в московский ансамбль «Аллегро» известного пианиста Николая Левиновского. Тогда Бутман сменил альт-саксофон на тенор.
В 1987 году музыкант ушел из ансамбля и уехал в Америку, чтобы продолжить обучение. Он стал студентом музыкального колледжа Беркли в Бостоне и был восхищен местным уровнем преподавания. Позже Игорь Михайлович поставил себе цель «импортировать» американские методики обучения на родину.
В США джазист познакомился со многими именитыми музыкантами, ездил с ними на гастроли, записывал музыку, в том числе и своей первый сольный альбом. Выступал на фестивалях в Нью-Йорке, Бостоне, Массачусетсе и даже на престижной сцене легендарного джаз-клуба Blue Note.
Бутман был высоко отмечен американской прессой, появился в телепередачах The Today Show и Good Morning America, получил статус международной звезды.
Игорь Бутман c Юлией Началовой и Ларисой Долиной. Фото: Global Look Press
Вернувшись в Россию в 1996 году, он стал неким медиатором джазового сообщества США и РФ, осуществлял культурный обмен, приглашал зарубежных коллег на отечественные фестивали и наоборот. В 1995 и 2000 годах Игорь Михайлович выступал в Кремле перед президентами двух стран. Оба раза Америку представлял Билл Клинтон - известный поклонник саксофона и самого Бутмана.
В марте 1998-го джазист собрал новую группу - «Биг-бенд Игоря Бутмана», - в которую пригласил ведущих музыкантов России и зарубежья. Впоследствии коллектив был переименован в Московский джазовый оркестр. Сегодня он известен по всему миру.
Также Бутман открыл джазовый клуб Le Club при Театре на Таганке, куда стал привозить иностранных музыкантов. В 1998-2005 годах он вел авторскую музыкальную программу «Джазофрения» на канале «Культура».
В 2009-м саксофонист презентовал собственный звукозаписывающий лейбл Butman Music. Количество его альбомов и совместных выступлений с мировыми звездами неуклонно росло.
Игорь Бутман на сцене. Фото: Global Look Press
Он также стал директором Государственного училища духового искусства, пригласил новых педагогов и переименовал заведение в Академию джаза. В 2016-м джазмена выбрали президентом авторского совета Российского авторского общества.
В 2021-м вышел документальный фильм «Импровизация в поисках диалога», посвященный жизни и концертной деятельности джазмена. В том же году состоялся концерт «Юбилей Игоря Бутмана» - к 60-летию прославленного музыканта.
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На счету Бутмана 15 музыкальных альбомов и множество запущенных им джазовых фестивалей, в частности «Триумф джаза» (с 2001 года), Sochi Jazz Festival (с 2010 года) World Jazz Festival в Риге (с 2014 года) и Jazz Across Borders (с 2017 года).
Личная жизнь
В 1987-1990 годах музыкант состоял в браке с гражданкой США по имени Айлин.
После артист увлекся красавицей по имени Донн. В 1991-м она родила от джазиста сына Мишу, но лишила Игоря прав на ребенка и пропала. Долгое время Бутман не мог общаться с мальчиком, и лишь когда тот повзрослел, мать позволила им встретиться. Юноше как раз понадобилась помощь отца с поступлением в университет.
Игорь Бутман с женой Оксаной. 2004 год. Фото: Global Look Press
В 1995-2015 годах музыкант состоял в браке с моделью и дизайнером по имени Оксана. Она родила двоих детей - Даниила и Марка, - но после двадцати лет совместной жизни супруги развелись.
В 2020-м прошла новость о том, что артист завел новый роман. С журналисткой Анной Львовой, которая моложе него на 32 года, Бутман познакомился на своем же Фестивале музыкального юмора в Челябинске, о котором девушка делала репортаж. Позже новая избранница звезды переехала в Москву, и весной 2022 года они поженились.
Интересные факты
Однажды американский президент Билл Клинтон прислал Бутману посылку специй из Луизианы. Бандероль музыканту пришлось забирать на таможне лично, так как пограничники очень сильно заинтересовались ее «растительным содержимым».
Игорь Михайлович участвовал в телепроекте «Ледниковый период» в паре с чемпионкой мира Албеной Денковой.
Встать на коньки для музыканта не проблема – он обожает хоккей. Нередко участвует в матчах Ночной хоккейной лиги, где встречается на льду с президентом Владимиром Путиным.
Игорь Бутман и Анна Львова. 2022 год. Фото: Global Look Press
В 2018 году Бутман поучаствовал в создании сериала ТНТ «Реальные пацаны» - записал мелодию на саксофоне для заставки шоу и сыграл небольшое камео.
Тогда же он получил премию Института устойчивого диалога в Вашингтоне за «монументальный вклад в преодоление противоречий благодаря искусству» и организацию музыкальных обменов ради сближения народов разных стран. Бутман стал первым российским деятелем культуры, удостоенным этой премии.