Строитель мостов между странами с помощью джаза, волшебник саксофона: творческий путь Игоря Бутмана

Ну кто не знает Игоря Бутмана – джазового музыканта, покорившего своим творчеством слушателей по всем миру. Магия джаза открыла перед ним дорогу на самые высокие сцены. Хотя волшебства, конечно же, не существует – все дело в таланте и старании, коими артист никогда не был обделен.

Детство и юность

Музыкант родился 27 октября 1961 в Ленинграде, в семье инженера-строителя Михаила Бутмана. Спустя пять лет у него появился младший брат Олег, который тоже впоследствии связал свою жизнь с музыкой.

Отец мальчиков оставался верен рабочей профессии, хотя много занимался творчеством: участвовал в самодеятельности, пел, играл на пианино и барабанах. Его даже приглашали стать артистом Театра эстрады имени Райкина. Михаил Соломонович играл на инструментах дома, в гостях у друзей, иногда выступал на свадьбах.

Дед Игоря Бутмана по материнской линии был скрипачом в оркестре Мариинского театра, а бабушка пела в хоре. Известный джазист является евреем лишь наполовину (со стороны отца), но ему небезразлична судьба еврейского народа, к которому он себя причисляет.

В детстве будущий джазмен увлекался спортом, особенно футболом и хоккеем, но больших успехов в этой сфере не достиг. Музыка с ранних лет занимала большую часть его жизни. В 11 он поступил в музыкальную школу, где начал изучать кларнет, хотя не меньше склонялся к ударным.