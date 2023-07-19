Скандалистка «Дома-2» и укротительница змей: как Виктория Берникова стала экспертом в мире моды

Виктория Берникова прославилась благодаря шоу «Дом-2», прямо во время участия в телестройке сделала себе пластическую операцию, а затем сумела раскрутить собственный бизнес. Теперь она выступает в качестве эксперта, делящегося опытом с молодыми предпринимателями.
Начало карьеры и «Дом-2»
Вика родилась 20 сентября 1991 года в городе Красный Луч Луганской области. Девушка дала немало интервью, но нигде не рассказывала о детстве и родителях. Известно лишь, что после школы она поступила в местный колледж на бухгалтера, затем поработала арт-директором модельного агентства в Анапе.
Далее путь молодой целеустремленной женщины лежал в Москву, где она устроилась менеджером в крупную торговую компанию и получила высшее образование в области психологии.
В феврале 2011 года Виктория появилась в «Доме-2», где выказала симпатию участнику проекта Тиграну Салибекову. Парень на тот момент состоял в отношениях с Юлией Колисниченко, но этот факт нисколько не смутил новенькую. Впрочем, отбить темпераментного осетина у нее не получилось.
Виктория Берникова в «Доме-2». Фото: соцсети
Далее Берникова переключилась на Евгения Кузина, а после на Алексея Самсонова, но и тут ничего не выгорело. Даже привлекательная фигура (рост - 165 см, вес - 48 кг) не помогла. Молодых людей от сближения с Викторией останавливал ее взбалмошный характер.
За время недолгого пребывания на съемочной площадке участница перессорилась с большей частью девушек проекта, у нее были конфликты с Инессой Шевчук, Аленой Вражевской, Либерж Кпадону. Это привело к тому, что в мае против Вики был устроен заговор, и по итогам голосования ей пришлось покинуть периметр.
Но, оставив жизнь под прицелом телекамер, Берникова продолжила поддерживать связь с другими участниками «Дома-2». Она дружила с Надей Ермаковой и Элиной Камирен, а также активно переписывалась с Андреем Черкасовым. Именно он предложил красавице вернуться на проект.
Виктория Берникова в «Доме-2». Фото: кадр из эфира канала ТНТ
Второе пришествие Виктории состоялось в сентябре 2014 года. Девушка сразу положила глаз на Илью Григоренко, которого ей «сосватал» Черкасов. Но отношения с молодым человеком не сложились - в то время находящийся в поисках парень не хотел обременять себя чем-то серьезным.
Тогда брюнетка переключилась на Олега Панова. Их отношения зашли далеко, но насладившись обществом красавицы, молодой человек поспешил заявить, что для него их близость ничего не значила, и стал ухаживать за Аленой Вражевской.
Оскорбленная Берникова объявила войну Олегу и его новой возлюбленной, пообещав выжить их из проекта. Она начала препятствовать свиданиям пары, и в итоге Панов набросился на надоедливую девушку с кулаками.
После этого инцидента Виктория решила, что ей в «Доме-2» нужна надежная мужская защита. Она посоветовалась с подругами и пригласила на шоу парня, с которым около двух месяцев общалась в социальных сетях. Но этот роман оказался мимолетным.
Виктория Берникова в «Доме-2». Фото: кадр из эфира канала ТНТ
В мае 2015-го девушка призналась участникам и ведущим проекта, что встретила за периметром настоящего мужчину, с котором ей хочется строить отношения. Однако он не любитель камер, поэтому Берникова приняла решение покинуть шоу.
За периметром
Новым избранником брюнетки оказался бизнесмен из Ростова-на-Дону Леонид Плащинский. Виктория переехала к возлюбленному на юг, но из поля зрения поклонников и участников «Дома-2» не пропала. Она активно делилась подробностями своей личной жизни в социальных сетях, выкладывая фото в объятиях мужчины.
Однако уже в июне 2015-го Берникова пришла в передачу Бориса Корчевникова «Прямой эфир» и рассказала шокирующую историю. Якобы Леонид целую неделю держал ее в плену!
Зрители были уверены, что после таких откровений девушка ни за что не вернется к своему мучителю. Однако уже через пару месяцев она сообщила подписчикам, что беременна и вышла замуж за Плащинского.
Виктория Берникова и Леонид Плащинский. Фото: соцсети
В октябре 2016 года у Виктории родился сын, получивший красивое имя Лев. Но появление ребенка не наладило погоду в доме, и в итоге бывшая участница «Дома-2» рассталась с мужем.
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Покинув телестройку, девушка ударилась в бизнес: открыла салон красоты, занялась продажей одежды, дизайном обуви и сумочек. Позже она стала ведущей реалити-шоу «Ты — лучший!», посвященном индустрии моды и красоты. Также Берникова приняла участие в съемках еще нескольких телепроектов в качестве эксперта и выступила наставником федеральной программы «Ты - предприниматель».
Виктория Берникова - эксперт в телешоу. Фото: кадр из эфира канала «Россия 1»
В 2018 году Виктория рассказала поклонникам, что стала жертвой нечистого на руку косметолога. Она обратилась к малоизвестному мастеру по поводу пластики зоны подбородка - женщина убедила ее, что сделает все в лучшем виде.
Но после инъекции ботокса у Берниковой начались нарушения речи. Звезде «Дома-2» поставили диагноз - токсическая нейропатия конечных ветвей лицевого и нижней ветви тройничного нерва. Виктория написала заявление в полицию с требованием привлечь специалиста к уголовной ответственности.
Как должна выглядеть бизнесвумен. Фото: соцсети
В сентябре 2019-го бизнесвумен появилась в популярной телепередаче «Мужское / Женское», где рассказала о своей страсти к рептилиям. Помимо большого количества одежды и аксессуаров из кожи этих животных, в доме Виктории обитает живой питон. Девушка завела его, чтобы делать себе массаж.
В социальной сети Виктория называет себя ТВ-экспертом, укротительницей змей и психологом-сексологом.