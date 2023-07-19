Скандалистка «Дома-2» и укротительница змей: как Виктория Берникова стала экспертом в мире моды

Виктория Берникова прославилась благодаря шоу «Дом-2», прямо во время участия в телестройке сделала себе пластическую операцию, а затем сумела раскрутить собственный бизнес. Теперь она выступает в качестве эксперта, делящегося опытом с молодыми предпринимателями.

Начало карьеры и «Дом-2»

Вика родилась 20 сентября 1991 года в городе Красный Луч Луганской области. Девушка дала немало интервью, но нигде не рассказывала о детстве и родителях. Известно лишь, что после школы она поступила в местный колледж на бухгалтера, затем поработала арт-директором модельного агентства в Анапе.

Далее путь молодой целеустремленной женщины лежал в Москву, где она устроилась менеджером в крупную торговую компанию и получила высшее образование в области психологии.

В феврале 2011 года Виктория появилась в «Доме-2», где выказала симпатию участнику проекта Тиграну Салибекову. Парень на тот момент состоял в отношениях с Юлией Колисниченко, но этот факт нисколько не смутил новенькую. Впрочем, отбить темпераментного осетина у нее не получилось.