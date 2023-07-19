Короткий брак с Пьехой, слухи о романе с Воробьевым и карьера диджея: что известно о модели Наталье Горчаковой

Биография модели
Наталья Горчакова — российская модель и диджей. Она также известна как бывшая жена Cтаса Пьехи. Имя женщины сейчас редко появляется в заголовках СМИ, она предпочитает заниматься воспитанием сына. Однако всего несколько лет назад о разводе пары и их сыне говорили все российские таблоиды.
Детство будущей звезды
Наталья Горчакова родилась 26 января 1987 года в Ленинграде. О своем детстве диджей не любит распространяться. Известно, что помимо школы девушка окончила музыкальную гимназию имени Анны Ахматовой по классу фортепиано и органа. Также девушка отмечала, что в детстве занималась танцами.
После школы Наташа поступила в Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Но на этом получение образования не закончилось — следующим этапом стали подготовительные курсы в ГИТИСе по актерскому мастерству. Модель некоторое время активно изучала английский язык в Нью-Йорке.
Маленькая Наташа с братом и мамой. Фото: соцсети
Работа моделью и диджейский опыт
Наталья в течение нескольких лет работала профессиональной моделью и выступала как диджей под псевдонимом DJ Knyaginya Gorchakova в клубах Санкт-Петербурга, Москвы, Барселоны, а также развивала в России travel-проект.
Девушка обладает модельной внешностью (рост 170 см, вес 50 кг) и в свое время участвовала в нескольких конкурсах красоты. В 2016 году она стала Топ-Миссис. Сейчас она позиционирует себя как автора цифрового контента.
Наталья работала профессиональной моделью и выступала как диджей под псевдонимом DJ Knyaginya Gorchakova. Фото: соцсети
Необычное знакомство с Пьехой и рождение сына
Известной Наталья стала по большей степени благодаря знакомству с певцом Стасом Пьехой. Пара встретилась у специалиста по иглоукалыванию: девушка пришла лечить спину и позвоночник, а артист — больную шею.
Стас никогда не любил распространяться о подробностях личной жизни, поэтому информацию об отношениях пары, а также о рождении сына Петра общественность узнала со страницы девушки. Молодая мама выложила фото с детской ножкой в окружении мужской и женской ладоней, сделав к снимку соответствующую подпись.
Слухи о рождении ребенка подтвердил и продюсер Виктор Дробыш. Музыкант сказал, что Наталья с сыном отдыхают в Испании.
Наталья, Стас и их маленький сын Петя. Фото: соцсети
Петя появился на свет 22 марта 2014 года в петербургской клинике. Через два месяца младенца крестили в Александро-Невской лавре.
В сентябре того же года пара расписалась. Регистрация прошла в Испании, а сама свадьба была скромной, без многочисленных гостей и дальних родственников. К слову, по российским законам такой брак считается недействительным.
Спустя несколько лет журналисты написали, что через два года после рождения Петра пара рассталась. Информация весьма противоречива: с одной стороны, известно, что бабушка Стаса Эдита Пьеха одобряла выбор внука. Ей понравилась милая девушка, но на свадьбе молодых певицы не было.
Молчание прервал сам Стас. Он признался в интервью, что чувства к Наталье давно угасли, однако сына он любит по-прежнему и содержит Петю, бывшую супругу, а также тещу. Причиной расставания певец назвал невозможность совмещать карьеру с семейной жизнью.
Звездная пара рассталась всего через два года после рождения сына. Фото: соцсети
К слову, Наталье одно время приписывали роман с певцом Алексеем Воробьевым, но эти слухи так и не подтвердились. Судя по последним снимкам, модель выглядит абсолютно довольной жизнью и продолжает экспериментировать со своей внешностью. Фото модели в купальниках собирают восторженные отзывы фанатов девушки.
Наталья Горчакова сейчас
Сейчас Горчакова погружена в материнство и саморазвитие. В личном блоге она с удовольствием рассказывает о новых проектах. По ее словам, в последнее время ее увлекла живопись, и это хобби приносит не только эстетическое удовольствие, но и приятный бонус в виде дополнительных денег.
С конца 2022 года модель развивает собственное свечное дело, выкладывает фото свечей ручной работы в личный профиль и делится восторженными отзывами покупателей.