Короткий брак с Пьехой, слухи о романе с Воробьевым и карьера диджея: что известно о модели Наталье Горчаковой

Биография модели

Наталья Горчакова — российская модель и диджей. Она также известна как бывшая жена Cтаса Пьехи. Имя женщины сейчас редко появляется в заголовках СМИ, она предпочитает заниматься воспитанием сына. Однако всего несколько лет назад о разводе пары и их сыне говорили все российские таблоиды.

Детство будущей звезды

Наталья Горчакова родилась 26 января 1987 года в Ленинграде. О своем детстве диджей не любит распространяться. Известно, что помимо школы девушка окончила музыкальную гимназию имени Анны Ахматовой по классу фортепиано и органа. Также девушка отмечала, что в детстве занималась танцами.

После школы Наташа поступила в Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Но на этом получение образования не закончилось — следующим этапом стали подготовительные курсы в ГИТИСе по актерскому мастерству. Модель некоторое время активно изучала английский язык в Нью-Йорке.