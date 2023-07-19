Молодая солистка Мариинки и начинающая писательница: жизнь и творчество балерины Марии Хоревой

Биография балерины
Мария Хорева — молодая солистка Мариинского театра. Талантливая, эмоциональная и харизматичная девушка, которая в 2020 году выпустила книгу «Научите меня балету! Как воспитать свое тело», вызвавшую противоречивую реакцию читателей. В ней девушка представила пошаговое описание упражнений, которые подойдут для любого человека, заинтересованного в гармоничном развитии собственного организма.
Детство будущей звезды
Мария Хорева родилась 3 июля 2000 года в Санкт-Петербурге у Владимира и Елены Хоревых. Несмотря на то, что родители не были связаны с балетом на профессиональном уровне, девочка с ранних лет знала, что такое театр.
Прежде чем увидеть объявление о наборе и поступить в Академию имени Агриппины Вагановой, Маша училась игре на фортепиано в музыкальной школе для одаренных детей и посещала уроки изобразительного искусства, занималась художественной гимнастикой и плаванием.
Маша — талантливая солистка Мариинского театра. Фото: соцсети
Позже Хорева призналась, что все детство ее прошло в тренировках и соревнованиях, но ее это ничуть не напрягало. По ее словам, она приобрела множество полезных навыков.
В 2018 году студентка с красным дипломом закончила одну из старых балетных школ мира, где находилась под крылом профессора Людмилы Ковалевой, воспитавшей Диану Вишневу, Софью Гумерову, Ольгу Есину. Педагог приучила подопечную к ответственности и дала понять, что в любое движение требуется вкладывать энергию.
На последнем году обучения Маша блистала в «Щелкунчике», «Пробуждении Флоры», «Танце часов», «Фее кукол» и «Сюите в белом».
Хорева во время репетиции на вечерней сцене с Всеволодом Маевским. Фото: соцсети
Приглашение в Большой театр и работа в Мариинке
По окончании академии талантливая девушка получила приглашения сразу в восемь балетных трупп, но, не соблазнившись Большим театром, остановила выбор на Мариинском. Еще во время учебы он стал родным — студентка дебютировала на его сцене в образе Терпсихоры в одноактном «Аполлоне».
Осенью 2018 года балерина попала в трио одалисок в «Корсаре» и перевоплотилась в одного из друзей Принца в па-де-труа из «Лебединого озера». В течение дебютного сезона Машу сравнивали то с Сильви Гиллем, с 16 лет блиставшей в Парижской опере, то с Дианой Вишневой.
В феврале 2020 года петербурженка вписала в творческую биографию «Спящую красавицу» (она получила роль Авроры), а в августе — «Пионерскую сюиту».
За десять дней до наступления нового 2021 года подопечная Эльвиры Тарасовой, номинированная на премию «Душа танца» журнала «Балет» в категории «Восходящая звезда», победила в проекте.
Юная балерина на сцене во время премьеры «Лебединого озера». Фото: соцсети
Личная жизнь звезды
О возлюбленных Хоревой нет никакой информации. Аккаунты Марии пестрят фото с репетиций и кадрами из путешествий по городам России.
Уже в 18 лет девушка стала амбассадором Nike, сотрудничество с которым завязалось после того, как она провела для нескольких спортивных брендов мастер-классы для любителей.
Известно, что Хорева — заядлый киноман. В числе ее любимых фильмов значатся «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину», «Звездный путь», «Гладиатор».
Мария и ее коллеги по балету на гастролях в Риме. Фото: соцсети
Балерина сейчас
Хорева продолжает радовать поклонников появлением на сцене родной Мариинки в «Пионерской сюите», «Дон Кихоте», «Баядерке», Closure, «Раймонде», «Аполлоне». У девушки также есть свой сайт, где указана информация о ближайших выступлениях звезды.
В начале мая Мария получила премию журнала «Балет», на церемонии награждения исполнив с премьером Андреем Ермаковым дуэт из «Драгоценностей». В конце месяца она дебютировала в заглавной партии «Жизели» в паре с Ксандером Паришем, а в июне предстала в образе Принцессы Флорины в «Спящей красавице».
Во время карантина в 2020 году Мария успела написать свою первую в жизни книгу – «Научи меня балету: как воспитать свое тело», которая вызвала большой интерес, ведь девушка известна далеко за пределами Мариинки. У нее огромное число подписчиков в соцсетях. В одном только YouTube их сегодня уже больше 200 тысяч.
В 2023 году в онлайн-кинотеатрах вышел сериал «Балет», в котором Мария Хорева сыграла главную героиню танцовщицу и хореографа Руту Майерс (Алла Сигалова) в молодости.