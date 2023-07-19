Молодая солистка Мариинки и начинающая писательница: жизнь и творчество балерины Марии Хоревой

Биография балерины

Мария Хорева — молодая солистка Мариинского театра. Талантливая, эмоциональная и харизматичная девушка, которая в 2020 году выпустила книгу «Научите меня балету! Как воспитать свое тело», вызвавшую противоречивую реакцию читателей. В ней девушка представила пошаговое описание упражнений, которые подойдут для любого человека, заинтересованного в гармоничном развитии собственного организма.

Детство будущей звезды

Мария Хорева родилась 3 июля 2000 года в Санкт-Петербурге у Владимира и Елены Хоревых. Несмотря на то, что родители не были связаны с балетом на профессиональном уровне, девочка с ранних лет знала, что такое театр.

Прежде чем увидеть объявление о наборе и поступить в Академию имени Агриппины Вагановой, Маша училась игре на фортепиано в музыкальной школе для одаренных детей и посещала уроки изобразительного искусства, занималась художественной гимнастикой и плаванием.