Королева гламура без зубов и с многотысячной аудиторией: биография фрик-звезды Светы Яковлевой

Биография телеведущей

Эпатажная звезда по имени Света Яковлева впервые заявила о себя на всю страну в 2010 году. В Интернете появились фото с гламурных вечеринок, на которых красовалась странная девушка-фрик: в нелепом наряде, непричесанная, с нарочито небрежным макияжем и без зубов! Сейчас Света продолжает карьеру скандальной звезды, называя себя светской львицей и певицей.

Танцевала в «Непоседах» и училась на журналиста

Света Яковлева родилась 2 апреля 1993 года. Она рассказывала, что живет в многоквартирном доме на юго-западе Москвы. В передаче «Прямой эфир» телеканала «Россия-1» в 2012 году девушка обнародовала некоторые факты из своей биографии.

В детстве будущая фрик-звезда занималась спортом и творчеством. Ходила на гимнастику, рисование, хоровые занятия. Посещала музыкальную школу, играла на фортепиано. Некоторое время Яковлева танцевала в коллективах «Домисолька» и «Непоседы», а потом ее приняли в балет «Тодес».

После школы будущая фрик-звезда, по ее словам, поступила в МГУ на факультет журналистики.