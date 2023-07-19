Королева гламура без зубов и с многотысячной аудиторией: биография фрик-звезды Светы Яковлевой

Биография телеведущей
Эпатажная звезда по имени Света Яковлева впервые заявила о себя на всю страну в 2010 году. В Интернете появились фото с гламурных вечеринок, на которых красовалась странная девушка-фрик: в нелепом наряде, непричесанная, с нарочито небрежным макияжем и без зубов! Сейчас Света продолжает карьеру скандальной звезды, называя себя светской львицей и певицей.
Танцевала в «Непоседах» и училась на журналиста
Света Яковлева родилась 2 апреля 1993 года. Она рассказывала, что живет в многоквартирном доме на юго-западе Москвы. В передаче «Прямой эфир» телеканала «Россия-1» в 2012 году девушка обнародовала некоторые факты из своей биографии.
В детстве будущая фрик-звезда занималась спортом и творчеством. Ходила на гимнастику, рисование, хоровые занятия. Посещала музыкальную школу, играла на фортепиано. Некоторое время Яковлева танцевала в коллективах «Домисолька» и «Непоседы», а потом ее приняли в балет «Тодес».
После школы будущая фрик-звезда, по ее словам, поступила в МГУ на факультет журналистики.
Будущая королева эпатажа в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Ужасная дикция, интервью со звездами и гламурный образ
Первую порцию популярности девушка получила в Интернете. Света выкладывала в Сеть ролики, в которых позировала с различными звездами, давала интервью, говоря с ужасной дикцией. При этом публикации получали рекордное число просмотров, а их героиня — более широкую известность.
Однако этого оказалось мало. Тогда амбициозная Яковлева отправилась на телевидение. Дебютировала в шоу «Минута славы» на Первом канале, исполнив песню Жанны Агузаровой «Желтые ботинки». Она не попала в финал, но цели Света добилась — не запомнить ее было просто невозможно.
В 2012 году она пришла на телешоу «Давай поженимся» бороться за сердце участника Коли Воронова. А в 2013 году скандалистка приняла участие в кастинге проекта «Дом-2», но не была допущена. В одном из интервью Света призналась, что всегда хотела стать настоящей звездой.
В одном из интервью Света призналась, что всегда хотела стать настоящей звездой. Фото: соцсети
Отсутствие зубов — это важная часть имиджа Светы. На это ее вдохновил образ певца Шуры. По версии знакомых Яковлевой, зубы она потеряла в результате драки с хейтерами.
В 2015 году девушку пригласили в программу «Трансформация», где профессиональные стилисты привели ее порядок. сняли тонны дешевой бижутерии и смыли с лица густое покрытие тонального крема. В итоге Света перевоплотилась в милую барышню, но ненадолго.
Следующим телепроектом, в котором засветилась фрик-звезда, стала ныне закрытая передача «Званый ужин». Героиня программы приготовила для гостей «гламурный» ужин: салат «Барвиха», шашлык «Для олигарха» и десерт «Клубника в ананасе».
Отсутствие зубов — это важная часть имиджа Светы. Фото: соцсети
Роман с виджеем и подозрения в краже
Скромностью Света никогда не отличалась, поэтому и о личной жизни постоянно пускала самые странные слухи. Долгое время фрик твердила, что ее связывают романтические отношения с виджеем MTV Артемом Королевым, описывала свидания, на которые приезжала на роскошном «Бентли». Однако парень так и не подтвердил заявления фрик-звезды.
Истинные фанаты Светы утверждают, что настоящий парень — некий Анатолий Luxary, работающий ее агентом. Совместное фото пары в рамочке-сердечке выложено девушкой в соцсетях.
Имя тусовщицы неоднократно появляется и в криминальной хронике. В 2013 году девушку задержала полиция по подозрению в краже сотового телефона. А в 2017 году Яковлева отказалась оплатить услуги в салоне красоты, заявив, что она звезда, и попросту сбежала.
Фанаты Светы утверждают, что настоящий парень — некий Анатолий Luxary. Фото: соцсети
Света Яковлева сейчас
Яковлева продолжает вести тусовочный образ жизни. Поклонник звезды несколько лет назад объединились и создали фан-группу любимицы во «ВКонтакте». Летом 2019 года на персональном канале фрика появились небольшие ролики о ее жизни.
В августе того же года стало известно, что Света попала в реанимацию. Пиар-директор Яковлевой Николай Титов подтвердил эту информацию. Позже скандалистка вышла на связь в соцсетях и продолжила выкладывать фотографии и видео со своих тусовок.