Пластические операции, драки с дочерью и бурный роман с Гогеном Солнцевым: биография «миллионерши» Екатерины Терешкович

Биография звезды

Свадьба скандальных блогеров Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович стала громким событием в мире шоу-бизнеса несколько лет назад. Этот союз изначально вызывал много вопросов.

Некоторые считали, что свадьба героев — обычный пиар-ход, а другие были уверены в искренности чувств Гогена и Екатерины. Внешность Терешкович претерпела множество изменений. Любое ее высказывание до сих пор становится скандалом в СМИ.

Филолог по образованию, мечтала стать актрисой

О биографии Екатерины Терешкович известно мало. Где родилась и когда, каким образом добилась финансового успеха – неясно.

Однажды в эфире программы Дмитрия Шепелева «На самом деле» в 2018 году женщина только рассказала, что по образованию она филолог, но с детства мечтала стать знаменитой актрисой.