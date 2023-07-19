Пластические операции, драки с дочерью и бурный роман с Гогеном Солнцевым: биография «миллионерши» Екатерины Терешкович

Биография звезды
Свадьба скандальных блогеров Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович стала громким событием в мире шоу-бизнеса несколько лет назад. Этот союз изначально вызывал много вопросов.
Некоторые считали, что свадьба героев — обычный пиар-ход, а другие были уверены в искренности чувств Гогена и Екатерины. Внешность Терешкович претерпела множество изменений. Любое ее высказывание до сих пор становится скандалом в СМИ.
Филолог по образованию, мечтала стать актрисой
О биографии Екатерины Терешкович известно мало. Где родилась и когда, каким образом добилась финансового успеха – неясно.
Однажды в эфире программы Дмитрия Шепелева «На самом деле» в 2018 году женщина только рассказала, что по образованию она филолог, но с детства мечтала стать знаменитой актрисой.
О биографии Терешкович известно мало. Фото: соцсети
Скандальный шоумен Гоген Солнцев говорил, что его бывшая жена является миллионером и владелицей собственного бизнеса. СМИ писали, что у Терешкович приданое в виде загородного дома, обставленного дорогой мебелью, личный автомобиль представительского с водителем.
Однако предприниматель с такими данными не был замечен ни в списках журнала Forbes, ни в каких-либо крупных сделках. Независимые журналисты провели расследование личности Терешкович и заподозрили, что Екатерина – вовсе не та, за кого себя выдает.
Некоторые скептики предположили, что Терешкович — обычная актриса. Журналисты писали, что до скандального романа с Гогеном она работала обычной артисткой массовки. Телезрители вспомнили, что кадры с участием скандалистки мелькали в программе «Следствие вели», а также в сериале «Гадалка».
Разоблачение Терешкович
Поклонники телешоу «Дом-2» несколько лет назад провели расследование. Выяснилось, что в соцсети «ВКонтакте» есть страничка некой Екатерины Торошковой. Эта женщина внешне похожа на бывшую избранницу Гогена. При этом фотографии в аккаунте принадлежат человеку с невысоким финансовым достатком.
Гоген и Терешкович до пластических операций. Фото: соцсети
В друзьях у некой Торошковой есть молодой человек с фамилией Терешкович, а также женщина под псевдонимом Надежда Крупская. Последняя удивительно похожа на Торошкову внешне, можно предположить, что она приходится ей дочерью.
Фанаты сделали вывод, что Торошкова – это и есть та самая Екатерина, которая связала себя узами брака с экс-участником «Дома-2». Также было установлено, что женщина не является миллионером.
При этом кадры, снятые для программы Шепелева, показывали, что жена Солнцева жила в роскошном особняке, где только кухонный гарнитур стоит около миллиона рублей. Однако в СМИ появилась информация, что Екатерина преувеличивает свое состояние, а дом, вероятнее всего, был взят в аренду на время съемок.
Об отношениях Терешкович с мужчинами в молодости публике ничего не было известно. Встреча же с Гогеном произошла на светском мероприятии, а роман возник, когда Екатерина пришла к Солнцеву на спектакль и предложила профинансировать его творчество.
Роман между скандалистами возник, когда Екатерина пришла к Солнцеву на спектакль и предложила профинансировать его творчество. Фото: соцсети
Скандальная свадьба Гогена и Екатерины
В феврале 2018 года пара обвенчалась. После этого ребята отправились в романтическое путешествие в Доминикану. Влюбленные поселились в укромном отеле, но соотечественники их узнали. И там пара устроила скандал, разругавшись с другими гостями и персоналом.
Интернет несколько месяцев пестрил фотографиями невесты, примеряющей платья. А Гоген Солнцев в соцсети выложил снимок обручальных колец.
А12 апреля СМИ выложили в Сеть видео со свадьбы шоумена и его избранницы. В столичном Дворце бракосочетания № 4 пара официально зарегистрировала отношения. Невеста старше избранника на 26 лет: на момент свадьбы Гогену было 37 лет, Екатерине — 63 года.
Кстати, мама Гогена Людмила Кравцова всячески протестовала против брака, предупреждая зрелую невесту, что сын падок на деньги и сделает все ради известности. Также она сообщала, что парень не способен на искренние чувства. Однако Терешкович отказалась слушать женщину.
Мама Гогена всячески протестовала против брака, предупреждая зрелую невесту, что сын падок на деньги. Фото: соцсети
Суррогатное материнство, скандал с дочерью Терешкович и слухи об усыновлении
Гоген Солнцев несколько лет назад заявлял во всех интервью, что дети в этом браке вряд ли появятся, всю заботу и любовь готов подарить только Екатерине. Однако уже через некоторое время шоумен пересмотрел свои взгляды на семью.
В начале лета 2018 года Гоген и Екатерина во всеуслышание заявили о своей готовности стать родителями. Солнцев выложил в соцсети интригующий кадр. На фото была изображена счастливая пара рядом с детской коляской.
Вскоре Солнцев и Терешкович на телевидении раскрыли свои планы. Ребята решили остановиться на суррогатном материнстве. Выяснилось, что у Екатерины полностью отсутствуют органы репродукции. Терешкович призналась, что операцию по удалению матки пришлось сделать давно из-за сепсиса.
Репродуктолог посоветовал паре обратиться к ближайшим родственникам за помощью, что снизило бы расходы. Но при встрече с родной дочерью Екатерины, Полиной Давыдовой, та категорически отказалась помогать матери и ее молодому мужу. Позднее супруги рассмотрели и вариант с усыновлением малыша. Однако идея так и не была воплощена в реальность.
В начале лета 2018 года Гоген и Екатерина во всеуслышание заявили о своей готовности стать родителями. Фото: соцсети
Увеличение груди и блефаропластика
Чтобы удержать молодого мужа, Терешкович начала заниматься преображением внешности. Женщина загорелась желанием сделать пластику лица и увеличить размер груди. При этом Солнцева такая перспектива взволновала, ведь использование наркоза в таком возрасте может оказаться фатальным для человека.
Терешкович все-таки легла под нож. Из пластических операций первыми были проделаны круговая подтяжка лица и блефаропластика. Почти сразу пара появилась в студии Андрея Малахова «Прямой эфир». Женщина пришла на программу с головой, обмотанной бинтами.
Терешкович в студии «Прямого эфира» после пластических операций. Фото: соцсети
Болезни Терешкович и скандалы с Гогеном
В какой-то момент избранница шоумена занялась собственной личной жизнью. В доме Гогена стали появляться различные компании, подруги жены, а также ее случайные знакомые. Со временем Терешкович стала устраивать истерики, вести себя неадекватно. Муж определил ее в реабилитационную клинику. Он отказался следовать совету друзей и не оставил свою вторую половинку в сложный для нее период.
После возвращения домой у Екатерины начались проблемы со здоровьем. Гоген озвучил перед зрителями, что его жена тяжело больна. Она облысела, на голове появились красные пятна. Солнцев старался делать все, чтобы вернуть свою музу в прежнее состояние. Но, по его словам, болезнь не отступала.
После долгого выздоровления Терешкович решила творчески обыграть свой новый имидж. Она снялась в эротической фотосессии, где предстала перед публикой в образе женщины-вамп. Терешкович появилась на фото в прозрачном пеньюаре рядом с мотоциклом и в платьях с глубоким декольте.
После возвращения домой из клиники у Екатерины начались проблемы со здоровьем. Фото: соцсети
Драка с дочерью и измены Гогена
СМИ удалось выяснить, что во время пребывания жены в клинике Гоген проводил время в ночном клубе, где развлекался в компании девушек. А однажды днем засветился с дамой солидного возраста, которую называл в соцсетях по-простому «тетей Светой». Но Екатерина Терешкович ко всем слухам относилась философски и не переживала по поводу предполагаемых измен
Но информация о романе Гогена с дочерью Терешкович вывела ее из себя. Екатерина не сдержалась и устроила драку с наследницей. Затем она собрала вещи и демонстративно покинула дом. Вскоре жена Солнцева осознала свою неправоту и попросила у супруга прощения. На некоторое время в семье восторжествовала идиллия.
Несколько лет назад в СМИ ходили слухи о романе Гогена с дочерью Терешкович. Фото: соцсети
Ребенок Гогена от любовницы и развод с Терешкович
В 2020 году Солнцев признался, что у него уже есть ребенок от любовницы. Правда, он был против его рождения, поэтому не общается с бывшей девушкой и даже не знает, сын это или дочь.
В марте 2021 года Солнцев вновь появился в студии программы «Прямой эфир», на этот раз в инвалидном кресле. Гоген признался, что в последние месяцы находился на лечении в платной клинике, куда его поместила жена. В эфире он грозил разгневанной Терешкович, что через суд добьется развода.
Спустя несколько месяцев свою правду решилась рассказать Екатерина Терешкович. Муза шоумена сообщила аудитории, что именно Гоген заставлял ее рисковать своим здоровьем и ложиться по нож пластического хирурга.
Екатерина с горечью заявила, что развод неизбежен. Позже Гоген сообщил подписчикам, что развелся с Терешкович. Новой избранницей шоумена неожиданно для всех оказалась дочь Екатерины — Полина. Свадьба с бывшей падчерицей состоялась спустя несколько недель после развода.
Новой избранницей шоумена неожиданно для всех оказалась дочь Екатерины — Полина. Фото: соцсети
Терешкович сейчас
Бывшая жена, а сейчас уже и теща Солнцева, по ее словам, стала тем человеком, который ухаживал за матерью Гогена перед ее смертью. Терешкович продолжает обвинять шоумена в том, что тот мало уделял времени родительнице. О нынешней личной жизни скандалистки неизвестно. Она также отказывается комментировать свои отношения с дочерью-разлучницей.