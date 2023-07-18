Романы, свадьбы и разводы Татьяны Мусульбес: личная жизнь звезды «Дома-2»

Поклонники Татьяны Мусульбес не устают следить за захватывающими событиями ее жизни: замужества, разводы, романы и скандалы следуют один за другим.
Самостоятельная жизнь – с 16 лет
Татьяна Мусульбес родилась 13 октября 1997 года в украинском городе Красноармейске (Покровске). По словам Татьяны, детство ее нельзя назвать радостным и счастливым: ей приходилось терпеть постоянные упреки и унижения от мамы. Правда, отец за нее заступался, но все же ей не хватало родительской заботы и любви. Возможно, именно это и стало причиной ее раннего ухода из дома: уже в 16 лет она перебралась к парню, с которым встречалась.
«Дом-2» - неудачный роман с Дмитрием Талыбовым
Татьяна Мусульбес на «Доме-2». Фото: кадр из шоу
В сентябре 2017 года 20-летняя Татьяна оказалась на «Доме-2». Зрители отмечали раскованность и откровенность новой участницы: чуть ли не сразу Татьяна заявила, что ей нравится Дмитрий Талыбов – девушку привлекали в нем доброта и хорошее воспитание. Дмитрий ответил ей взаимностью, и пара заселилась в отдельный домик.
Только ненадолго: вскоре начались ссоры из-за того, что Дмитрий позволял себе обращать внимание и на других девушек, Татьяна ревновала и требовала объяснений, и однажды после громкой ссоры оказалась за дверью: Талыбов просто выставил ее из дома.
Первый муж – Виктор Литвинов
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов. Фото: соцсети
После этого на проекте появился бывший парень Мусульбес. Его звали Виктор Литвинов, их отношения разладились из-за того, что Виктор, погруженный в работу, уделял девушке мало внимания. На «Доме-2» они решили начать все «с чистого листа», забыв прошлые обиды. Казалось, у них все получается.
Летом 2018 года Мусульбес и Литвинов даже стали победителями шоу «Свадьба на миллион», которое проходило в рамках «Дома-2». Они поженились и ушли из реалити-шоу. Однако прошло меньше года, прежде чем стало известно об их расставании. Об этом сообщил сам Виктор в своем микроблоге:
«Ну вот и настал тот момент, когда пришла пора рассказать правду. Мы с Татьяной Мусульбес расстались. Просто не говорили никому, не афишировали! А дальше тянуть — смысла нет!»
Второй муж – Сергей Мих
Татьяна Мусульбес и Сергей Мих. Фото: соцсети
Следующим избранником Мусульбес стал приятель Литвинова – одесский предприниматель Сергей Мих. 13 февраля 2020 года состоялась их свадьба, а в 2022-м девушка уже публиковала их совместные фото с Бали, уверяя подписчиков, что прошедшие два года были лучшими в ее жизни.
Доход блогера и новая машина
Как писала сама Мусульбес в своем аккаунте, основные средства она зарабатывает как блогер:
«От 8 тысяч $, конкретной цифры нет, каждый месяц по-разному», - ответила звезда на прямой вопрос подписчиков.
Летом 2021 года Татьяна похвасталась новой машиной BMW. Однако не все подписчики разделили ее радость – многие не скрывали зависти:
«Люди батрачат на заводах, на фирмах – зарабатывая по 30 месяцами. А тут она накопила 4 ляма за 5 лет!»
Внешность и пластика – слухи и правда
Татьяна Мусульбес до пластики. Фото: кадр из шоу "Дом-2"
Татьяна Мусульбес не скрывает, что делала пластику – например, изменила форму ушей и увеличила губы. А вот предположения, что она корректировала нос и грудь, девушка отвергает: по ее словам, эти формы у нее естественные, от природы.
Татьяна Мусульбес после пластики. Фото: соцсети
При росте 170 см Татьяна весит 56 кг, и она вполне довольна своей внешностью: об этом свидетельствует хотя бы песня «Я просто красивая баба», которую она исполняет.
Роман с Романом – новая любовь и новая внешность
Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы. Фото: соцсети
В начале лета 2022 года Татьяна опубликовала в своем микроблоге последние новости о своей жизни:
«Мы вернулись в Москву, продали машину и некоторые вещи, взяли самое необходимое и купили билет в один конец в Стамбул. Сейчас мы в Турции привыкаем к новой реальности».
Но очень скоро отношения между супругами разладились.
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Позднее стало известна и причина их расставания: оказалось, что у Мусульбес – нежные отношения с Романом Капаклы, женатым в то время на Марине Африкантовой. Татьяна пыталась это отрицать, но Марина опубликовала их интимную переписку, подтверждающую измену. Капаклы и Африкантова расстались, Роман и Татьяна перестали скрывать свои отношения – подписчики могли видеть фото и видео с их совместного отдыха на Бали.
Татьяна Мусульбес с подозрительным животиком. Фото: соцсети
В начале июля 2023 года в Сети начали обсуждать округлившийся живот Татьяны – предполагали, что она беременна от Романа. Но очень быстро предположения развеяла сама Татьяна, написав в своем микроблоге:
«У меня вопрос. Люди, у вас все хорошо с головой? Я выставила сторис вчера, что я объелась, надула живот. По итогу, во всех пабликах «вот я хайплюсь». Вы в своем уме, нет?»
Татьяна Мусульбес и ее новый имидж. Фото: соцсети
Вскоре Татьяна дала еще один повод обсуждать ее внешность: она перекрасилась, превратившись из яркой брюнетки в светлую шатенку. По ее признанию, новый образ ей самой очень нравится, да и большинство подписчиков пришли в восторг от такого преображения. Возможно, скоро Татьяна порадует фанатов и другими изменениями – во внешности и в личной жизни.