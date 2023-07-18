Романы, свадьбы и разводы Татьяны Мусульбес: личная жизнь звезды «Дома-2»

Поклонники Татьяны Мусульбес не устают следить за захватывающими событиями ее жизни: замужества, разводы, романы и скандалы следуют один за другим.

Самостоятельная жизнь – с 16 лет

Татьяна Мусульбес родилась 13 октября 1997 года в украинском городе Красноармейске (Покровске). По словам Татьяны, детство ее нельзя назвать радостным и счастливым: ей приходилось терпеть постоянные упреки и унижения от мамы. Правда, отец за нее заступался, но все же ей не хватало родительской заботы и любви. Возможно, именно это и стало причиной ее раннего ухода из дома: уже в 16 лет она перебралась к парню, с которым встречалась.

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