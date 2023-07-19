Спела «Айсберг» раньше Пугачевой, родила Малинину дочь: как Ольга Зарубина стала звездой советской эстрады и почему ее карьера внезапно оборвалась

Сольная карьера

Песни для Зарубиной писали самые известные композиторы и поэты эпохи: Алексей Мажуков, Михаил Танич, Леонид Дербенев, Вячеслав Добрынин, Михаил Рябинин, Игорь Азаров и многие другие. Примечательно, что именно она исполнила первой песню «Айсберг» Игоря Николаева. Позднее ее перепела Алла Пугачева, сделав своим хитом.

Зарубину приглашали на различные телепередачи: «Шире круг», «Утренняя почта», где она не только выступала, но и вела выпуски. В 1985 году выпустила хит «Кукла», но своей звездной считает песню «Теплоход», которую спела в 1987 году. Ее она представила на «Песне года» и отправилась на гастроли, где увидела, какую реакцию вызывает этот хит.

«Она сразу стрельнула и сразу стала любимой песней. Я выхожу на сцену, и этот «Теплоход» можно петь до бесконечности в разных вариантах», – вспоминала в одном из интервью певица.

В 1988 году Зарубина исполнила две песни для кинофильма «Приморский бульвар» и вынуждена была сделать перерыв в карьере – одна воспитывала дочку. Затем стала выступать в ресторане гостиницы «Космос». Когда познакомилась с администратором Владимиром Евдокимовым, вернулась на большую сцену – он помог ей организовать гастроли.

Успех пришел незамедлительно: Зарубина дважды выходила в финалы телевизионного фестиваля «Песня года» (в 1987 году — с самой популярной своей песней «На теплоходе музыка играет», в 1989 — с песней «Разгуляй»). В 1988, 1990 и 1991 годах участвовала в промежуточных выпусках фестиваля.

В 1991 году внезапно успеху пришел конец – Зарубина на концерте в Чебоксарах пела под фонограмму, потому что плохо себя чувствовала из-за болезни. Внезапно звук пропал, и все увидели «обман». Про это даже показали на телевидении в программе «Прожектор перестройки». Вынести такого «позора» звезда не смогла и эмигрировала с семьей в США, надолго пропав из отечественного шоу-бизнеса.

Возвращение в Россию

В эмиграции Зарубина начала работать по профессии – медсестрой в Сиэтле, затем медпереводчиком в больнице. Пробовала продолжать певческую карьеру и даже записала 2 альбома, но успеха они не принесли.