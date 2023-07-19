Спела «Айсберг» раньше Пугачевой, родила Малинину дочь: как Ольга Зарубина стала звездой советской эстрады и почему ее карьера внезапно оборвалась

Ольга Владимировна Зарубина родилась под фамилией Иванова 29 августа 1985 года в поселке Москворечье. К тому моменту в семье уже был ребенок – брат Александр старше Ольги на 10 лет. Когда девочке исполнился годик, отец ушел из жизни.
Ольга Зарубина в детстве. Кадр из передачи «Мой герой»/ ТВЦ
Ольга росла без бабушек и дедушек, мама все время на работе. У нее был отчим, с которым большую часть времени девочка и находилась, и фамилия «Зарубина» как приз принадлежит ему. Это был деспотичный человек, часто подавлял падчерицу морально и физически, все время говорил гадости и скандалил, превращая жизнь детей в ад.
Вокальный талант у Ольги проснулся в детстве. Впервые на сцене она исполнила песню в пионерском лагере летом. Тогда она, правда, забыла слова, но от выступлений это ее не охладило.
Ольга Зарубина в юности. Кадр из передачи «Мой герой»/ ТВЦ
В семилетнем возрасте Ольга начала учиться в музыкальной школе по классу фортепиано, а в общеобразовательной регулярно выступала на мероприятиях. О том, что у нее удивительный голос, девочка стала слышать все чаще. Но профессию пошла получать более приземленную – по совету мамы в 1975 году поступила в медицинское училище.
Начало карьеры
Но бросать пение Ольга не собиралась. Она очень быстро стала участницей студенческого ансамбля и выступала в его составе на различных мероприятиях и фестивалях. Голос Зарубиной завораживал зрителя, а ее миниатюрность (рост 160 см и вес 50 кг) покоряла.
Ольга Зарубина в начале карьеры. Кадр из передачи «Мой герой»/ ТВЦ
На одном из конкурсов самодеятельности Зарубина и студент другого медучилища Сергей Коржуков (будущий солист группы «Лесоповал») исполнили песни из кинофильма «Романс о влюбленных» и завоевали победу. Представители Московской филармонии сразу ангажировали Зарубину к себе, где она собиралась выступать, но ее переманил «Москонцерт» — в группу «Музыка» требовалась артистка на роль Ассоль в рок-оперу «Алые паруса». И она успешно прошла прослушивание.
А еще в жюри присутствовал Давид Тухманов, и это Зарубина считает своим большим везением. Композитор ее заметил, через год ей позвонил и предложил исполнить его новую песню. Он написал композицию «Так не должно быть», которую попросил спеть вместе с Михаилом Боярским на «Голубом огоньке – 79». И эта песня сделала певицу знаменитой на весь Советский Союз.
В это же время Зарубина участвовала в группе «Почтовый дилижанс» при московском Главпочтамте. Туда пришел Вячеслав Добрынин и начал сотрудничество с коллективом в качестве продюсера. Добрынин напишет для Зарубиной много хитов, среди которых «На теплоходе музыка играет», «Ты приехал», «Тень».
В 1980 году группа «Музыка», в которой выступала Зарубина, вынужденно распалась, и на основе солистов руководитель из Москонцерта Михаил Якон собирает «Метроном». Ольга недолго проработала в этом коллективе и ушла в сольное плавание.
Ольга Зарубина на сцене в 1986 году. Фото: соцсети
Сольная карьера
Песни для Зарубиной писали самые известные композиторы и поэты эпохи: Алексей Мажуков, Михаил Танич, Леонид Дербенев, Вячеслав Добрынин, Михаил Рябинин, Игорь Азаров и многие другие. Примечательно, что именно она исполнила первой песню «Айсберг» Игоря Николаева. Позднее ее перепела Алла Пугачева, сделав своим хитом.
Зарубину приглашали на различные телепередачи: «Шире круг», «Утренняя почта», где она не только выступала, но и вела выпуски. В 1985 году выпустила хит «Кукла», но своей звездной считает песню «Теплоход», которую спела в 1987 году. Ее она представила на «Песне года» и отправилась на гастроли, где увидела, какую реакцию вызывает этот хит.
«Она сразу стрельнула и сразу стала любимой песней. Я выхожу на сцену, и этот «Теплоход» можно петь до бесконечности в разных вариантах», – вспоминала в одном из интервью певица.
В 1988 году Зарубина исполнила две песни для кинофильма «Приморский бульвар» и вынуждена была сделать перерыв в карьере – одна воспитывала дочку. Затем стала выступать в ресторане гостиницы «Космос». Когда познакомилась с администратором Владимиром Евдокимовым, вернулась на большую сцену – он помог ей организовать гастроли.
Успех пришел незамедлительно: Зарубина дважды выходила в финалы телевизионного фестиваля «Песня года» (в 1987 году — с самой популярной своей песней «На теплоходе музыка играет», в 1989 — с песней «Разгуляй»). В 1988, 1990 и 1991 годах участвовала в промежуточных выпусках фестиваля.
В 1991 году внезапно успеху пришел конец – Зарубина на концерте в Чебоксарах пела под фонограмму, потому что плохо себя чувствовала из-за болезни. Внезапно звук пропал, и все увидели «обман». Про это даже показали на телевидении в программе «Прожектор перестройки». Вынести такого «позора» звезда не смогла и эмигрировала с семьей в США, надолго пропав из отечественного шоу-бизнеса.
Возвращение в Россию
В эмиграции Зарубина начала работать по профессии – медсестрой в Сиэтле, затем медпереводчиком в больнице. Пробовала продолжать певческую карьеру и даже записала 2 альбома, но успеха они не принесли.
Ольга Зарубина в шоу «Ты суперстар!». Фото: соцсети
В 2007 году Зарубину пригласили к участию в шоу «Ты суперстар!» на НТВ, и так состоялось ее возвращение на родину. Певицу здесь помнили и любили миллионы поклонников, поэтому очень быстро артистка начала гастролировать. Вскоре и альбом выпустила — в 2012 году вышел диск «Не случайно», а через год еще один, «Тихая нежность».
Другие проекты
За карьеру Зарубина успела сняться в фильме «Безумная Лори» (1991). Она исполнила главную роль — сыграла народную шотландскую святую Безумную Лори.
По возвращении в Россию артистка приняла участие в шоу «Модный приговор», где стилисты ей сменили имидж. Преображением она осталась довольна.
Брак с Малининым
Зарубина трижды была замужем. Первым мужем звезды стал неизвестный тогда исполнитель Александр Выгузов. Они познакомились в группе «Метроном» в начале 1980-х. Певец был женат и уже воспитывал маленького сына Никиту, позднее взял фамилию «Малинин», под которой и прославился.
Александр Малинин. Фото: Global Look Press
Малинин стал ухаживать за знаменитостью, в итоге она сдалась. Позднее ее пытались обвинять в том, что она увела Александра из семьи. В 1983 году пара сыграла свадьбу, вскоре Ольга забеременела. Но муж был против ребенка, и она сделала аборт.
Вторая беременность наступила в 1985 году, и тут уже Ольга решила рожать. На свет появилась дочка Кира, и из роддома они выписывались в одиночестве – Малинин даже не встретил их. Вскоре последовал развод.
Кира Евдокимова, дочь Александра Малинина, с женихом. Фото: соцсети
Зарубина часто вспоминает это замужество и считает, что ее Малинин никогда не любил. Ему было важно зацепиться в Москве, и она предполагала даже, что на брак молодой исполнитель пошел ради прописки. Дочь он видел редко и не воспитывал, девушка всю жизнь носит фамилию отчима. Сегодня она живет в США и готовится выйти замуж за местного фермера.
Второй брак
Вторым мужем Зарубиной стал Владимир Евдокимов, бывший музыкальный продюсер Владимира Высоцкого. Они познакомились в 1987 году, сначала новый товарищ помогал звезде с гастролями, стал ее арт-директором, а затем и бойфрендом. Вместе они эмигрировали в США, там Евдокимов старался, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Но сам пристрастился к выпивке.
Во время лечения в рехабе на него напали и чуть не убили, он долго лечился в госпитале и подорвал здоровье. В 2008 году Зарубина стала вдовой и приняла решение вернуться в Россию.
Владимир Евдокимов с падчерицей Кирой. Фото: соцсети
Третий муж
Третий раз замуж Зарубина пошла за администратора Андрея Салова. Он когда-то работал с Александром Буйновым и группой «Ласковый май» и на 13 лет моложе певицы. Правда, вместе пара была недолго: в 2015 году они развелись.
Ольга Зарубина и Андрей Салов. Фото: Global Look Press
Скандалы
Первый раз в скандальную историю Зарубина попала в 1979 году. Песню Давида Тухманова «Так не должно быть» она исполняла с Михаилом Боярским, и ее вырезали из эфира передачи «Песня года». Причиной якобы стала прическа Ольги – кому-то не понравилось, как она смотрелась в кадре. И уже потом Зарубина рассказывала: выступала со своей песней Алла Пугачева, и других ярких исполнительниц не допустили.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Долго гремел скандал с бывшим мужем певицы Александром Малининым. Ольга часто нелестно отзывалась в интервью об отце своей единственной дочки, и артист в итоге подал на бывшую в суд иск о защите чести и достоинства. Причем, Ольга однажды заявила, что Кира не является дочерью исполнителя, и родила она ее от бизнесмена Константина Соболевского. И даже предъявляла ДНК-тест на отцовство, который делала в США. Но он оказался липовым, а подделала зхвезда его ради дочки: мол, чтобы у Киры был отец.
Карьера сегодня
В настоящее время Зарубина продолжает выступать с концертами и участвовать в шоу. В 2022 году на экраны вышел третий сезон проекта «Суперстар! Возвращение» на НТВ с Ольгой среди звезд.
Также артистка выступает с концертами на различных площадках, ездит с гастролями по стране.