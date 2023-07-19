Многодетная мама и голос Татарстана: творческий путь певицы Гузели Уразовой

Гузель Уразова – народная артистка Татарстана, поющая на татарском языке как классику, так и популярные песни. Она часто выступает в дуэте со своим мужем Ильдаром Хакимовым. Это самая знаменитая пара татарской эстрады. Поклонники следят за их семейным союзом не только на сцене, но и в жизни.
Детство и юность
Гузель родилась 8 января 1982 года в татарской семье. Ее детство прошло в небольшом пермском селе Барда. Будучи одной из трех детей, девочка училась очень хорошо. Делала успехи в музыке, языках, информатике, спорте, выигрывала районные соревнования по большому теннису, увлекалась журналистикой.
Но страсть к музыке пересилила все остальное. Педагог по вокалу разглядел в юной девушке талант и начал много с ней заниматься. И вот однажды Гузель взяла первый приз на уфимском конкурсе «Звездочка Башкортостана». Эта победа вдохновила творческую школьницу начать карьеру артистки.
Получив аттестат, она поехала в Татарстан поступать на вокальное отделение Казанской государственной академии культуры и искусств. Ее наставником стал народный артист республики Айдар Файзрахманов.
Гузель Уразова с мамой. Фото: соцсети
Девушка также пробовала поступить на журналиста, но не смогла пройти все этапы конкурса. Зато после окончания академии отучилась в московском университете на экономиста. А потом еще раз пошла грызть гранит науки — в Институте подготовки президентских кадров в Татарстане.
Музыкальная карьера
Свои первые песни Уразова записала в 19 лет. Ее дебютный альбом «Минем серем» вышел в 2002 году и сразу сделал молодую певицу звездой республики. Главной композицией этой пластинки Гузель считает «Тимэсен тик кузлэрен» («Пусть тебя не сглазят»), которая явилась как будто обращением к будущему мужу, союз с которым определил дальнейший путь артистки.
В 2003-м она объединилась с Ильдаром Хакимовым в театр песни «Гузель-Ильдар». Свой дуэт они не просто так решили назвать театром – выступления пары сопровождаются массовыми костюмированными постановками, до 150 человек на сцене.
Гузель Уразова и Ильдар Хакимов на сцене. Фото: соцсети
По словам певицы, выступать отдельно от мужа ей уже не хочется. Супруг также является ее продюсером. Вместе они дают более ста концертов в год, гастролируя по всей России и за рубежом для аудитории, говорящей на татарском языке. Люди на их шоу ходят семьями – от мала до велика.
За годы работы пара выпустила восемь дисков. Хитами певицы обычно называют композиции «Ромашкалар», «Бал жимешем», «Мэхэббэт ул шундый...» и «Ышанам». Гузель поет и на русском, но своей миссией считает все-таки популяризацию татарского языка.
30 марта 2019-го семейный дуэт дал большой концерт в Государственном Кремлевском дворце в Москве, отметив таким образом 15 лет своей творческой деятельности. Поздравить звезд пришли Дина Гарипова, Витас, Согдиана, Элвин Грей, Айдар Галимов, шоу-балет «Тодес» и другие артисты.
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Личная жизнь
Певица признается, что благодарна публике за признание, но главным делом ее жизни все же остается семья. У Гузели и Ильдара четверо детей: дочери Эллари, Камилла, Ариана и сын Самир. Звездная мама активно выкладывает кадры с домочадцами в социальные сети: как они готовят еду и отмечают дни рождения.
Старшая наследница Уразовой вдохновилась родительским примером и теперь выходит на сцену вместе с мамой и папой.
Гузель Уразова и Ильдар Хакимов и детьми. Фото: соцсети