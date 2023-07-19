Многодетная мама и голос Татарстана: творческий путь певицы Гузели Уразовой

Гузель Уразова – народная артистка Татарстана, поющая на татарском языке как классику, так и популярные песни. Она часто выступает в дуэте со своим мужем Ильдаром Хакимовым. Это самая знаменитая пара татарской эстрады. Поклонники следят за их семейным союзом не только на сцене, но и в жизни.

Детство и юность

Гузель родилась 8 января 1982 года в татарской семье. Ее детство прошло в небольшом пермском селе Барда. Будучи одной из трех детей, девочка училась очень хорошо. Делала успехи в музыке, языках, информатике, спорте, выигрывала районные соревнования по большому теннису, увлекалась журналистикой.

Но страсть к музыке пересилила все остальное. Педагог по вокалу разглядел в юной девушке талант и начал много с ней заниматься. И вот однажды Гузель взяла первый приз на уфимском конкурсе «Звездочка Башкортостана». Эта победа вдохновила творческую школьницу начать карьеру артистки.

Получив аттестат, она поехала в Татарстан поступать на вокальное отделение Казанской государственной академии культуры и искусств. Ее наставником стал народный артист республики Айдар Файзрахманов.