Свежая утка и живой удав: что требуют на гастролях Люся Чеботина, Сергей Шнуров и другие артисты

Порой некоторые пункты в райдерах знаменитостей кажутся безумием, однако на то есть свои причины.
Маша Распутина – нож и барный стул
Маша Распутина. Фото: Global Look Press
Не пугайтесь – нож нужен артистке не для каких-то кровожадных целей, а для того, чтобы порезать самостоятельно фрукты. Маша хочет, чтобы на гастролях ей приносили в гримерку яблоки, бананы, хурму, виноград, груши, мандарины, лимон и ягоды. Особое указание – фрукты должны быть целыми: певица предпочитает измельчать их сама.
Остальные требования включают в себя темные шторы на окна, зеркало во весь рост, диван, два кресла, настольную лампу и вешалку. А на сцене Распутиной необходим барный стул – этот пункт артистка подчеркивает особо, выделяя красным цветом.
Филипп Киркоров – зефир и цветы
Король поп-музыки не представляет своей жизни без цветов: их должно быть много, и на гастролях – в том числе! Филипп Бедросович предпочитает гвоздики, сирень и хризантемы: они должны стоять в его гримерке, как и вместительный шкаф, рассчитанный на 20 комплектов одежды.
Кроме того, в райдере артиста значится зеркало в полный рост, а из еды ему должны предоставить мясную и сырную нарезку, морепродукты, зефир в шоколаде, фрукты и колу. А еще Киркоров обожает фастфуд – его тоже необходимо обеспечить во время гастролей.
Сергей Шнуров – шоколадное молоко и варенье
Сергей Шнуров. Фото: Global Look Press
Когда-то лидер группировки «Ленинград» требовал от организаторов концертов целый список алкогольных напитков – от водки и мартини до пива. Но в последнее время этот перечень сменился на длинное перечисление сортов минеральной воды. А еще – сыр и мясная нарезка, кофе и чай, фрукты и красная икра. Скандальный музыкант, судя по всему, не может жить без сладкого: он просит приносить ему в гримерку шоколадное молоко и варенье к чаю. Что же касается алкоголя, то звездный промоутер Сергей Лавров объяснял:
«Многие певцы перед выступлением могут себе позволить рюмочку коньяка – это раскрывает связки».
Лолита Милявская – отдельный вагон
Лолита Милявская. Фото: Global Look Press
Лолита не любит ездить на дальние расстояния на машине, предпочитает поезд, но здесь у нее строгое требование – звезде нужно не просто отдельное купе, а целый вагон. Если в вагоне будут ехать еще хотя бы несколько пассажиров – певица отказывается в него входить. Были случаи, когда организаторам приходилось отменять гастроли из-за невозможности выкупить целый вагон.
Александр Малинин – свежая утка
Александр Малинин. Фото: Global Look Press
Александр Малинин не готов отказываться на гастролях от привычных блюд. Так, он требует блюда, приготовленные из домашней утки – непременно свежей, а не замороженной. Как вспоминал промоутер Сергей Лавров, однажды певец был на гастролях в Новосибирске. С огромным трудом нашли свежую утку, но в ресторане отеля ее кто-то подменил на замороженную. Разразился скандал.
Светлана Лобода – разноцветные носки
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press
Среди множества требований, которые едва умещаются на 30 страницах, Светлана Лобода указывает три новых чайника и 10 пар носков разных цветов. Кроме того, все блюда, которые ей приносят, должны иметь непременно ресторанную подачу.
Люся Чеботина – живой удав
Люся Чеботина. Фото: Global Look Press
Но самый странный райдер, без преувеличения, у молодой певицы Люси Чеботиной. Нет, в еде она не особо привередлива – нужны сырное ассорти, фруктовая тарелка, мясная нарезка, бутерброды, овощи, орехи, чай и кофе. Еще – шоколадка и вода.
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Но помимо продуктов и напитков, обязательным пунктом значится наличие в гримерке живого удава! Причем размер удава нужно согласовать заранее с директором артистки, а содержаться он должен в специальном террариуме.
Но не надо думать, что Люся Чеботина выражает тем самым свою особую любовь к змеям или показывает капризы: этот пункт – простой способ выяснить, насколько внимательно принимающая сторона читает райдер.