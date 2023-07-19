Свежая утка и живой удав: что требуют на гастролях Люся Чеботина, Сергей Шнуров и другие артисты

Не пугайтесь – нож нужен артистке не для каких-то кровожадных целей, а для того, чтобы порезать самостоятельно фрукты. Маша хочет, чтобы на гастролях ей приносили в гримерку яблоки, бананы, хурму, виноград, груши, мандарины, лимон и ягоды. Особое указание – фрукты должны быть целыми: певица предпочитает измельчать их сама.

Остальные требования включают в себя темные шторы на окна, зеркало во весь рост, диван, два кресла, настольную лампу и вешалку. А на сцене Распутиной необходим барный стул – этот пункт артистка подчеркивает особо, выделяя красным цветом.

Филипп Киркоров – зефир и цветы

Король поп-музыки не представляет своей жизни без цветов: их должно быть много, и на гастролях – в том числе! Филипп Бедросович предпочитает гвоздики, сирень и хризантемы: они должны стоять в его гримерке, как и вместительный шкаф, рассчитанный на 20 комплектов одежды.

Кроме того, в райдере артиста значится зеркало в полный рост, а из еды ему должны предоставить мясную и сырную нарезку, морепродукты, зефир в шоколаде, фрукты и колу. А еще Киркоров обожает фастфуд – его тоже необходимо обеспечить во время гастролей.

Сергей Шнуров – шоколадное молоко и варенье

