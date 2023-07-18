Гениальная на сцене, несчастливая в семье: творческий путь актрисы Людмилы Максаковой

Людмила Максакова — звезда советского кинематографа и Театра имени Вахтангова, народная артистка РСФСР. Ей довелось работать со многими легендами сцены и экрана. А личная жизнь актрисы остается насыщенной даже после 70 лет, хотя счастливой ее не назвать.
Детство и юность
Людмила родилась 26 сентября 1940 года в Москве. Ее матерью была народная артистка СССР, оперная певица Мария Максакова. Отец – солист Большого театра Александр Волков, однако он никогда не заботился о дочери. Певец отказался от отцовства и вскоре после войны переехал за границу.
Ходили слухи, что настоящим родителем актрисы являлся Иосиф Сталин – так как ему явно нравилась Мария Максакова. А артиста театра в папы записали «для отвода глаз». Впрочем, эта мистификация не раз опровергалась.
Свое отчество Людмила Васильевна получила не от отца, а от друга матери Василия Новикова, который помогал оперной диве и ее маленькой дочке эвакуироваться во время войны в Астрахань.
Будущая актриса училась в Центральной музыкальной школе, в которую ходили дети многих известных артистов, и где не нужно было переживать из-за громкой фамилии. Окончив заведение по классу виолончели, юная Максакова не собиралась становиться певицей, как ее мать, а та была только рада такому раскладу.
Людмила Максакова в молодости в фильме «Жили-были старик со старухой». Фото: кадр из фильма 1964 года
Мария Петровна советовала дочери стать переводчицей и настаивала на ее поступление в институт имени Мориса Тореза. Но в карьерные планы Людмилы вмешался театр. Однажды она увидела отрывок французской пьесы и поразилась искусной игре актеров. Ее неотвратимо потянуло на сцену.
В итоге девушка поступила в знаменитое Театральное училище имени Щукина. Там она наконец ощутила свободу от материнского контроля. Людмила покрасила волосы, начала пользоваться яркой косметикой и ходить на шумные студенческие вечеринки.
На одной из таких артистка познакомилась с бардом Владимиром Высоцким, и у них завязалась большая дружба. Максакова подарила музыканту редкую гитару с семью струнами, на которой тот играл долгие годы.
Людмила Максакова в фильме «Антрацит». Фото: кадр из фильма 1971 года
Театр
Став дипломированной актрисой, в 1961 году Людмила Васильевна пришла в Театр Вахтангова, где впоследствии сыграла свои самые громкие роли. Молодая актриса обладала врожденной красотой, ростом (173 см), стройностью (вес около 70 кг), прекрасным чувством стиля, пластикой и сильным голосом.
В 1963 году ей доверили роль татарской княжны Адельмы в знаменитом спектакле «Принцесса Турандот» Рубена Симонова. Максакова исполнила ее с блеском, и о ней заговорила вся актерская элита Советского Союза. Каждая новая роль девушки становилась все более чувственной и глубокой.
Она играла в вахтанговских спектаклях «Живой труп», «Мещанин во дворянстве», «На всякого мудреца довольно простоты», «Ричард III», «Лето в Ноане» (роль писательницы Жорж Санд), «Леший», «Анна Каренина» (заглавная роль), «Пиковая дама», «Ревизор», «Чайка», «Дядя Ваня» и многих-многих других.
В 1971 году ей дали звание заслуженной артистки РСФСР, а через десять лет – народной. Она также является обладательницей госпремии РФ, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени и почетной грамоты президента России.
Людмила Максакова в спектакле «Мастер-класс», 2022 года. Фото: Global Look Press
Актриса гордится, что в ее трудовой книжке более полувека значится только одна запись. Она и сегодня играет в Театре Вахтангова. В 2022 году исполнила роль певицы Марии Каллас в постановке «Мастер-класс».
Фильмография
Актриса полноценно дебютировала в кино в 1964 году, в картине «Жили-были старик со старухой». Свой образ Максакова собрала настолько гармонично, что сразу стало понятно – на экране ее ждет не меньшая популярность, чем в театре.
Сначала она снималась, в основном, в фильмах-спектаклях, но в 1967-м с ее участием вышли шпионская картина «Конец «Сатурна» и историческая драма «Татьянин день». Роль Татьяны Огневой в последней актриса называет своей самой любимой работой в кино.
Количество появлений Максаковой на экране превышает 70 картин, но отдельно стоит отметить фильмы «Неподсуден» (1969), «Антрацит» (1971), «Плохой хороший человек» (1973), «Осень» (1974), «Кафе «Изотоп» (1977), «Летучая мышь» (1978), «Поездки на старом автомобиле» (1985), «Десять негритят» (1987).
Людмила Максакова и Олег Даль в фильме «Плохой хороший человек». Фото: кадр из фильма 1973 года
В новом веке актриса стала появляться в сериалах: «Идеальная пара» (2001), «Анна Каренина» (2009), «Индус» (2010), «Кухня» (2012-2015), «Доктор смерть» (2013), «Наследие» (2014).
В 2017-м Максакова сыграла бабушку в научно-фантастическом блокбастере Федора Бондарчука «Притяжение». В 2022-м появилась вместе с сестрами Михалковыми в 4-серийной драме «Номинация» для онлайн-кинотеатра Okko.
Личная жизнь
Несмотря на красоту и талант, Людмила Максакова так и не смогла построить счастливую семейную жизнь. Первым мужем артистки стал художник Феликс-Лев Збарский, который бросил предыдущую жену ради звезды театра и кино. Будучи внешне прекрасной парой, дома они часто скандалили. Мужчина оказался очень ревнивым, а у актрисы были толпы поклонников.
Несмотря на то, что в браке родился сын Максим, этот союз распался, и Збарский переключился на другую актрису Марианну Вертинскую. Позже наследник пары стал отцом Петра и Анны Максаковых. Первый женился на дочери Валентина Юдашкина и трижды сделал Людмилу Васильевну прабабушкой. Внучка актрисы тоже вышла замуж и стала мамой в 2022 году.
Сама же Людмила Васильевна после развода закрутила роман с известным композитором Микаэлем Таривердиевым, но эти отношения закончились печально. В 1967 году пара сбила на машине 16-летнего пешехода, который выбежал на дорогу в нетрезвом виде. Музыкант взял вину на себя и отсидел два года в СИЗО. Хотя, по слухам, за рулем находилась Максакова.
Людмила Максакова и Петер Игенбергс. Фото: Global Look Press
В 1974 году актриса вышла замуж во второй раз – за немецкого предпринимателя Петера Игенбергса. Мужчина подружился с сыном артистки, в браке появилась дочь Мария. Бизнесмен был прекрасным мужем, но, когда его парализовало после инсульта, Людмила отказалась ухаживать за ним. В 2018-м супруг актрисы скончался, и она даже не приехала на его похороны.
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Мария Максакова* выросла и стала оперной певицей. Она вышла замуж за бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Накануне 2017 года они уехали из России в Украину, где позже политик был застрелен. Людмила Васильевна считала, что зять втянул дочь в криминальные и политические игры, хотя у той была большая творческая судьба.
Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: Global Look Press
Из-за всей этой истории отношения между актрисой и ее наследницей испортились. Их негативные комментарии друг о друге не раз становились поводом для заголовков в прессе.
В 2015 году Юлия Меньшова пригласила Максакову на интервью в передачу «Наедине со всеми». Народная артистка пришла, чтобы поговорить об искусстве, а телеведущую больше интересовали детали ее личной жизни.
Героиня шоу оказалась обладательницей весьма острого языка и тяжелого характера. Она была уверена, что ее скандальную беседу не выпустят в эфир, а в итоге выпуск имел огромные рейтинги. Позже ее пригласили в «Вечерний Ургант», где артистка так же пререкалась с ведущим.
Людмила Максакова сегодня. Фото: Global Look Press
В последние годы СМИ не раз связывали имя кинозвезды с актером и журналистом Стасом Садальским, мужчина активно комментировал прессе происходящее с коллегой. А в 2021-м вдруг заявил, что собирается жениться на актрисе, причем она сама якобы предложила ему союз. Однако позже Максакова опровергла эту информацию.
* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.