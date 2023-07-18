Гениальная на сцене, несчастливая в семье: творческий путь актрисы Людмилы Максаковой

Людмила Максакова — звезда советского кинематографа и Театра имени Вахтангова, народная артистка РСФСР. Ей довелось работать со многими легендами сцены и экрана. А личная жизнь актрисы остается насыщенной даже после 70 лет, хотя счастливой ее не назвать.

Детство и юность

Людмила родилась 26 сентября 1940 года в Москве. Ее матерью была народная артистка СССР, оперная певица Мария Максакова. Отец – солист Большого театра Александр Волков, однако он никогда не заботился о дочери. Певец отказался от отцовства и вскоре после войны переехал за границу.

Ходили слухи, что настоящим родителем актрисы являлся Иосиф Сталин – так как ему явно нравилась Мария Максакова. А артиста театра в папы записали «для отвода глаз». Впрочем, эта мистификация не раз опровергалась.

Свое отчество Людмила Васильевна получила не от отца, а от друга матери Василия Новикова, который помогал оперной диве и ее маленькой дочке эвакуироваться во время войны в Астрахань.

Будущая актриса училась в Центральной музыкальной школе, в которую ходили дети многих известных артистов, и где не нужно было переживать из-за громкой фамилии. Окончив заведение по классу виолончели, юная Максакова не собиралась становиться певицей, как ее мать, а та была только рада такому раскладу.