Не помешали ни разница в возрасте, ни работа: кто такая Елена Венгржиновская, жена Александра Асташенка

Победитель первой «Фабрики звезд» Александр Асташенок женился на концертном директоре группы «Корни» Елене Венгржиновской, которая на 13 лет старше него. Большинство поклонников не верили в этот брак, считая его союзом по расчету. Однако семейная пара прошла испытание временем и славой. Кто же такая супруга певца?
Карьера
Елена родилась 29 августа 1968 года в Москве. Росла вместе с сестрой, с которой очень близка. Венгржиновская и ее супруг любят цитировать в соцсетях остроумного отца женщины. А вот ее мать умерла довольно давно. Зато судьба подарила Елене прекрасную свекровь.
О прошлом жены певца известно немного. Сначала она работала хирургической сестрой, потом перешла в шоу-бизнес и сотрудничала со многими раскрученными звездами в качестве концертного директора. В частности, с певцом Сергеем Крыловым, с которым у нее случился долгий роман.
Артист был женат на другой женщине, но прожил с Еленой около восьми лет. Их отношения закончились, когда проблемы с алкоголем и срывы концертов со стороны Крылова переполнили чашу терпения Венгржиновской.
Первую «Фабрику» 2002 года Елена даже не смотрела и не знала, что за молодые исполнители там взращиваются. Но затем продюсер Игорь Матвиенко прикрепил ее к победителям проекта – группе «Корни». Творческие ребята не произвели особого впечатления на женщину, ведь она к тому моменту уже много лет работала с артистами посолиднее.
Группа «Корни». Александр Асташенок на переднем плане. Фото: Global Look Press
Венгржиновская взялась за «Корней» со всей строгостью, выстроила дисциплину в молодой группе. Парни ее сначала даже невзлюбили.
«Общалась она корректно, вежливо, ни единой грубости от нее я не слышал, но и подчинялся ей очень неохотно. Нашлась командирша на мою голову!» — вспоминал Асташенок в одном из интервью.
«Но надо отдать должное: в работе Венгржиновская была настоящим профессионалом. Умела заставить подчиняться и при этом никогда не сюсюкалась, держала дистанцию, ни с кем особенно не сближалась, о себе рассказывала мало».
Однако со временем музыканты подружились со своим концертным директором. Елена занималась ими до 2006 года, а затем, как писали СМИ, перешла работать в event-агентство.
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Елена Венгржиновская и Александр Асташенок. Фото: соцсети
Отношения с Александром Асташенком
Выпускник первой «Фабрики» вспоминал, что взглянул на своего концертного директора другими глазами после одного события в музыкальном туре по стране. Однажды, приехав с гастролями в Ижевск, певец сильно заболел, но выступления не отменил.
Медсестра сделала ему укол, и Александр вышел на сцену с температурой в 41 градус. Еле-еле дотянув до конца шоу, музыкант отказался от госпитализации и поехал в гостиницу. И там в его номер пришла Елена с чаем и малиновым вареньем.
У коллег получилась долгая и душевная беседа, неожиданно они обнаружили, что имеют очень схожие взгляды на жизнь. С тех пор в их профессиональных отношениях появилась нотка романтики, которую они старательно скрывали. Нельзя было допустить, что у певца появилась возлюбленная, ведь участники бойз-бэнда должны поддерживать имидж свободных парней.
Однако через семь месяцев Александр все же решился сделать Елене предложение. Деньги на кольцо занимал у всех членов группы «Корни». Трогательный момент произошел на гастролях в Новосибирске, причем со второй попытки.
Стоит отметить, что Венгржиновская опасалась выходить замуж за молодого исполнителя. Из-за разницы в возрасте, да и предвидела возможные проблемы в работе. Вернувшись в Москву, пара только переоделась и сразу отправилась в ЗАГС. Бракосочетание было тайным — на нем присутствовали только молодожены и еще два человека. Большой праздник супруги устроили уже гораздо позже в Крыму.
Елена Венгржиновская и Александр Асташенок с дочерью Викой. Фото: соцсети
Уже через неделю после свадьбы пара узнала, что у них будет ребенок. И 24 декабря 2004 года на свет появилась девочка Виктория Венгржиновская, которую назвали в честь хита группы «С днем рождения, Вика!».
Молодость Александра и бурная звездная жизнь не смогли испортить этот брак. В 2010 году в СМИ прошла информация о расставании, но семейная чета ее опровергла. Пара до сих пор вместе, и певец не устает признаваться в любви своей прекрасной супруге.
«Я — один из самых счастливых мужчин на земле. Мне просто однажды открылось, что ты — женщина всей моей жизни. Женщина, с которой я смогу построить любое будущее», — написал Асташенок в социальной сети, поздравляя жену с днем рождения в 2022 году.
«И за это я очень благодарен Богу! Я до сих пор не могу провести без тебя больше одной недели. И то при условии, что мы созваниваемся каждый день. Меня просто тянет к тебе, вот и все».
Елена все так же помогает мужу строить творческую карьеру. Вдобавок, их подросшая дочь тоже решила пойти по стопам отца.
Весной 2022 года Асташенок признался, что они с супругой планируют усыновить ребенка из детдома. На этот шаг пару подтолкнула личная трагедия Елены: однажды она упала с лестницы и потеряла дитя на раннем сроке.
Александр Асташенок с дочерью на ТВ. Фото: кадр из эфира канала НТВ
Интересные факты
Елена ушла в декрет за два месяца до рождения Вики и уже через три месяца после родов вновь вернулась к своим обязанностям концертного директора.
В 2022 году в интервью Яне Чуриковой бывший солист «Корней» пояснил, почему его дочь носит фамилию матери. По его словам, этого хотела его жена, а сам он стремился скрывать свою личную жизнь. Да и когда-нибудь Виктория выйдет замуж и все равно сменит фамилию.
Так, в начале 2023 года Александр Асташенок и его дочь появились в гостях у Андрея Малахова на шоу «Привет, Андрей!», посвященном песням о мужских и женских именах.