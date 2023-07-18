Не помешали ни разница в возрасте, ни работа: кто такая Елена Венгржиновская, жена Александра Асташенка

Победитель первой «Фабрики звезд» Александр Асташенок женился на концертном директоре группы «Корни» Елене Венгржиновской, которая на 13 лет старше него. Большинство поклонников не верили в этот брак, считая его союзом по расчету. Однако семейная пара прошла испытание временем и славой. Кто же такая супруга певца?

Карьера

Елена родилась 29 августа 1968 года в Москве. Росла вместе с сестрой, с которой очень близка. Венгржиновская и ее супруг любят цитировать в соцсетях остроумного отца женщины. А вот ее мать умерла довольно давно. Зато судьба подарила Елене прекрасную свекровь.

О прошлом жены певца известно немного. Сначала она работала хирургической сестрой, потом перешла в шоу-бизнес и сотрудничала со многими раскрученными звездами в качестве концертного директора. В частности, с певцом Сергеем Крыловым, с которым у нее случился долгий роман.

Артист был женат на другой женщине, но прожил с Еленой около восьми лет. Их отношения закончились, когда проблемы с алкоголем и срывы концертов со стороны Крылова переполнили чашу терпения Венгржиновской.

Первую «Фабрику» 2002 года Елена даже не смотрела и не знала, что за молодые исполнители там взращиваются. Но затем продюсер Игорь Матвиенко прикрепил ее к победителям проекта – группе «Корни». Творческие ребята не произвели особого впечатления на женщину, ведь она к тому моменту уже много лет работала с артистами посолиднее.