Что на самом деле случилось с певицей МакSим: история болезни

«Поняла, что это зависимость»
Марина Абросимова (так на самом деле зовут певицу) записала видео из частной реабилитационной клиники и разместила его у себя в социальных сетях. Певица хорошо выглядит, говорит спокойно и уверенно, а рядом с ней сидят музыканты из ее коллектива.
Вот что рассказала МакSим: «Рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать, взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал толком несостоявшийся концерт в Сочи.
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Я приехала не просто уставшая - не могла стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то отработаю, как машина. Закончилось все срывом концерта... Моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений (а я очень впечатлительная!) посредством алкоголя ни к чему не приводит.
Это приводит лишь к большим потерям. Я пришла к тому, что это зависимость. Осознала, приняла. И решила действовать... Поэтому уже долгое время нахожусь в клинике... Надеюсь на вашу поддержку, потому что для меня было огромным шагом приехать сюда по доброй воле... Такой же огромный шаг - сказать это вслух».
Певица рассказала, что в клинике ее навещают дочки, музыканты ее коллектива. Поддерживают МакSим и коллеги по шоу-бизнесу, например, Яна Рудковская: «Это сильное решение по-настоящему сильной женщины. Не просто извиниться, но еще и признаться и сделать реальные конкретные шаги для исцеления».
История болезни
Хочется верить, что артистка справится с недугом и вновь будет жизнерадостной, бодрой и свежей. Фото: Иван Макеев/КП
Напомним, пять лет назад Марина уже лечилась от алкоголизма, после чего, как казалось, вернулась к полноценной жизни. Летом 2021 года певица попала в больницу с коронавирусной пневмонией.
Состояние звезды было крайне тяжелым - 95% поражения легких, серьезные осложнения, певица провела два месяца в реанимации. После восстановления весной прошлого года МакSим заявила: «Чувствую себя как новенькая, много занимаюсь спортом».
После чего возобновила концертную деятельность. Однако вскоре некоторые концерты пришлось отменять. А 18 марта 2023 года случился упомянутый артисткой скандал - МакSим вышла на сцену в Сочи, но пела с трудом: не попадала в ноты, странно двигалась, была заторможена.
Тогда она оправдалась так: «Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня...» У некоторых зрителей возникли предположения, что певица просто была пьяна. Увы, теперь они подтвердились.