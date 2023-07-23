Что на самом деле случилось с певицей МакSим: история болезни

«Поняла, что это зависимость»

Марина Абросимова (так на самом деле зовут певицу) записала видео из частной реабилитационной клиники и разместила его у себя в социальных сетях. Певица хорошо выглядит, говорит спокойно и уверенно, а рядом с ней сидят музыканты из ее коллектива.

Вот что рассказала МакSим: «Рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать, взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал толком несостоявшийся концерт в Сочи.

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Я приехала не просто уставшая - не могла стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то отработаю, как машина. Закончилось все срывом концерта... Моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений (а я очень впечатлительная!) посредством алкоголя ни к чему не приводит.

Это приводит лишь к большим потерям. Я пришла к тому, что это зависимость. Осознала, приняла. И решила действовать... Поэтому уже долгое время нахожусь в клинике... Надеюсь на вашу поддержку, потому что для меня было огромным шагом приехать сюда по доброй воле... Такой же огромный шаг - сказать это вслух».

Певица рассказала, что в клинике ее навещают дочки, музыканты ее коллектива. Поддерживают МакSим и коллеги по шоу-бизнесу, например, Яна Рудковская: «Это сильное решение по-настоящему сильной женщины. Не просто извиниться, но еще и признаться и сделать реальные конкретные шаги для исцеления».

История болезни