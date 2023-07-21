Листаем семейный альбом Михаила Задорнова, которому 21 июля могло бы исполниться 75 лет

А мы решили заглянуть в семейный фотоальбом писателя, где собраны невероятно интересные и важные для Задорнова снимки.
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1953 год
Михаил Задорнов в детстве с папой. Фото: zadornov.net
На этом фото 5-летний Миша с папой, известным советским писателем Николаем Задорновым, во дворе своего дома в Юрмале. Мама будущей звезды Елена работала корректором. Задорнов рассказывал: «Папа с мамой воспитывали нас с сестрой как бы исподтишка, чтобы мы не догадались, что они нас воспитывают».
Так как отец сатирика был родом из Пензы, то после его смерти Задорнов там часто бывал и даже организовал в местном литературном музее конкурс сочинений по произведениям отца, победителям которого лично вручал призы.
1989 год
Михаил Задорнов с Евгением Петросяном и его женой Еленой Степаненко. Фото: Анвар Галеев/PotoXPress
Рассказы, фельетоны, миниатюры Задорнова читали со сцены многие артисты: в 80-е Михаил Николаевич начал сотрудничать с Петросяном, причем идеи для некоторых миниатюр Евгений Ваганович сам подсказывал своему автору.
Звезды дружили, и даже то, что в конце 80-х Задорнов стал сам исполнять свои произведения, на эту дружбу не повлияло - Петросян на писателя не обиделся и соперника в нем не увидел.
1993 год
Михаил Задорнов с женой Велтой. Фото: Global Look Press
С первой женой Велтой Задорнов прожил в браке 36 лет. После развода в 2007 году они остались близкими друзьями. Михаил признался супруге, что в 1990 году у него родилась внебрачная дочь - ее мамой была администратор сатирика Елена Бомбина, ставшая впоследствии второй женой писателя.
Несмотря на это, Велта сохранила брак и не запрещала мужу видеться с дочерью (в их браке детей не было). Фактически Задорнов жил тогда на две семьи. Сейчас 74-летняя Велта Задорнова преподает в МГУ, она - профессор кафедры английского языкознания филфака.
1996 год
Михаил Задорнов с дочерью Леной. Фото: соцсети
Единственную дочь Задорнов назвал Леной в честь своей мамы. На фото отец и дочь путешествуют по Израилю. Михаил Николаевич ее обожал: «Лена, как и я, выросла в Риге. Ходила в ту же школу, что и я. Надеюсь, у дочки сохранятся добрые воспоминания о детстве. Я приложил много сил, чтобы ее жизнь была полна впечатлений…»
Закончила учебу Лена на Мальте, где у ее отца были апартаменты - он их подарил дочери. Затем сдавала ЕГЭ в Москве, чтобы поступить в ГИТИС. Поступила, но бросила через год, осознав, что актерская профессия не для нее, и вернулась на Мальту, где получила дипломы социолога и антрополога.
2007 год
Михаил Задорнов с второй женой Еленой. Фото: Persona Stars
Сатирик со второй женой Еленой, которая посвятила себя воспитанию их дочери: «Первая реакция четырехлетней Лены на концерте папы в громадном зале Санкт-Петербурга нас озадачила. Она заплакала и спросила: «Папа, а почему они все над тобой смеются?»
По-настоящему творчество отца Лена смогла оценить значительно позже... По словам Елены, в детстве ее дочь уважала отца отнюдь не за литературные достижения - больше всего девочке нравилось, что папа умеет ходить на руках и сидеть на шпагате.
2012 год
Михаил Задорнов. Фото: zadornov.net
Писатель любил подвергать себя физическим испытаниям: например, выходил без одежды на улицу зимой и обтирался снегом. А еще делал гимнастику, был вегетарианцем и вообще следил за здоровьем. Поэтому диагноз «опухоль головного мозга», который сатирику поставили в 2016 году, стал для него шоком.
Задорнов лечился год: в частных клиниках Берлина, затем Москвы. У его кровати сменяли друг друга на дежурстве обе жены, дочь, сестра. Увы, их старания, как и усилия врачей, не помогли - Михаил Николаевич умер в 2017 году.
2023 год
Елена Задорнова с мужем. Фото: соцсети
Дочь сатирика вышла замуж уже после смерти отца. На фото она с мужем - мальтийским моряком ливанского происхождения по имени Али Тартузи. Пара живет на Мальте, у них родились две дочери. Елена занимается организацией мероприятий, а также пишет картины.