Сергей Селин: как стал звездой «Улиц разбитых фонарей» и женился на студентке

Тяга к искусству у Сергей быстро пробудилась, и вот он уже посещает театральный кружок и мечтает о сцене и карьере кинозвезды.

Попытка поступить в 1978 году в театральный вуз, увы, провалилась, и тогда Сергей отправился служить в армию. Как мы уже упомянули, Селин играл на тромбоне, а затем руководил оркестром в учебной части города Тулы.

После демобилизации Селин вновь предпринял попутку поступить в театральный, но безуспешно. Тогда он отправился учиться в Воронежский технологический институт на инженера, где отучился два года, но мечту об актерстве продолжал лелеять.

Театральная карьера

В 1983 году Селину удалось поступить в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курс Игоря Горбачева. В 1987 году Сергей окончил учебу и поступил на службу в Молодежный театр на Фонтанке, в котором проработал до 1995 года.

Кинокарьера

Сниматься в кино Селин начал в 1990 году. Он дебютировал в эпизоде комедии «Бакенбарды» как член банды «Бивней». Следующие роли тоже были второплановые в картинах «Духов день», «Действуй, Маня!», «Крепкий мужик», «Миф о Леониде», «Комедия строгого режима».

В 1995 году Селина зовут в новый многосерийный проект о буднях милиционеров, на который он не задумываясь соглашается.