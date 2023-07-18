Сергей Селин: как стал звездой «Улиц разбитых фонарей» и женился на студентке

У актера Сергея Селина детство выдалось непростым, он даже схлопотал статью за хулиганство. Но его исправило искусство, а карьеру по иронии судьбы он построил благодаря образу милиционера. Каким выдался творческий и личный путь актера - читайте далее.
Хулиганское детство
Сергей Андреевич Селин родился в Воронеже 12 марта 1961 года. Его родители были инженерами, но среди пращуров имелись и артисты цирка и балета. Сергей был еще совсем маленький, когда его родители разошлись, он остался с мамой, также в семье воспитывалась двоюродная сестра Надя, которая осталась сиротой.
Маленький Сергей Селин с мамой. Кадр из программы "Личные вещи" / Пятый канал
В основном, воспитывала детей бабушка, пока мама трудилась на ТЭЦ. Сергей очень рано начал читать и считать, занимался плаванием, греблей на каноэ. Но где-то подростком свернул не туда – начал совершать хулиганские поступки, был поставлен на учет в детскую комнату милиции.
И даже за наглую выходку получил условный срок за хулиганство – разбил витрину ящиком, дурачился с приятелем. Тогда родители записали его в духовой оркестр, где паренек научился игре на тромбоне, барабанах и трубе – это ему позднее пригодилось в армии, где Селин командовал музыкальным взводом.
Сергей Селин в молодости. Кадр из программы "Личные вещи" / Пятый канал
Тяга к искусству у Сергей быстро пробудилась, и вот он уже посещает театральный кружок и мечтает о сцене и карьере кинозвезды.
Попытка поступить в 1978 году в театральный вуз, увы, провалилась, и тогда Сергей отправился служить в армию. Как мы уже упомянули, Селин играл на тромбоне, а затем руководил оркестром в учебной части города Тулы.
После демобилизации Селин вновь предпринял попутку поступить в театральный, но безуспешно. Тогда он отправился учиться в Воронежский технологический институт на инженера, где отучился два года, но мечту об актерстве продолжал лелеять.
Театральная карьера
В 1983 году Селину удалось поступить в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курс Игоря Горбачева. В 1987 году Сергей окончил учебу и поступил на службу в Молодежный театр на Фонтанке, в котором проработал до 1995 года.
Кинокарьера
Сниматься в кино Селин начал в 1990 году. Он дебютировал в эпизоде комедии «Бакенбарды» как член банды «Бивней». Следующие роли тоже были второплановые в картинах «Духов день», «Действуй, Маня!», «Крепкий мужик», «Миф о Леониде», «Комедия строгого режима».
В 1995 году Селина зовут в новый многосерийный проект о буднях милиционеров, на который он не задумываясь соглашается.
Сергей Селин (сверху) в фильме "Бакенбарды". Кадр из фильма
Сериал «Улицы разбитых фонарей» сделал Селина знаменитым чуть ли не с первой серии. Он сыграл старшего лейтенанта Дукалиса и даже не предполагал, какой успех принесет ему эта роль.
«Думали, будет пустячок. Снимем пару серий, и о нас забудут», - рассказывал Селин в интервью kp.ru. – «На следующее утро после премьеры мы проснулись знаменитыми. Хорошо помню тот день. Вот я просыпаюсь, иду на трамвайную остановку... Раньше было много ларьков. Стояли они всюду - так называемые верблюжьи тропы. И вот, когда я шел мимо них, на меня как налетели! Брали автографы, жали руку, предлагали пиво... Я был просто ошарашен!».
Сергей Селин (второй слева) в сериале "Улицы разбитых фонарей". Кадр из сериала
В итоге полюбившийся телезрителям сериал выходит на экраны до 2003 года – всего 16 сезонов. Селин появился в роли Дукалиса и в других проектах – «Убойная сила» (1999) и «Опера. Хроники убойного отдела» (2004-2007).
Сергей Селин в сериале "Улицы разбитых фонарей". Кадр из сериала
Амплуа правоохранителя прочно закрепилось за Селиным, и он не раз надевал в кадре погоны. Так, в 2006 году он сыграл прапорщика в фильме «Двое из ларца» и майора в сериале «Русский перевод», в 2007-м – сотрудника МЧС в «Тайне Аркаима», в 2008-м – спецназовца в «Краповом берете». Еще один масштабный проект «Литейный» умножил популярность Селина и выходил на
От образа правоохранителя Селин отошел всего в нескольких картинах. Их можно пересчитать по пальцам: «Город соблазнов» (2009), «Выкрутасы» (2010), «Корпоратив» (2014), «Регби» (2021).
Сергей Селин в фильме "Регби". Кадр из фильма
Телевидение и другие проекты
В 2006 году Селин стал участником шоу «Танцы на льду» в паре с Оксаной Казаковой. Но в полуфинале дуэт покинул проект. Селин был телеведущим на канале «Че», где в 2016 году появилась передача «Рыцари дорог». Какое-то время актер также являлся лицом сети салонов связи «Евросеть».
Личная жизнь
У Сергея Селина за плечами два брака, он многодетный отец. Первой женой стала Лариса Салтыкова, с которой тогда еще никому неизвестный абитуриент познакомился на вступительных испытания в театральный вуз.
Через четыре года они начали встречаться, поженились и в 1987 году у них родился сын Прохор. Жилищный вопрос заставил однажды Селина с женой развестись – семье дали квартиру, а комнату в коммуналке оставлять им не хотелось.
Сергей Селин с женой Ларисой и сыном Прохором. Фото: архив КП
Повторно свадьбу пара сыграла через 15 лет, в 200-е годы. Супруга работала администратором мужа и помогала ему решать организационные вопросы. Когда Селин пристрастился к выпивке, жена пыталась его неоднократно лечить, но оказалась бессильна, брак в итоге распался.
По другой версии, звезду криминальных сериалов увела из семьи молодая любовница. Он встретил Анну Каймакову в стенах Академии МВД на творческой встрече, ей тогда было 17 лет, то есть она на 24 года младше него. Селин взял у нее телефон, пара стала общаться, и кода девушке исполнился 21 год, жене объявил о разводе, а молодой брюнетке сделал предложение.
Сергей Селин с женой Анной и детьми Марией и Макаром. Кадр из программы "Прямой эфир" / Первый канал
В 2010 году Анна родила актеры дочку Марию, через два года появился сын Макар. Счастливый многодетный отец души не чает в семье и даже смог, насколько возможно, справиться с зависимостью. И даже похудел. Сегодня при росте 176 см он весит 86 кг.
Карьера сегодня
Селин сегодня продолжает сниматься. Снова к роли сотрудника в форме он вернулся в 2021 году. Он встретился на съемочной площадке сериала «Полицейское братство» со многими давними коллегами: Алексеем Ниловым, Андреем Федорцовым, Александром Половцевым.
В сериале «Конец света» в 2022 году актер исполнил роль полковника полиции. А в 2023 году исполнил роль баса Ивана Шульгина в сериале «Шаляпин».
Сергей Селин в сериале "Шаляпин". Кадр из сериала