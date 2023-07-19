Пластический хирург выяснил, как Веденеева, Алентова и другие звезды скрывают возрастные изменения

Кто-то принимает возрастные изменения спокойно, а кто-то спешит их замаскировать. Известные люди делают это чаще других, так как лицо для них - рабочий инструмент.
Но и здесь везет не всем: одни после омоложения выглядят шикарно, а другие мучаются, пытаясь скрыть результаты операций. Почему так происходит? Вместе с экспертом, пластическим хирургом, врачом высшей категории Сергеем Свиридовым, мы решили в этом разобраться.
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Пластический хирург, врач высшей категории Сергей Свиридов. Фото: личный архив
Татьяна Веденеева (70 лет)
Фото слева сделано совсем недавно, а снимок справа - ровно 50 лет назад. Согласитесь, «тетя Таня» по-прежнему в отличной форме, даже несмотря на одну неудачную пластику. Фото: канал «Россия1», Global Look Press
Актриса и телеведущая, на днях отпраздновавшая 70-летие, не выходит из дома без макияжа: особенно тщательно она «маскирует» глаза - освоила технику, которая частично скрывает последствия пластики. Несколько лет назад Татьяне Вениаминовне сделали неудачную операцию на нижних и верхних веках. Блефаропластику Веденеева сделала во Франции спонтанно - решила избавиться от грыж под глазами во время летнего отдыха, чтобы быть красивой к новому московскому театральному сезону.
Хирурга заранее не искала, репутацию его не проверяла, договор подписала, не читая, так как он был на французском. Артистка поделилась неудачным опытом: «У меня была припухлость под глазом. Я пошла в клинику и буквально в один день мне сказали, что место освободилось. Но потом я очень долго жалела об этом… Можно сделать блефаропластику через прокол. А когда делают разрез, как у меня, это меняет строение глаза. Поэтому они стали какие-то более запавшие...»
Мнение специалиста
- Изменение разреза глаз у Татьяны Веденеевой - это один из нежелательных моментов, который может получиться в результате блефаропластики, - говорит Сергей Свиридов. - Существует трансконъюктивальная (бесшовная) блефаропластика, при которой никогда не меняется разрез глаз. Выполняется она через прокол слизистой глаза - так аккуратно удаляются грыжи. Кожа не отслаивается и изменения разреза глаз не происходит. И второй вариант - это открытая блефаропластика, когда производится разрез на коже.
После такой операции в некоторых случаях разрез может меняться. Происходит округление глаза - это самый неудачный результат, который и получился у артистки. Чтобы такого не произошло, доктор должен правильно оценивать особенности строения и формы век. В некоторых случаях идеально подходит открытая блефаропластика, так как она убирает лишнюю кожу и орбитальные грыжи: в том случае, когда круговая мышца глаза имеет хороший тонус, разрез глаз не поменяется.
Если тонус круговой мышцы слабый, то разрез может поменяться, особенно если удаляют большое количество кожи нижних век, что делать вообще нельзя. После операции она прекрасно сокращается, в этом помогают и косметологические процедуры. Если бы Веденеевой удалили меньше кожи, тогда округление глаза бы не произошло. Или если бы Татьяне сделали бесшовную блефаропластику и удалили только грыжи, а потом выполнили лазерную шлифовку для сокращения кожи, то такой ситуации тоже бы не было.
Тем не менее стоит отметить, что на сегодняшний день Веденеева выглядит моложе своих лет. Она поддерживает свежесть, красоту с помощью косметологических процедур - делает инъекции и использует аппаратные методики омоложения кожи.
Елена Яковлева (62 года)
По мнению нашего эксперта, над внешностью Елены Яковлевой (на фото справа актриса в 1983 году) потрудился очень толковый хирург. Фото: Кудрявов Борис/Экспресс газета, Global Look Press
Елена Алексеевна рассказывала о том, как выбирала хирурга для одной из первых операций:
«В 41 год сделала круговую подтяжку у очень хорошего специалиста, который делал еще в советские времена операцию Людмиле Гурченко».
Мнение специалиста
- Елена выглядит превосходно, моложе своих лет - и она сохранила натуральную красоту, - считает наш эксперт. - Лицо не имеет характерных признаков выполненных операций. Яковлева - образец правильной пластической хирургии и, как следствие, естественных результатов. Ее хирург обладает и вкусом, и техникой.
У Елены удачно скорректированы основные проблемы, которые проявляются с возрастом у каждого человека (в большей или меньшей степени) - избыточная кожная складка верхнего века, избыточная кожа и грыжи нижнего века, опущение бровей, провисание средней и нижней зон лица, образование избыточной кожи в области шеи (второй подбородок). Актрисе выполнили пластику верхних и нижних век, подтяжку средней и нижней зон лица, липосакцию подбородка и овала лица.
Из косметологических процедур выполнена контурная пластика губ - сделано очень натурально. Применяются инъекции ботулотоксина, о чем говорит разглаженный лоб, отсутствие статических и мимических морщин.
Вера Алентова (81 год)
Сейчас Вера Валентиновна собой довольна, но после одной из операций (фото справа) была в ужасе от того, как выглядит. Фото: Global Look Press
Теме пластических операций Вера Валентиновна отдала целую главу своей новой книги. Вот что пишет народная артистка РФ: «За свою долгую жизнь я четыре раза обращалась к пластике. И всегда удачно». После этого актрису лет 10 назад уговорили на еще одну операцию, после которой поклонники долго обсуждали изменившееся лицо звезды. Алентова негодует: «Доктор вколол мне чертов жир в лицо.
Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть… Весь этот жир сдвинул мои черты, утяжелив нижнюю часть, и мне стало страшно смотреть в зеркало. Лицо приходило в себя долго и постепенно, прежде чем начало приобретать прежние черты...»
Мнение специалиста
- После неоднократных вмешательств (как у Алентовой) может происходить естественная атрофия мягких тканей лица (истончение кожи, утрата объема), фиброз, то есть появляются уплотнения, ямочки, - объясняет доктор Свиридов. - Почему это происходит? Зависит от того, как проходила у пациентки реабилитация, выполняла ли она физиопроцедуры (может, их и не назначали) и так далее... Как это убрать?
Можно попробовать липофилинг (коррекция возрастных изменений при помощи пересадки собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую. - Ред.) - его и сделали артистке. Не надо думать, что липофилинг - простая операция. Жир в области лица приживается хорошо и никуда потом не уходит, остается на всю жизнь. Липофилинг, помимо восполнения утраченного объема, еще и омолаживает клетки: в одном миллилитре собственного жира содержится больше десяти миллионов зрелых стволовых клеток.
Операция не дает сильных отеков, фиброзов, то есть это хороший инструмент в практике пластического хирурга. Но только если все правильно сделано. Если ввести много жира, тогда лицо становится неузнаваемым, а иногда ужасным - появляются большие скулы (как яблоки), происходит утяжеление нижней зоны лица, возникают припухлости в области бровей, в височных областях. Что и произошло у Алентовой. Скорее всего, актрисе ввели слишком много жира. Для получения естественных результатов я ввожу пациентам минимальное количество жира. Если получается недостаточный объем коррекции мягких тканей, тогда всегда можно выполнить липофилинг еще раз.
Главное - не ввести слишком много. Иначе удалить его не получается, и лицо сильно меняется. Создавать большой объем с помощью липофилинга можно, к примеру, в области ягодиц, но не на лице.
На сегодняшний день лицо Алентовой выглядит в соответствии с возрастом. Результат оперированного лица заметен: или из-за количества операций, или потому, что сильно похудела. Но не могу сказать, что фиброзные ткани портят лицо. Были выполнены и блефаропластика, и подтяжка. Зон провисания нет.
Есть скелетизация лица - когда кожа и ткани истончаются и появляется худоба. С возрастом лица меняются, объем тканей уменьшается. Благодаря операциям и косметологическим процедурам лицо сейчас в нормальной форме: нет второго подбородка, грыж под глазами, провисаний овала.
Полина Диброва (37 лет)
Полина Диброва. Фото: соцсети
В социальных сетях сейчас активно обсуждают фото жены Дмитрия Диброва в купальнике, а все из-за того, что Полина недавно сделала операцию по увеличению груди. На нее женщина решилась потому, что грудь потеряла форму и объем после рождения троих детей и недавнего серьезного похудения. Полина радуется: «Я получила то, что хотела!» И муж доволен.
Мнение специалиста
- После трех родов и кормления детей грудь уменьшается в объеме, немножко опускается, может возникнуть асимметрия, - рассказывает эксперт «Телепрограммы». - Эти изменения и приводят пациентку к пластическому хирургу. Операция у Полины сделана хорошо. Грудь смотрится гармонично, с небольшим естественным провисанием, что является красивым элементом. Рад, что она выбрала естественную форму.
Прошла мода на большую грудь - это и тяжело, и некрасиво. При физической нагрузке или просто лежа на боку женщины чувствуют слишком большой имплантат. Большие имплантаты чаще рвутся или смещаются - тогда меняется форма груди, она начинает провисать, может потребоваться замена. Очень рад, что женщины заботятся о здоровье груди и выбирают гармоничный размер, с которым не бывает таких проблем.
Один из самых частых запросов сейчас в моей практике - бесшовная технология увеличения груди, которую я разработал и запатентовал. В тренде у пациенток - естественная грудь, чтобы не было видно, что она оперирована.
Стас Костюшкин (51 год)
Стас Костюшкин. Фото: соцсети
В социальных сетях Стаса подкалывают - мол, спит в холодильнике, потому не стареет. У певца действительно ни морщин, ни провисшей кожи и овал лица, как 20 лет назад. В чем секрет?
Мнение специалиста
- Со Стасом мы знакомы давно, он себя поддерживает в прекрасной форме: следит за питанием (не допускает избыточного веса), занимается спортом, плюс генетический фактор - овал лица правильной формы, нет избытка кожи и жировой клетчатки, - объясняет доктор Свиридов. - Его лицо мы успешно поддерживаем косметологическими процедурами. Сделаны они грамотно, поэтому у Стаса нет признаков искусственного лица - у него живая мимика, он выглядит естественно.
Артисту мы делали инъекции ботокса (разглаживает морщины), фототерапию (убирает пигментацию, мелкие сосуды, уменьшает пористость, повышает эластичность), биоревитализацию (подкожные инъекции для омоложения и улучшения качества кожи), ультразвуковой смас-лифтинг (аппаратная подтяжка лица). Эти процедуры омолаживают и поддерживают кожу Стаса пока без операций.
Семь раз отрежь
Филипп Киркоров. Фото: соцсети
Оцените самое свежее фото 56-летнего Филиппа Киркорова после заключительного этапа многоступенчатого преображения.
Вот список процедур, которым подвергся певец: абдоминопластика (восстановление эстетических пропорций живота, избавление от избытков кожи и жира), хирургическая «прорисовка» пресса, липосакция (удаление лишнего жира с бедер, боков, спины, поясницы, ликвидация второго подбородка), блефаропластика, аппаратные косметологические процедуры для лица.