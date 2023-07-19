Пластический хирург выяснил, как Веденеева, Алентова и другие звезды скрывают возрастные изменения

Актриса и телеведущая, на днях отпраздновавшая 70-летие, не выходит из дома без макияжа: особенно тщательно она «маскирует» глаза - освоила технику, которая частично скрывает последствия пластики. Несколько лет назад Татьяне Вениаминовне сделали неудачную операцию на нижних и верхних веках. Блефаропластику Веденеева сделала во Франции спонтанно - решила избавиться от грыж под глазами во время летнего отдыха, чтобы быть красивой к новому московскому театральному сезону.

Хирурга заранее не искала, репутацию его не проверяла, договор подписала, не читая, так как он был на французском. Артистка поделилась неудачным опытом: «У меня была припухлость под глазом. Я пошла в клинику и буквально в один день мне сказали, что место освободилось. Но потом я очень долго жалела об этом… Можно сделать блефаропластику через прокол. А когда делают разрез, как у меня, это меняет строение глаза. Поэтому они стали какие-то более запавшие...»

Мнение специалиста

- Изменение разреза глаз у Татьяны Веденеевой - это один из нежелательных моментов, который может получиться в результате блефаропластики, - говорит Сергей Свиридов. - Существует трансконъюктивальная (бесшовная) блефаропластика, при которой никогда не меняется разрез глаз. Выполняется она через прокол слизистой глаза - так аккуратно удаляются грыжи. Кожа не отслаивается и изменения разреза глаз не происходит. И второй вариант - это открытая блефаропластика, когда производится разрез на коже.

После такой операции в некоторых случаях разрез может меняться. Происходит округление глаза - это самый неудачный результат, который и получился у артистки. Чтобы такого не произошло, доктор должен правильно оценивать особенности строения и формы век. В некоторых случаях идеально подходит открытая блефаропластика, так как она убирает лишнюю кожу и орбитальные грыжи: в том случае, когда круговая мышца глаза имеет хороший тонус, разрез глаз не поменяется.

Если тонус круговой мышцы слабый, то разрез может поменяться, особенно если удаляют большое количество кожи нижних век, что делать вообще нельзя. После операции она прекрасно сокращается, в этом помогают и косметологические процедуры. Если бы Веденеевой удалили меньше кожи, тогда округление глаза бы не произошло. Или если бы Татьяне сделали бесшовную блефаропластику и удалили только грыжи, а потом выполнили лазерную шлифовку для сокращения кожи, то такой ситуации тоже бы не было.

Тем не менее стоит отметить, что на сегодняшний день Веденеева выглядит моложе своих лет. Она поддерживает свежесть, красоту с помощью косметологических процедур - делает инъекции и использует аппаратные методики омоложения кожи.

Елена Яковлева (62 года)