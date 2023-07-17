Личная жизнь Марины Африкантовой: все романы на «Доме-2», свадебное путешествие, измена и развод

Марина Африкантова родилась 14 октября 1987 года в Москве. Африкантова – настоящая, хоть и очень необычная, фамилия – достались ей от отца Александра, историка и археолога. Ее мама, Татьяна, тоже работает вместе с мужем. Кроме Марины, в семье есть еще двое старших сыновей – Андрей и Денис.

Марина, судя по всему, переняла лучшее от своих родителей: от отца ей досталась невероятная целеустремленность, а от мамы – яркая эффектная внешность. В детстве и юности ей нравилось танцевать, она участвовала в шоу-балете «Тодес» Аллы Духовой.

Окончив школу, Марина, уступив уговорам родителей, подала документы в институт стали и сплавов – и окончила его, получив диплом инженера-металлурга. Но ее всегда привлекали более творческие профессии, и вторым образованием Марины стала Высшая школа «Останкино» – она стала дипломированной ведущей теле- и радиопрограмм.