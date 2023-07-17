Личная жизнь Марины Африкантовой: все романы на «Доме-2», свадебное путешествие, измена и развод

Поклонники пристально следят за развитием личной жизни Марины Африкантовой. Девушка не скрывает подробностей своей любви и разочарований.
Странная фамилия, танцы и конкурсы красоты
Марина Африкантова в детстве. Фото: соцсети
Марина Африкантова родилась 14 октября 1987 года в Москве. Африкантова – настоящая, хоть и очень необычная, фамилия – достались ей от отца Александра, историка и археолога. Ее мама, Татьяна, тоже работает вместе с мужем. Кроме Марины, в семье есть еще двое старших сыновей – Андрей и Денис.
Марина, судя по всему, переняла лучшее от своих родителей: от отца ей досталась невероятная целеустремленность, а от мамы – яркая эффектная внешность. В детстве и юности ей нравилось танцевать, она участвовала в шоу-балете «Тодес» Аллы Духовой.
Окончив школу, Марина, уступив уговорам родителей, подала документы в институт стали и сплавов – и окончила его, получив диплом инженера-металлурга. Но ее всегда привлекали более творческие профессии, и вторым образованием Марины стала Высшая школа «Останкино» – она стала дипломированной ведущей теле- и радиопрограмм.
Марина Африкантова показала свое лицо без фильтров. Фото: соцсети
Параллельно девушка успевала принимать участие в конкурсах красоты, она получала звания третьей вице-мисс Москвы и лучшей модели. А на конкурсе в Нью-Йорке в 2014 году ей достался Гран-при.
«Дом-2»: слухи, романы и расставания
В том же году девушка пришла на телевизионное реалити-шоу «Дом-2». Как она признавалась, главной причиной ее появления там стал один из участников – Андрей Черкасов: он ей очень нравился. Андрей, казалось, тоже проявлял интерес к красивой блондинке. Однако из их романа так ничего и не вышло.
Зато у Марины появилось множество поклонников – она привлекала симпатии своей скромностью и естественностью. Даже краситься Марина по-настоящему начала только на шоу, прежде она редко пользовалась косметикой.
Марина Африкантова с мамой. Фото: соцсети
Зрители с интересом следили за романами Марины на «Доме-2». Взаимная симпатия возникла у нее с Богданом Ленчуком, влюбленные даже поселились отдельно, за периметром шоу. Но вскоре они расстались.
Следующим претендентом на сердце красавицы стал Егор Холявин. Поначалу у них все было прекрасно, они отправились в путешествие на Сейшелы.
Но их роман не выдержал испытания временем – очень скоро Марина и Егор стали ссориться, от былой романтики не осталось и следа. К этому добавились проблемы со здоровьем, Марина страдала от депрессии, набрала вес. Вскоре стало известно, что она ушла из проекта.
Марина Африкантова до похудения. Фото: соцсети
Однако за сравнительно короткий срок Африкантова сумела вернуть прежнюю форму. В 2015-м, когда она вернулась на «Дом-2», зрители увидели прежнюю улыбчивую обаятельную Марину – стройную и похорошевшую.
При росте 169 см она теперь весила 55 кг и объясняла свои изменения спортом и диетой. Правда, поговаривали о том, что идеального внешнего вида она добилась не без помощи пластических хирургов…
Марина Африкантова после похудения – с Андреем Чуевым. Фото: соцсети
Как бы там ни было, но на эффектную блондинку сразу обратил внимание один из участников «Дома-2» – Андрей Чуев. Они начали встречаться, Андрей сделал Марине предложение, поклонники любовались романтичными фото на страничке Марины и ждали свадьбу. Но свадьбы не случилось. Отношения между молодыми людьми разладились, Андрей покинул проект. А Марина осталась.
Свадьба с Романом Капаклы
Марина Африкантова и Роман Капаклы. Фото: соцсети
Вскоре на проекте появился новый участник – Роман Капаклы. Он сразу почувствовал симпатию к Марине Африкантовой, она ответила ему взаимностью. Этот роман, которому не помешала 11-летняя разница в возрасте (Марина старше), сопровождался неоднозначными событиями, за которыми, затаив дыхание, следили фанаты яркой пары.
Один из самых крупных скандалов разгорелся во время участия Марины и Романа в конкурсе «Свадьба на миллион» – влюбленные боролись изо всех сил и не желали уступать победу, но после громкой ссоры, которую могли наблюдать все в эфире, пришлось смириться: главный приз достался другой паре, Виктору Литвинову и Татьяне Мусульбес.
Марина Африкантова и Роман Капаклы. Фото: соцсети
Летом 2019 года Марина и Роман поженились, устроив довольно скромное торжество – на него были приглашены только самые близкие. После свадьбы они отправились в Париж – эту поездку влюбленные получили в подарок от ведущих шоу. А остальные участники поздравили молодых, когда они вернулись на территорию «Дома-2».
После ухода из шоу молодожены обосновались в Москве, в арендованной квартире. Они завели собаку Боню и начали строить собственный бизнес.
Скандальный развод и новая жизнь
Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы. Фото: соцсети
Подписчики не раз пытались «развести» пару, но они всякий раз опровергали слухи. Когда подобные слухи возникли в очередной раз в 2022 году, Роман Капаклы высказался на эту тему однозначно: никаких ссор в их семье не происходит, они не собираются расставаться. Но уже в следующем году стало понятно, что это не так.
На одной из гламурных вечеринок Роман изменил Африкантовой с Татьяной Мусульбес. И не просто изменил – с вечеринки они ушли вместе, а потом Роман и Татьяна вместе отправились на Бали. Вот тогда-то и стало известно о том, что супруги постоянно ссорились: в этом призналась Марина.
По ее словам, Роман уже давно изменял ей с Татьяной, о чем свидетельствовала найденная ею интимная переписка. Кроме того, Марина поведала о других неприятных моментах – например, о том, что Роман поднимал на нее руку.
Видимо, об их примирении не может быть и речи: Роман признавался, что счастлив с Татьяной. Да и Марина намекала, что у нее новые отношения.
Заработки Марины Африкантовой
Марина ни в чем себе не отказывает на отдыхе. Фото: соцсети
По данным СМИ, зарплата Марины Африкантовой на «Доме-2» составляла 100 тысяч рублей в месяц, кроме того, она получала 20% прибыли от рекламы в соцсетях. Поклонники переживали после ее расставания с Романом Капаклы, опасаясь, что Марина останется без средств, однако сама она успокоила подписчиков, написав в микроблоге:
«Я никак не зависела от мужа, и с его уходом у меня ничего не поменялось, потому что я всегда продолжала сама зарабатывать на рекламе и делать запуски».
Внешность и пластика Марины Африкантовой
Марина Африкантова стала похожей на куклу Барби. Фото: соцсети
Слухи о пластических операциях Марины Африкантовой появляются в Сети регулярно: внимательные зрители сразу заметили, что внешность девушки сильно изменилась. Предполагается, что она делала ринопластику: очень уж отличается форма ее носа до и после второго появления на «Доме 2».
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Кроме того, не исключено, что Африкантова сделала липосакцию – исчезли ее заметные щечки, овал лица стал идеальным, с четким контуром. Налицо также увеличение губ, которое сделало Марину похожей на Викторию Лопыреву. Наконец, не обошлось, по-видимому, без участия хирургов и в приобретении подтянутой фигуры: после того, как Марина сбросила 20 кг, на теле не было заметно ни дряблости, ни растяжек.
Путешествия и новые проекты
Марина продолжает появляться на ТВ – в 2022-м она стала ведущей нового проекта. Кроме того, Африкантова намекнула, что может принять участие в новом сезоне экстремального шоу «Звезды в Африке». Девушка много путешествует, выкладывает фото из своих поездок на своей странице и не скрывает, что открыта для нового романа – а возможно, он уже в самом разгаре.