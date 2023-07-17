Страсть к машинам и слухи о романе с Биланом: что известно о телеведущей Анастасии Трегубовой

Биография звезды
Анастасия Трегубова — известная российская телеведущая, актриса и модель. Зрители узнали о ней благодаря популярным программам федеральный телеканалов нашей страны. Кроме этого, Анастасия уже много лет является страстной поклонницей автоспорта и рыбалки. В свое время она запустила интернет-проект по тестированию машин.
Съемки в мужских журналах и знакомство с модельным бизнесом
Анастасия Трегубова родилась в подмосковном городке Апрелевка 21 апреля 1983 года. О детстве и родителях звезды известно мало. Юная Настя отличалась активностью и энергичностью, ходила в кружки и секции.
После окончания школы девушка отправилась покорять Москву. Настя поступила в университет, который с успехом окончила. Будущая телезвезда получила диплом по специальности «экономист-маркетолог» в 2004 году.
Однако в этой сфере красавица не планировала работать, поэтому решила направить свою энергию в модельный бизнес. Анастасия несколько раз снималась в мужских журналах Playboy и MAXIM. Моделинг для Трегубовой оказался путем к успеху.
Красавица Настя в начале своей модельной карьеры. Фото: соцсети
Сотрудничество с телеканалами и знаменитыми артистами
Вскоре после съемок для журналов блондинку заметили в шоу-бизнесе. Девушку приглашали для съемок клипов российских певцов. Она работала вместе с Димой Биланом и Андреем Губиным.
Тогда у молодой звезды появилось понимание, что телевидение — это мечта. В 2005 году она получила первые навыки журналиста в школе телевидения «Останкино», параллельно работала корреспондентом на ТВЦ. Примерно в это же время девушка прошла кастинг, проводимый телеканалом MTV Russia.
К Насте в студию приходили музыканты, актеры, которые рассказывали о здоровом образе жизни и своих привычках. Высоких рейтингов заработать не смогли, поэтому через один телевизионный сезон проект закрыли. Но без работы харизматичная Трегубова не осталась.
Анастасия вскоре стала вести программы на каналах «Страна» и «Москва-24» в информационных выпусках «День за днем. Итоги» и «Страна за неделю». Позднее Настя стала соведущей Антона Привольнова в телепередаче «Утро» («Доброе утро»), идущей на Первом канале.
Анастасия вместе со своим коллегой, телеведущим Антоном Привольновым. Фото: Первый канал
В конце мая 2019 года блондинка блистала в роли ведущей ежегодной национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто», которая проходила на территории Station HOLL.
К слову, ведущая также увлекается музыкой. Телеведущая записала трек «Кто там». Также Настя добилась попадания в топ-10 самых красивых телеведущих страны.
Роман с Биланом и скандал с Привольновым
Анастасия тщательно скрывает свою личную жизнь, предпочитая отшучиваться или не отвечать на каверзные вопросы своих коллег-журналистов. Поэтому вокруг нее постоянно кружил рой слухов. Ей приписывали роман с певцом Димой Биланом. Журналисты утверждали, что любовная история началась во время съемок телепередачи «Большие гонки».
Также Трегубовой приписывали отношения с коллегой Антоном Привольновым. Мужчина в тот момент развелся с супругой. Однако никаких подтверждений отношений с Анастасией от телеведущего не последовало. Блондинка также хранила молчание.
Машины являются настоящей страстью Трегубовой. Фото: соцсети
Со временем ситуацию прояснила сама звезда. Ее мужа зовут Александр, он бизнесмен, занимается жилищным строительством. Изначально пара планировала рождение четверых детей. Старшие Елизавета и Михаил появились на свет в 2007 и 2011 годах.
Младшая дочка Ника родилась в начале 2018 года. В форму после третьих родов телеведущая пришла достаточно легко. Однако вскоре красавица вновь забеременела.
Второго сына телеведущая родила в середине апреля 2019 года. После роддома супруги с сыном отправились в загородный особняк, который приобрели и обжили заранее. Здесь у каждого члена семьи есть собственный уголок. А присматривать за младшими детьми помогает мама Анастасии и няня.
Телеведущая с мужем и детьми. Фото: соцсети
Трегубова сейчас
В августе 2021 года после декретного отпуска ведущая вернулась в программу «Доброе утро». Она провела эфир с золотыми призерами Олимпиады в Токио — фехтовальщицами Ольгой Никитиной, Софьей Великой и Софией Поздняковой.
Кроме того, Трегубова вернулась к съемкам на своем YouTube-канале, вновь порадовав аудиторию новыми тест-драйвами.