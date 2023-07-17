Страсть к машинам и слухи о романе с Биланом: что известно о телеведущей Анастасии Трегубовой

Биография звезды

Анастасия Трегубова — известная российская телеведущая, актриса и модель. Зрители узнали о ней благодаря популярным программам федеральный телеканалов нашей страны. Кроме этого, Анастасия уже много лет является страстной поклонницей автоспорта и рыбалки. В свое время она запустила интернет-проект по тестированию машин.

Съемки в мужских журналах и знакомство с модельным бизнесом

Анастасия Трегубова родилась в подмосковном городке Апрелевка 21 апреля 1983 года. О детстве и родителях звезды известно мало. Юная Настя отличалась активностью и энергичностью, ходила в кружки и секции.

После окончания школы девушка отправилась покорять Москву. Настя поступила в университет, который с успехом окончила. Будущая телезвезда получила диплом по специальности «экономист-маркетолог» в 2004 году.

Однако в этой сфере красавица не планировала работать, поэтому решила направить свою энергию в модельный бизнес. Анастасия несколько раз снималась в мужских журналах Playboy и MAXIM. Моделинг для Трегубовой оказался путем к успеху.