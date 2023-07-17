Крестный отец российской танцевальной сцены и школьный друг Андрея Малахова: биография диджея Грува

Биография диджея
Евгений Рудин или диджей Грув — известный музыкант, экспериментатор, проявивший себя в различных сферах творчества. Сам артист без всякой скромности называет себя Godfather of russian dance music — «крестный отец российской танцевальной музыки».
Рос в семье конферансье и дружил в школе с Андреем Малаховым
Евгений Рудин родился 6 апреля 1972 года в городе Апатиты, расположенном в Мурманской области. Папа артиста — знаменитый конферансье, который работал с Юрием Никулиным и Борисом Бруновым. Рос парень в среде творческой, и в пять лет родители отдали Женю в музыкальную школу.
Здесь мальчик познакомился с будущим телеведущим Андреем Малаховым. Позже парни стали одноклассниками в школе и продолжили дружить, будучи взрослыми и известными.
После получения аттестата о среднем образовании Рудин уехал в Санкт-Петербург. Там молодой человек поступил в консерваторию. Около двух лет Евгений занимался вокалом, чтобы в будущем стать певцом. Но вскоре планы Рудина изменились.
Во время студенчества артист начал серьезно заниматься диджеингом. Парень мог часами сидеть за пультом, придумывая и миксуя композиции.
Будущий диджей в детстве. Фото: соцсети
Первый успех пришел к Рудину, когда он находился в составе группы Not found. Артист выступил на первом в СССР рэйв-фестивале «Гагарин-party», который моментально принес ему популярность. В период с 1990-го по 1993-й DJ Groove выступал на концертах у уже известных и именитых звезд.
Успехи на музыкальной сцене заставили Евгения оставить учебу. В 1993 году молодой диджей выступил на лондонском фестивале DMC, а также стал звездным гостем первого в России конкурса диджеев.
Запись ремиксов на песни из кинофильмов и сотрудничество с Ельциным
Известность к Евгению пришла в середине 90-х годов. В этот период вовсю звучали его ремиксы «Служебный роман» (на композицию был снят клип) и «Встреча» (песня из кинофильма «Цыган»).
В них за основу были взяты старые мелодии. Исключением стала лишь композиция «Счастье есть», главной фишкой которой было использование голосов Михаила Горбачева и его жены Раисы Максимовны. В 1996 году микс на протяжении шести недель возглавлял хит-парад радиостанций. Грув получил свои первые музыкальные награды.
Евгений за работой в своей студии. Фото: соцсети
Вскоре артист выпустил трек «Голосуй или проиграешь», написанный специально для предвыборной кампании Бориса Ельцина вместе с популярной на тот момент группой «Мальчишник». Композиция была создана без политической подоплеки, да и участие в предвыборном туре не принесло музыкантам больших гонораров или влиятельных покровителей.
В разные годы диджей сотрудничал с группой «Блестящие», певицей Ликой и даже Иосифом Кобзоном. Помимо этого, артист также написал пару композиций для фильмов «Даун Хаус», в котором снялся актер Иван Охлобыстин, и «Кризис среднего возраста», режиссером которого выступил Гарик Сукачев.
Вскоре Рудин решил попробовать себя в качестве продюсера. Диджей начал свое сотрудничество с группой «Гости из будущего». Позже артист стал искать новые творческие проекты. В 2006 году он создал в Москве школу для молодых диджеев.
Диджей Грув вместе со своим школьным другом, телеведущим Андреем Малаховым. Фото: соцсети
В 2021 году диджей выпустил трек «Мало звука» с голосом актера Сергея Бурунова. Артисты знакомы давно и создали совместную композицию в честь cвоей дружбы. Последним альбомом к этому времени в коллекции диджея стал диск Painted.
Личная жизнь звезды
О своей личной жизни Евгений никогда особо не распространялся. Однако любопытные журналисты со временем узнали об избранницах диджея и даже о личной трагедии артиста.
В молодости Грув пережил тяжелый период. Его возлюбленная погибла в автокатастрофе, а вскоре умер папа. В день трагедии Рудин должен был играть концерт. Темная полоса едва не привела музыканта к депрессии. Спасло от мрачных мыслей творчество. Об этом артист решился рассказать в одном из интервью лишь в 2021 году.
Не так давно стало известно, что Рудин был женат дважды. Первую избранницу исполнителя звали Александрой. Молодые люди познакомились в 2005 году. Тогда артист заехал в ночной клуб к другу и встретил там 18-летнюю Сашу, которая в тот момент отдыхала в заведении вместе с подругой.
Знакомство Грува и девушки переросло в любовь. Влюбленные прожили в гражданском браке три года, а затем поженились. Их союз длился семь лет, но дети в этой семье, которая распалась в 2015 году, так и не появились.
Диджей со своей первой женой Александрой. Фото: соцсети
Грув недолго горевал в одиночестве. Через пару месяцев после развода папарацци запечатлели артиста в кафе вместе с темноволосой красавицей. Позднее выяснилось, что девушка — предпринимательница, директор делового центра Дениза Вартпатрикова.
Ребята стали мужем и женой в 2016 году, а в августе 2017 года Дениза подарила мужу сына. Счастливые родители назвали мальчика Марком. В семье также воспитывается дочь Вартпатриковой от первых отношений. Девушку зовут Ника, она увлекается живописью.
В интервью Грув рассказал историю любви со своей второй женой. В молодости они встречались, но расстались из-за того, что музыкант улетел в Великобританию. После продолжительного периода пара вновь начала отношения, встретившись после расставания и уехав в Санкт-Петербург.
Артист со своей нынешней избранницей, Денизой Вартпатриковой. Фото: соцсети
Диджей сейчас
Исполнитель продолжает работать над электронными композициями. Недавно артист признался, что в будущем видит себя в качестве автора киномузыки. В то же время Грув хотел бы посотрудничать с Григорием Лепсом и Jah Khalib.
Новым треком 2022 года стала композиция «На заре» (feat. Arutyunov). Кроме того, Рудин принял участие в четвертом сезоне проекта «Ну-ка, все вместе!» в качестве члена жюри.
Грув уже давно дружит с актером Сергеем Буруновым. Фото: соцсети
Интересные факты
— Дома у артиста всегда жили четвероногие питомцы. Сейчас это корги по имени Тюбик. Для поддержания здоровья собаки звездный хозяин водит ее в специальный бассейн для животных.
— Самым необычным поступком в своей личной жизни артист считает помощь бывшей подруге в примирении с новым парнем.