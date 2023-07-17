Крестный отец российской танцевальной сцены и школьный друг Андрея Малахова: биография диджея Грува

Биография диджея

Евгений Рудин или диджей Грув — известный музыкант, экспериментатор, проявивший себя в различных сферах творчества. Сам артист без всякой скромности называет себя Godfather of russian dance music — «крестный отец российской танцевальной музыки».

Рос в семье конферансье и дружил в школе с Андреем Малаховым

Евгений Рудин родился 6 апреля 1972 года в городе Апатиты, расположенном в Мурманской области. Папа артиста — знаменитый конферансье, который работал с Юрием Никулиным и Борисом Бруновым. Рос парень в среде творческой, и в пять лет родители отдали Женю в музыкальную школу.

Здесь мальчик познакомился с будущим телеведущим Андреем Малаховым. Позже парни стали одноклассниками в школе и продолжили дружить, будучи взрослыми и известными.

После получения аттестата о среднем образовании Рудин уехал в Санкт-Петербург. Там молодой человек поступил в консерваторию. Около двух лет Евгений занимался вокалом, чтобы в будущем стать певцом. Но вскоре планы Рудина изменились.

Во время студенчества артист начал серьезно заниматься диджеингом. Парень мог часами сидеть за пультом, придумывая и миксуя композиции.