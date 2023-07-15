«Пришли брутальные ребята и нас всех смели»: Дмитрий Маликов вспомнил начало эстрадной карьеры

В YouTube-интервью Светлане Бондарчук певец Дмитрий Маликов вспомнил начало своей сценической карьеры.
В 1985 году молодой музыкант начал сочинять свои собственные песни, но для них не нашлось исполнителя. И тогда артист решил петь их самостоятельно. Его сольному дебюту поспособствовала продюсер Марта Могилевская, работавшая в передаче «Утренняя почта». Причем абсолютно бескорыстно.
«Она приехала на студию и помогла мне записать песню «Ты моей никогда не будешь». А история этой песни достаточно интересная, – рассказал Маликов. – Я сочинил мелодию, а не было слов, и не было вокруг меня никаких авторов на тот момент. Я подошел к своему шкафу, открыл первую попавшуюся книгу на первой попавшейся странице – Давид Самойлов «Стихитворения».
«И на этой странице было написано: «Ты моей никогда не будешь, ты моей никогда не станешь». Я сыграл мелодию, и она идеально легла под те слова. Это говорит о том, что это была судьба, божественное проведение. Это был 88-й год».
«У меня нет вокальной истории, все произошло случайно. Я просто автор-исполнитель своих песен – как Лоза, Антонов, Саруханов, Николаев. Полно людей, кто сами поют свои песни. Просто внешний образ, и голос, и песни так совпали, что я влился в эту струю. И стал, как говорится, тинейдж-идолом (кумиром подростков, - Прим. авт.) в полной мере».
«Но их так-то было немного: я, Володька Пресняков, Женя Белоусов, «Ласковый май» и, в принципе, все. Так длилось три-четыре года до тех пор, пока не пришли брутальные ребята, которые назывались «Кар-мэн». Это был 92-93-й год. И они нас всех смели. Но на время».
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Напомним, Дмитрий начинал как клавишник ВИА «Самоцветы», которым руководил его отец Юрий Маликов. Родитель настоял, чтобы сын получил консерваторское образование по классу фортепиано. Наследник народного артиста выполнил волю отца, но и сам увлекся эстрадной музыкой.