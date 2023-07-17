Карьера и личная жизнь Натальи Бочкаревой: сыграла Дашу Букину, победила бесплодие, родила третьего ребенка

Звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева вновь вернется к роли Даши Букиной. В 2023 году начались съемки продолжения истории про семейку из Екатеринбурга. Мы решили вспомнить, как развивалась карьера Бочкаревой, в каких скандалах актриса поучаствовала и как не смирилась с диагнозом «бесплодие» и стала трижды мамой.
Детство
Наталья Владимировна Бочкарева родилась 25 июля 1980 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) в семье заводчан ГАЗа – отец рабочий, мать бухгалтер. Второй ребенок у них появился в 1987 году, дочка Надя.
В детстве Наташа посещала самые разные кружки и секции – выжигала по дереву, пела, занималась в драмкружке, увлекалась журналистикой. Также девочка обожала ездить с отцом на рыбалку.
Наталья Бочкарева в детстве. Фото: соцсети
В 1995 году по окончании 9 класса, Наталья на слабо поступила в Нижегородское театральное училище им.Е.Евстигнеева, поспорила с тетей. Пройти по конкурсу ей, действительно, удалось легко, а вот сам процесс обучения был сложнее.
На четвертом курсе Бочкареву заметил сам Олег Табаков, который пребывал в поиске провинциальных талантов. Он взял ее к себе в Школу-студию МХАТ сразу на 3-й курс, а через полгода ввел в состав спектакля «На дне» на роль Василисы.
Наталья Бочкарева в юности. Фото: соцсети
Театральная карьера
В 2002 году Бочкарева окончила вуз и была принята в труппу МХТ им.А.Чехова. Первым в карьере на этой сцене стал спектакль «Кабала святош», затем Наталье достались роли в пьесах «Изображая жертву», «Немного нежности», «Нули», «Ретро», «Скрипка и немножко нервно», «Я ее люблю», «Результат на лицо» и других.
В 2021 году Бочкарева покинула стены театра, как рассказывала в интервью актриса, от нее просто избавились – взяли и не продлили контракт. По всей видимости, сказалась скандальная история с запрещенными веществами, которые нашли у Натальи в нижнем белье.
Наталья Бочкарева в спектакле "Ханума". Фото: Global Look Press
Зато Наталья регулярно выходит на сцену в антрепризах. «Ханума», «Мужчина моей мечты», «Подкаблучники», «Форсъ-Мажоръ» и другие пьесы с участием Бочкаревой очень полюбились зрителям по всей стране.
Кинокарьера
Сниматься в кино Бочкарева начала в 1998 году. Это была эпизодическая роль в фильме Эльдара Рязанова «Китайский сервиз». Следующий киноопыт Наталья получила в 2004 году в ленте «Всадник по имени Смерть» и в 2005 в сериале «Аэропорт».
Наталья Бочкарева в фильме "Китайский сервиз". Кадр из фильма
Перед тем как по-настоящему прославиться, Бочкарева также успела сняться в проектах «Есенин», «Зона», «Семь раз отмерь», «Туристы», «Кулагин и партнеры», «Адвокат 2», «Телохранитель».
«Счастливы вместе»
В 2006 году Наталья прошла кастинг в сериал «Счастливый вместе» телеканала ТНТ. Это российская адаптация американского сериала «Женаты… с детьми». Бочкарева поначалу сомневалась, но принять решение ей помог Олег Табаков, который заверил, что знает, как популярна эта комедия за океаном.
История про семью Букиных из Екатеринбурга очень быстро завоевала любовь телезрителей. Отец Гена (Виктор Логинов) продает обувь, мать Даша домохозяйка, сын Рома (Александр Якин) – талантливый, но наивный подросток, а дочь Светка (Дарья Сагалова) – легкомысленная тусовщица. По соседству с героями живет семья Степановых, позднее – Полено, которые также попадают в нелепые ситуации.
Наталья Бочкарева в роли Даши Букиной. Кадр из сериала "Счастливы вместе"
Роль Даши Букиной стала звездной для Натальи Бочкаревой. Причем, изначально этот образ предназначался для Эвелины Бледанс, но отснятые пилотные серии не устроили продюсеров, а малоизвестная Бочкарева попала в характер персонажа.
Наталья Бочкарева в роли Даши Букиной. Кадр из сериала "Счастливы вместе"
Причем, Наталье еще не было и тридцати лет, а играть ей пришлось 40-летнюю женщину с двумя детьми. Актриса ростом 172 см и весом 65 кг успешно вжилась в роль, искусственно ее состарили рыжим цветом волос – от природы Наталья шатенка.
Карьера после «Счастливы вместе»
Сериал выходил на экраны несколько лет, в 2013 году завершившись открытым финалом. Наталья Сделала перерыв в кинокарьере, поскольку ощутила, что стала заложницей одной роли. Она окончила Высшие режиссерские курсы и стала членом Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей. В 2016 году она дебютировала как режиссер – выпустила короткометражную драму «Свободный день».
Наталья Бочкарева в сериале "Две девицы на мели". Кадр из сериала
В 2019 году на экраны с участием Натальи вышла комедия «Две девицы на мели», затем снялась в фильме «Непосредственно Каха. Женитьба» для видеоплатформы START. Роль второго плана досталась актрисе в фильме «Бендер: Начало» в 2021 году – она сыграла мадам Циц.
Телевидение и другие проекты
На пике популярности в 2011 году Наталья приняла участие в украинской версии шоу «Танцы со звездами». Партнером по проекту стал танцор Евгений Карякин, и в результате они завоевали приз зрительских симпатий.
Наталья Бочкарева в шоу "Танцы со звездами". Кадр из шоу
В том же году на украинском телевидении звезда стала вести передачу «Зватени та щасливи», это аналог американского шоу The Biggest Loser. В студии актриса совместно с психологом и диетологом выясняла секреты похудения и разных звездных диет.
В 2013 году Наталья открыла собственную школу актерского мастерства для детей и подростков. По сей день она является ее директором и преподавателем.
Наталья Бочкарева и ее воспитанники. Фото: соцсети
В 2018 году Бочкарева начала певческую карьеру. Она представила публике песню «Убирайся», в которую сложила свои личные переживания. Трек не стал хитом, но это не остановило актрису – следующей песней стал трек «Мартини».
Личная жизнь
Будучи студенткой, Наталья во время поездки в Москву в 2000 году познакомилась с адвокатом Николаем Борисовым, который был старше нее на 13 лет. Он был женат, но актрису это не смутило. Любимый развелся лишь в 2007 году, тогда и произошло чудо – Наталья забеременела, хотя врачи подписывали ей приговор по-женски – бесплодие. На свет родился сын Иван. В том же году супруги сыграли свадьбу.
Наталья Бочкарева и Николай Борисов. Фото: Global Look Press
Через год Наталья снова стала мамой – в 2008 году родилась дочка Маша. Также к ним в семью переехала дочь Николая от первого брака Алиса. Правда, в 2013 году Бочкарева и Борисов развелись – муж устал от вечного отсутствия звездной жены дома.
Наталья Бочкарева с сыном Иваном и дочкой Марией. Фото: соцсети
Некоторое время после развода, по слухам, Наталья встречалась с женатым актером Владимиром Фекленко. Затем повстречала Александра Кононенко, дизайнера и сотрудника программы «Школа ремонта» на ТНТ. Он моложе актрисы на 6 лет, роман у пары начался в 2016 году, продлившись два года.
Наталья Бочкарева с мужем Романом. Фото: соцсети
В 2018 году Наталья, скрывавшая личную жизнь, объявила, что влюблена. Ее избранником оказался Роман, непубличный человек, с которым в 2021 году Бочкарева сыграла свадьбу. Весной 2023 года у пары родился сын Александр.
Скандалы
В 2014 году Бочкарева стала жертвой преступления. Грабители обнесли ее квартиру, разбив окно, вытащили сейф с драгоценностями и 60 тысяч долларов.
В 2019 году Бочкарева вновь попала в криминальные сводки, но уже не как потерпевшая. Ее задержали сотрудники ГИБДД, выяснилось, что у нее не застрахована автогражданская ответственность, отсутствует техосмотр на машину. В момент осмотра у Натальи нашли пакетик с белым порошком, впоследствии оказавшимся наркотическим веществом.
Поначалу Бочкарева отрицала свою причастность к преступлению о незаконном хранении наркотиков. В результате ее осудили и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Карьера сегодня
В настоящее время Наталья продолжает играть в антрепризах, занимается развитием своей актерской школы и готовится вернуться к роли Даши Букиной. К радости поклонников, начались съемки продолжения комедии про екатеринбургскую семейку, уже подтвердили свое участие все главные герои.