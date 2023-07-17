Карьера и личная жизнь Натальи Бочкаревой: сыграла Дашу Букину, победила бесплодие, родила третьего ребенка

Звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева вновь вернется к роли Даши Букиной. В 2023 году начались съемки продолжения истории про семейку из Екатеринбурга. Мы решили вспомнить, как развивалась карьера Бочкаревой, в каких скандалах актриса поучаствовала и как не смирилась с диагнозом «бесплодие» и стала трижды мамой.

Детство

Наталья Владимировна Бочкарева родилась 25 июля 1980 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) в семье заводчан ГАЗа – отец рабочий, мать бухгалтер. Второй ребенок у них появился в 1987 году, дочка Надя.

В детстве Наташа посещала самые разные кружки и секции – выжигала по дереву, пела, занималась в драмкружке, увлекалась журналистикой. Также девочка обожала ездить с отцом на рыбалку.