Легенда о погибшей невесте, две жены и полтергейст: тайны звезды шансона Виктора Петлюры

С детства Виктора привлекал совершенно определенный жанр – дворовые песни, русский шансон. В 1999 году вышел его первый альбом под названием «Голубоглазая». Он получился успешным – ведь музыкант подобрал для него самые свои любимые композиции. Затем поклонники смогли оценить следующий диск – «Тебя не вернуть».

Чтобы в дальнейшем записывать свою музыку в комфортных условиях, с гарантированно высоким качеством, Петлюра создал звукозаписывающую студию. В ней и были записаны следующие альбомы музыканта – всего их уже больше десятка. В них вошли песни «Сын прокурора», «Свет», «Голуби», «Дембеля» и другие.

Откуда появилась новая фамилия - Дорин

Песни Виктора становились все популярнее. Он гастролировал по городам страны. В 2015 году, вернувшись из продолжительного тура по Краснодарскому краю, он решил взять псевдоним – теперь его звали Виктор Дорин. Дело в том, что под брендом «Петлюра» все знали другого музыканта – Юрия Барабаша, прежде выступавшего в составе группы «Ласковый май», и нужно было как-то избежать путаницы.

Кроме того, Виктор понимал, что в его жизни наступает новая полоса, и хотел, чтобы все стало по-новому. По словам исполнителя, в переводе с английского Door in означает «Дверь в…» - это показалось ему символичным. А кроме того, «До» - первая нота, с которой начинается гамма.

С чистого листа началось и его творчество: теперь в песнях Петлюры появилось больше «попсовости», добавились элементы блюза, джаза, рок-н-ролла. В 2018 году Виктор представил слушателям свой новый альбом под названием «Сладкая», в который вошло 12 песен.

«Я раньше любил аранжировать городской романс и дворовую песню. Сейчас стиль, в котором я работаю, я бы назвал эстрадой. Есть элементы рок-музыки, джаза, шансона. Я сам люблю рок (Bon Jovi, Guns N' Roses, Motley Crue), блюз, качественную поп-музыку, Розенбаума и Катю Огонек, царствие ей небесное, и поэтому добавляю и такую окраску в свои песни – всего понемногу», - признавался артист.

По данным СМИ, Виктор Петлюра зарабатывает порядка 150 тысяч рублей за концерт. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте артиста.

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