Легенда о погибшей невесте, две жены и полтергейст: тайны звезды шансона Виктора Петлюры

Поклонницы Виктора Петлюры рассказывают о нем легенды. И в самом деле - в его жизни немало загадочного.
Первая группа – в 13 лет
Виктор Петлюра (Дорин) в детстве. Фото: соцсети
Виктор родился 30 октября 1975 года в Симферополе, в семье инженера и воспитательницы детского сада. Родители не имели к музыке никакого отношения, однако мальчик с самого раннего детства проявлял интерес к музыке. К 11 годам Виктор самостоятельно научился играть на гитаре и начал сочинять собственные песни. А в 13 лет он организовал самодеятельный ансамбль вместе с друзьями.
Виктор Дорин (Петлюра) в детстве с мамой. Фото: соцсети
Творчество юных музыкантов вскоре оценили по достоинству – пригласили выступать в заводском клубе. Эти выступления стали регулярными, что позволило Виктору приобрести необходимый опыт в общении со зрителями.
Окончив две школы – обычную и музыкальную – Петлюра поступил музыкальное училище Симферополя. Учеба захватила его, но оставалось время и на творчество: он организовал новую группу, давал концерты, пел и играл на гитаре в ресторанах по вечерам, а еще давал частные уроки.
Диски с шансоном
Виктор Дорин (Петлюра) в юности. Фото: соцсети
С детства Виктора привлекал совершенно определенный жанр – дворовые песни, русский шансон. В 1999 году вышел его первый альбом под названием «Голубоглазая». Он получился успешным – ведь музыкант подобрал для него самые свои любимые композиции. Затем поклонники смогли оценить следующий диск – «Тебя не вернуть».
Чтобы в дальнейшем записывать свою музыку в комфортных условиях, с гарантированно высоким качеством, Петлюра создал звукозаписывающую студию. В ней и были записаны следующие альбомы музыканта – всего их уже больше десятка. В них вошли песни «Сын прокурора», «Свет», «Голуби», «Дембеля» и другие.
Откуда появилась новая фамилия - Дорин
Песни Виктора становились все популярнее. Он гастролировал по городам страны. В 2015 году, вернувшись из продолжительного тура по Краснодарскому краю, он решил взять псевдоним – теперь его звали Виктор Дорин. Дело в том, что под брендом «Петлюра» все знали другого музыканта – Юрия Барабаша, прежде выступавшего в составе группы «Ласковый май», и нужно было как-то избежать путаницы.
Кроме того, Виктор понимал, что в его жизни наступает новая полоса, и хотел, чтобы все стало по-новому. По словам исполнителя, в переводе с английского Door in означает «Дверь в…» - это показалось ему символичным. А кроме того, «До» - первая нота, с которой начинается гамма.
С чистого листа началось и его творчество: теперь в песнях Петлюры появилось больше «попсовости», добавились элементы блюза, джаза, рок-н-ролла. В 2018 году Виктор представил слушателям свой новый альбом под названием «Сладкая», в который вошло 12 песен.
«Я раньше любил аранжировать городской романс и дворовую песню. Сейчас стиль, в котором я работаю, я бы назвал эстрадой. Есть элементы рок-музыки, джаза, шансона. Я сам люблю рок (Bon Jovi, Guns N' Roses, Motley Crue), блюз, качественную поп-музыку, Розенбаума и Катю Огонек, царствие ей небесное, и поэтому добавляю и такую окраску в свои песни – всего понемногу», - признавался артист.
По данным СМИ, Виктор Петлюра зарабатывает порядка 150 тысяч рублей за концерт. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте артиста.
Слухи о погибшей невесте
Виктор Дорин (Петлюра) на сцене. Фото: соцсети
Специфика песен в стиле шансон, с которых начинал Петлюра, способствовала возникновению вокруг его имени слухов и легенд. Рассказывали, будто в юности он был влюблен в девушку по имени Алена, они собирались пожениться и вместе выступать. Но однажды вечером, во время их свидания в ресторане, начались бандитские разборки, и Алена погибла от случайной пули.
По версии поклонников, эта трагедия стала причиной длительной депрессии музыканта, и только благодаря своим песням он вновь вернулся к жизни. Как было на самом деле – история умалчивает: возможно, что-то подобное и произошло в жизни Виктора, а возможно, это просто красивая легенда, созданная для романтизации его образа.
Жена - директор
Виктор Дорин с женой Натальей. Фото: соцсети
Известно, что Виктор женат во второй раз. От первого брака у него остался сын Евгений. Вторую жену зовут так же, как и первую, - Натальей. Они познакомились в Архангельске. Виктор выступал в этом городе на корпоративе, а Наталья случайно оказалась в его гримерке. Талантливый и обаятельный артист (при росте 178 см Виктор весит 70 кг) привлек ее внимание, а он и вовсе влюбился с первого взгляда.
После короткого периода ухаживаний они поженились, и Виктор стал отцом для сына Натальи – Никиты. Музыкант рассказывал, что оба молодых человека – примерно одного возраста, они знакомы между собой, общаются и даже дружат. Евгений, повзрослев, выбрал для себя профессию повара. Никита собирается стать дипломатом, а пока сочиняет песни. Наталья – концертный директор мужа, она же – первый слушатель всех его песен.
Загадочный полтергейст
Виктор Дорин (Петлюра) на сцене. Фото: Global Look Press
В одной из телепередач Виктор рассказал о том, что в его доме завелся… полтергейст. Домочадцы слушали, как в бассейне сама собой плещется вода, а гитара издавала странные звуки.
«Мы полгода мучились. Даже гости, переночевав ночь, больше не хотели оставаться в доме. Было жутковато. Многие говорили, что нам нужно избавиться от дома, но его строила моя жена Наталья. И его так любят все наш родственники и друзья. Плюс у нас там есть студия», - делился певец.
Пришлось обращаться к медиумам, они объяснили, что все дело – в африканской ритуальной маске, висящей на стене. После проведения специальных ритуалов, по словам Петлюры, странные явления прекратились, теперь в доме все спокойно.
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Музыкальная премия
Виктора Дорина и сегодня часто приглашают на корпоративы и другие мероприятия. Его песни постоянно звучат по радио. В 2021 году он стал обладателем премии «Шансон года» за свою композицию «Ямочки на щечках». Поклонники могут следить за творчеством музыканта на его канале – там постоянно появляется информация о новых песнях и выступлениях.