Не только «Ирония судьбы»: советские фильмы, в которых актеры пили алкоголь по-настоящему

В большинстве фильмов актеры, конечно, пьют в кадре что-нибудь безобидное вместо спиртных напитков. Но были случаи, когда это правило нарушалось – и тогда все шло не по плану…
Что пили вместо алкоголя
Интересно, что даже в эпоху советского дефицита продукты в кадре были настоящими: повара резали салаты, жарили мясо, даже варили супы. Все это делалось, чтобы придать сцене максимальную достоверность. И актеры ели на съемочной площадке по-настоящему. А вот в рюмки и бокалы наливали вместо водки – простую воду, вместо коньяка – разбавленный чай, вместо шампанского – лимонад. Роль красного вина неплохо исполнял вишневый сок, разведенный водой, а в роли пива выступал отвар шиповника или яблочный сок.
«Любовь и голуби» – настоящее пиво и водка «по-взрослому»
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Когда снимали сцену на причале, в которой Василий и дядя Митя пьют пиво, в кружки актерам налили настоящий хмельной напиток. Во время съемок поодаль стояли зеваки, среди которых режиссер Владимир Меньшов обратил внимание на одного мужчину – самого колоритного, и предложил ему поучаствовать в съемках.
Именно он подошел к оставленным кружкам после того, как герой Александра Михайлова покинул причал, и не спеша, с удовольствием допил – не пропадать же добру! Правда, в окончательный вариант картины вошли лишь начальные кадры этого экспромта: зевака, оглядываясь по сторонам, присаживается и берет в руку кружку – даже не успев сделать из нее глоток.
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Сергей Юрский, сыгравший дядю Митю – любителя выпить, рассказывал позднее: «Там было все по-взрослому. Пили самую что ни на есть взаправдашнюю водку. И когда чиновники узнали об этом, разразился жуткий скандал, даже режиссера хотели снять». Кстати, изначально смешных сцен с дядей Митей было гораздо больше, и фильм планировалось выпустить двухсерийный. Но в стране шла антиалкогольная борьба, и большинство эпизодов с водкой и пивом пришлось вырезать.
«Ирония судьбы, или С легким паром!» – приключения в «бане»
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Сцена в бане, где четверка друзей пьет за счастье Лукашина, получилась такой смешной и правдоподобной именно потому, что актеры не играли пьяных – они на самом деле были сильно нетрезвыми.
«Эта история уже стала хрестоматийной. «Банные» сцены мы снимали поздней ночью в холодном павильоне «Мосфильма», а вовсе не в Сандунах, как многие думают. Из настоящей бани нам привезли лишь две бочки настоящего пива и пальмы в кадках. А поскольку было холодно и был день рождения у Саши Белявского, каждый для нас принес с собой по бутылке сорокаградусной. Этими бутылками мы заменили бутафорские и сложили их к Жоре Буркову в портфель», – вспоминал позднее Александр Ширвиндт.
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Когда режиссер Эльдар Рязанов понял, что с каждым дублем актеры становятся все пьянее и пьянее отнюдь не из-за бутафорской водки, он отругал их и велел перенести съемку на следующий день – на трезвую голову. Но, увы, трезвыми они так сыграть не смогли! Поэтому при монтаже решено было взять именно те кадры – с настоящей водкой.
«Кавказская пленница» – пострадал непьющий Вицин
Режиссер Леонид Гайдай позаботился о том, чтобы в кружках Балбеса и Бывалого было настоящее пиво. Ему нужно было, чтобы все выглядело по-настоящему: пенный напиток в руках, удовольствие на лицах. Единственное, что смущало – Георгий Вицин, игравший Труса, наотрез отказался пить пиво – он был непьющим и не переносил даже слабоалкогольных напитков.
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Артисту пошли навстречу, налив в его кружку отвар шиповника. Начали снимать – и сразу стало понятно, что шиповник совсем не похож на пиво: нет пенной «шапки». Да и по выражению лица Вицина в кадре было понятно: это не пиво! Гайдай долго уговаривал Георгия Вицина позволить налить ему настоящее пиво. И артист в конце концов согласился. Но потом очень об этом пожалел: несколько дней его мучили боли в желудке.