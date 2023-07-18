Не только «Ирония судьбы»: советские фильмы, в которых актеры пили алкоголь по-настоящему

Когда режиссер Эльдар Рязанов понял, что с каждым дублем актеры становятся все пьянее и пьянее отнюдь не из-за бутафорской водки, он отругал их и велел перенести съемку на следующий день – на трезвую голову. Но, увы, трезвыми они так сыграть не смогли! Поэтому при монтаже решено было взять именно те кадры – с настоящей водкой.

«Кавказская пленница» – пострадал непьющий Вицин

Режиссер Леонид Гайдай позаботился о том, чтобы в кружках Балбеса и Бывалого было настоящее пиво. Ему нужно было, чтобы все выглядело по-настоящему: пенный напиток в руках, удовольствие на лицах. Единственное, что смущало – Георгий Вицин, игравший Труса, наотрез отказался пить пиво – он был непьющим и не переносил даже слабоалкогольных напитков.

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Артисту пошли навстречу, налив в его кружку отвар шиповника. Начали снимать – и сразу стало понятно, что шиповник совсем не похож на пиво: нет пенной «шапки». Да и по выражению лица Вицина в кадре было понятно: это не пиво! Гайдай долго уговаривал Георгия Вицина позволить налить ему настоящее пиво. И артист в конце концов согласился. Но потом очень об этом пожалел: несколько дней его мучили боли в желудке.

