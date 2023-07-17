За собакой Добровинского не уследила горничная, а кот Волочковой гуляет сам по себе: как звезды относятся к закону о выгуле животных

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон о безнадзорных животных. Теперь свободный выгул животных будет разрешен только в специальных местах, а за их пределами хозяевам будет необходимо контролировать перемещение питомца с помощью поводка. Мы расспросили Александра Добровинского и Анастасию Волочкову – как, по их мнению, это новшество повлияет на жизнь домашних питомцев?
Александр Добровинский: «Горничную я после этого уволил»
Александр Добровинский. Фото: Global Look Press
- Александр Андреевич, как вы относитесь к закону о запрете бесконтрольного выгула домашних животных? По-вашему, он послужит на пользу животным, защитит их? Или это ущемление прав собак и кошек?
- Знаете, в первую очередь все же надо думать о человеке, а потом уже о животных. Конечно, если на улице собака подбегает к ребенку – ребенок может испугаться. Более того – он может получить шок, последствия которого будут сказываться и через много лет. Но ведь дело не только в испуге - собаки могут быть еще и агрессивными по тем или иным причинам.
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Что же касается котов – к ним, как мне кажется, меньше относятся эти поправки в законе. Но кот, между прочим, может убежать, если его отпускать гулять бесконтрольно. Я абсолютно не против поправок к закону. К сожалению, моя горничная когда-то выпустила собаку без поводка. И собака погибла. Попала под машину. Горничную я после этого уволил.
- А у вас есть домашние животные? Вы всегда их выводите на поводке?
- У меня собака. Она гуляет, в основном, на огороженной территории - на даче. Мы редко куда-то с ней выходим. Но когда выходим, собака сидит в сумке – во избежание ненужных инцидентов.
Анастасия Волочкова: «Ни о каком поводке речи быть не может!»
Кот Анастасии Волочковой. Фото: личный архив
- Анастасия, как вы относитесь к поправкам к закону, согласно которым свободный выгул домашних животных будет разрешен только в специальных местах, а за их пределами хозяева должны будут надевать на собак и кошек поводки?
- У меня живет котик Ричи – замечательный, добрый, милый. Он нас очень любит, потому что мы его кормим, гладим, причесываем, и вообще – обожаем! Он гуляет сам по себе – у меня достаточно большой участок. И всегда возвращается домой. Поэтому ни о каком поводке речи быть не может – он нам просто не нужен.