За собакой Добровинского не уследила горничная, а кот Волочковой гуляет сам по себе: как звезды относятся к закону о выгуле животных

- Александр Андреевич, как вы относитесь к закону о запрете бесконтрольного выгула домашних животных? По-вашему, он послужит на пользу животным, защитит их? Или это ущемление прав собак и кошек?

- Знаете, в первую очередь все же надо думать о человеке, а потом уже о животных. Конечно, если на улице собака подбегает к ребенку – ребенок может испугаться. Более того – он может получить шок, последствия которого будут сказываться и через много лет. Но ведь дело не только в испуге - собаки могут быть еще и агрессивными по тем или иным причинам.

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Что же касается котов – к ним, как мне кажется, меньше относятся эти поправки в законе. Но кот, между прочим, может убежать, если его отпускать гулять бесконтрольно. Я абсолютно не против поправок к закону. К сожалению, моя горничная когда-то выпустила собаку без поводка. И собака погибла. Попала под машину. Горничную я после этого уволил.

- А у вас есть домашние животные? Вы всегда их выводите на поводке?

- У меня собака. Она гуляет, в основном, на огороженной территории - на даче. Мы редко куда-то с ней выходим. Но когда выходим, собака сидит в сумке – во избежание ненужных инцидентов.

Анастасия Волочкова: «Ни о каком поводке речи быть не может!»

