Грузинская звездочка, поющая под загадочным псевдонимом: биография участницы «‎Голос. Дети» Анастасии Сисаури

Биография исполнительницы
Певица TASSO — не новичок на музыкальной сцене. Под ярким и загадочным псевдонимом прячется финалистка шестого сезона телешоу «Голос. Дети» Анастасия Сисаури. Девушка обладает собственной манерой исполнения и уникальным по красоте и тембру голосом, поэтому ее творчество неизменно привлекает внимание слушателей.
С детства стремилась везде быть первой
Анастасия Сисаури появилась на свет 26 августа 2004 года. По национальности она грузинка, но родилась и выросла в Иваново.
Мать Насти обладала хорошим слухом и голосом, в свое время также мечтала стать певицей, но не сложилось. Карьеру за нее сделала дочка, у которой еще в раннем детстве проявились музыкальные способности. Параллельно с занятиями в школе девочка обучалась в вокальной студии и занималась с опытным педагогом.
Интересы будущей звездочки не замыкались только на музыке. Родители говорили дочери, что любое дело обязано заканчиваться непременным успехом. Настя с детства стремилась быть везде первой и пробовала себя практически во всем.
Недавно девушка призналась в интервью, что очень благодарна своей матери за поддержку и любовь. По словам Насти, во время занятий вокалом и спортом она очень уставала, но именно это и закалило ее характер.
Настя на съемках программы «Спокойной ночи, малыши». Фото: соцсети
Участие в музыкальных конкурсах и знакомство с Валерием Меладзе
Первые шаги на профессиональной сцене TASSO сделала достаточно рано. Она начала активно участвовать в различных конкурсах. После ярких и запоминающихся выступлений на «Золотом голосе России», «Детской Новой волне» Сисаури поставила перед собой новую задачу — покорить нашумевшее шоу «Голос. Дети».
Дальнейшая карьера звезды развивалась на глазах миллионов зрителей. Она успешно прошла «слепые прослушивания», исполнив хит All About That Bass американской певицы Меган Трейнор, и стала последней участницей в команде певца Валерия Меладзе.
Судьба Насти на популярном телепроекте складывалась довольно трудно. Обнародование итогов финала шоу вылилось в огромный скандал: результаты СМС-голосования за дочь Алсу, Микеллу Абрамову, были признаны недействительными. Победителями стали все девять финалистов проекта, включая Михаила Григоряна, Нино Чеснер и, конечно, Анастасию Сисаури.
Судьба Насти на популярном телепроекте складывалась довольно трудно, но девушке удалось выйти в финал. Фото: Первый канал
Сольное творчество
После участия в детском «Голосе» TASSO сосредоточилась на учебе, так как для нее было важным получить высшее образование. Круглая отличница строила планы относительно своего будущего. Талантливая девушка мечтала стать журналисткой или пиар-менеджером.
Однако и о музыке она не забывала, при этом сомневалась, что та станет ее основной профессией. Анастасия занималась в академии эстрады, кино и телевидения в телецентре «Останкино», где однажды ее пение услышал продюсер Гига Квенетадзе. С тех пор и началось их творческое сотрудничество. Через некоторое время у Анастасии вышли первые песни — «Мира мало», «Я лечу», «Все будет так».
Талантливая девушка мечтала стать журналисткой или пиар-менеджером, но музыка стала делом ее жизни. Фото: соцсети
Личная жизнь певицы
TASSO не любит рассказывать о своих избранниках и романах. Девушка предпочитает делать акцент на учебе и своей карьере. Однако периодически она делится с подписчиками интересными фактами из собственной биографии. Так, Настя рассказывала, что обожает посещать музеи и выставки, а на создание новой музыки ее вдохновляют пережитые эмоции.
Прошлый год для исполнительницы стал знаковым. Анастасия попала под крыло известной певицы Кети Топурии, решившей начать продюсерскую карьеру. По словам солистки группы «А'Студио», она долго искала подходящего артиста. Тогда Гига Квенетадзе познакомил Топурию с Анастасией, которая впечатлила знаменитость прекрасными манерами и отличным вокалом. Тогда же в качестве псевдонима было выбрано имя Сисаури на грузинском языке — TASSO.
Анастасия попала под крыло известной певицы Кети Топурии, решившей начать продюсерскую карьеру. Фото: соцсети
Дебютный сингл в дискографии девушки «Каприз» был презентован уже в середине июня. Следом вышел официальный видеоклип, снятый в черно-белом варианте. А уже в сентябре TASSO порадовала поклонников вторым треком — «Запоминай». Он по-настоящему выстрелил и собрал два миллиона просмотров!
Параллельно с развитием сольной карьеры в 2022 году Сисаури поступила на факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений.