Грузинская звездочка, поющая под загадочным псевдонимом: биография участницы «‎Голос. Дети» Анастасии Сисаури

Участие в музыкальных конкурсах и знакомство с Валерием Меладзе

Первые шаги на профессиональной сцене TASSO сделала достаточно рано. Она начала активно участвовать в различных конкурсах. После ярких и запоминающихся выступлений на «Золотом голосе России», «Детской Новой волне» Сисаури поставила перед собой новую задачу — покорить нашумевшее шоу «Голос. Дети».

Дальнейшая карьера звезды развивалась на глазах миллионов зрителей. Она успешно прошла «слепые прослушивания», исполнив хит All About That Bass американской певицы Меган Трейнор, и стала последней участницей в команде певца Валерия Меладзе.

Судьба Насти на популярном телепроекте складывалась довольно трудно. Обнародование итогов финала шоу вылилось в огромный скандал: результаты СМС-голосования за дочь Алсу, Микеллу Абрамову, были признаны недействительными. Победителями стали все девять финалистов проекта, включая Михаила Григоряна, Нино Чеснер и, конечно, Анастасию Сисаури.