Грузинская звездочка, поющая под загадочным псевдонимом: биография участницы «‎Голос. Дети» Анастасии Сисаури

Биография исполнительницы

Певица TASSO — не новичок на музыкальной сцене. Под ярким и загадочным псевдонимом прячется финалистка шестого сезона телешоу «‎Голос. Дети» Анастасия Сисаури. Девушка обладает собственной манерой исполнения и уникальным по красоте и тембру голосом, поэтому ее творчество неизменно привлекает внимание слушателей.

С детства стремилась везде быть первой

Анастасия Сисаури появилась на свет 26 августа 2004 года. По национальности она грузинка, но родилась и выросла в Иваново.

Мать Насти обладала хорошим слухом и голосом, в свое время также мечтала стать певицей, но не сложилось. Карьеру за нее сделала дочка, у которой еще в раннем детстве проявились музыкальные способности. Параллельно с занятиями в школе девочка обучалась в вокальной студии и занималась с опытным педагогом.

Интересы будущей звездочки не замыкались только на музыке. Родители говорили дочери, что любое дело обязано заканчиваться непременным успехом. Настя с детства стремилась быть везде первой и пробовала себя практически во всем.

Недавно девушка призналась в интервью, что очень благодарна своей матери за поддержку и любовь. По словам Насти, во время занятий вокалом и спортом она очень уставала, но именно это и закалило ее характер.