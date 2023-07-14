Красавчик из «Корней», семьянин со стажем и фанат Майкла Джексона: жизнь и творчество певца Александра Бердникова

Биография музыканта
Александр Бердников — настоящая звезда «нулевых», известный музыкант и участник поп-группы «Корни». Популярность к парню пришла после проекта «Фабрика звезд». Сам певец обладает недюжинными способностями и привлекательной внешностью. Певец происходит из цыганской семьи, что наложило отпечаток на его отношение к творчеству. Приверженность любимому делу позволила артисту сохранить популярность на протяжении многих лет, при этом он остается верным семьянином и свободное время старается проводить с детьми и женой.
Фанател по Джексону, тренировал «лунную походку» часами
Саша Бердников родился 21 марта 1981 года в Ашхабаде, Туркмения. Когда мальчику было пять лет, он вместе с семьей переехал в Минск. Спустя некоторое время его родители развелись. Саша остался с матерью Валентиной Васильевной, юристом по профессии.
Музыка стала настоящей страстью и отдушиной парня, поэтому он начал собирать записи концертов зарубежных звезд. Среди них присутствовал и Майкл Джексон. Знаменитую «лунную походку» Бердников мог оттачивать часами.
Для достижения успеха Александр тренировался целыми днями. Позже парень стал участвовать в танцевальных конкурсах. А в 14-летнем возрасте он отправился в Чехию на международный конкурс современного танца.
С детских лет Александр фанател от Майкла Джексона и других звезд зарубежной поп-сцены. Фото: соцсети
Спустя некоторое время не только танцы, но и голос подростка привлек участников ВИА «Сябры» из Республики Беларусь. Итогом совместной работы стала запись песни и гастрольный тур. Тогда Бердников и принял решение переехать в Москву, чтобы покорить ее.
В 2002 году по телевидению прошла реклама кастинга на многообещающий проект «Фабрика звезд». Для России это был новый формат шоу, но организаторы обещали сделать из талантливых ребят — Сати Казановой, Ирины Тоневой, Михаила Гребенщикова и других — звезд шоу-бизнеса. Александр и в этот раз доказал свое мастерство. Для парня это стало идеальным стартом в мир шоу-бизнеса.
Проект «Фабрика звезд» стал для молодого Бердникова стартом в мир шоу-бизнеса. Фото: соцсети
Группа «Корни»: гастроли по США и съемки дорогих видеоклипов
На музыкальном проекте продюсеры собрали мужской коллектив и назвали его «Корни». В состав группы вошли Александр Асташенок, Алексей Кабанов, Павел Артемьев и Александр Бердников. Талантливым парням удалось завоевать зрительскую любовь и выиграть главный приз «Фабрики звезд».
Группа в 2003 году начала покорять международную музыкальную арену. Бердников с друзьями поучаствовали в конкурсе «Евробест», который проходил в Каннах. Тогда коллектив занял шестое место. Проигрыш в конкурсе не омрачил радостного события. Примерно в это же время вышел диск «На века». На песни «Я теряю корни», «Ты узнаешь ее» музыканты сняли дорогостоящие видеоклипы.
В 2004 году Александр поучаствовал в телевизионном проекте Первого канала «Последний герой». Лишь через два года после завершения «Фабрики звезд» коллектив отправился в полноценный гастрольный тур. Молодые люди объехали всю Россию. В это же ребята выпустили сингл «С днем рождения, Вика».
В 2004 году Александр поучаствовал в телевизионном проекте «Последний герой». Фото: соцсети
В 2006 году музыканты записали саундтрек к телесериалу «Кадетство», который транслировался на телеканале СТС. Позже была еще одна песня, прозвучавшая в фильме «В ожидании чуда».
В 2008 году «Корни» отправились на гастроли в США. Вскоре коллектив покинули несколько артистов. Из первоначального состава проекта продолжили работать только Алексей Кабанов и Александр Бердников. Третьим солистом команды стал молодой музыкант Дмитрий Пакуличев.
Коллектив продолжал поддерживать интерес к своему творчеству. В 2011 году музыканты приняли участие в проекте «Фабрика звезд. Возвращение». Артисты вновь попали в команду знаменитого продюсера Игоря Матвиенко.
Сейчас Бердников продолжает выступать в составе группы «Корни». Себя музыканты называют «Ретро FM». Несмотря на то что период популярности артистов пришелся на 2000-е, они выходят на сцену и на дискотеках 90-х. Каждый месяц ребята дают концерты.
Золотой состав российской поп-группы группы. Фото: соцсети
Съемки в «Счастливы вместе» и дружба с байкерами
Как известно, Александр окончил ГИТИС. Поэтому, музыкальная карьера — это не единственная страсть красавчика. На счету певца несколько эпизодических работ, в том числе и ситкоме «Счастливы вместе».
Позже певец прошел кастинг в проект «Гамлет. XXI век». Бердников получил роль Розенкранца. В современной интерпретации шекспировской драмы молодой человек предстал в образе байкера.
К слову, погружение в байкерскую среду проходило в главном московском клубе. Первые попытки оседлать железного коня заканчивались неудачей, мотоцикл никак не желал подчиняться Бердникову. В какой-то момент с головы Александра даже слетел шлем. Владельцы мотоциклов сразу отметили, что это плохая примета, но музыкант доказал обратное.
Новый состав коллектива: Дмитрий Пакуличев, Алексей Кабанов и Александр Бердников. Фото: соцсети
Встреча с будущей избранницей, предсказания гадалок и рождения детей
Бердников — обладатель незаурядной внешности и отличного чувства юмора. Неудивительно, что еще со времен телевизионного проекта у парня было многочисленное количество поклонниц, но ни с кем из них Александр не смог завязать серьезных отношений.
С будущей женой молодой музыкант встретился в Ростове-на-Дону. В перерывах между гастролями молодой человек приехал погостить к друзьям. Девушка не была поклонницей творчества группы, но знала о ребятах. Ольга Мажарцева быстро нашла общий язык с музыкантом.
Ребята некоторое время общались по телефону, так как жили в разных городах. По признанию Александра, официальное предложение жене он сделал всего через два месяца после знакомства. В этом немаловажную роль сыграли национальность и воспитание молодых людей.
Ольга еще в 14 лет узнала, что выйдет замуж за мужчину цыганских кровей. Так говорили гадалки, к которым она неоднократно обращалась. Мама девушки, увидев однажды по телевизору выступление коллектива «Корни», в шутку сказала дочери, что выдаст ее замуж за Александра. Спустя несколько лет свататься в родной город избранницы Александр приехал вместе с семьей.
Совместную жизнь ребята не видели без штампа в паспорте. В 2010 году родилась дочь Милана. В феврале 2012 года Бердников вновь стал отцом. На этот раз у пары появился сын, которого назвали Марселем. Супруги всегда хотели много детей, поэтому на двух малышах не остановились.
Александр со своей избранницей Ольгой и детьми. Фото: соцсети
Через четыре года Александр и Ольга стали родителями девочек-близнецов, Розы и Валентины. Первое из имен выбрала старшая дочь, второе — сам певец, который назвал малышку в честь уже покойной мамы.
Проблемы со здоровьем
Период пандемии коронавируса негативно сказался на состоянии здоровья певца. Во время осмотра в больнице Бердников узнал о начинающемся ожирении. В прошлом году исполнитель решил изменить образ жизни, сейчас он не ест после 17 часов. Первый месяц для музыканта оказался самым тяжелым: вес уходил с трудом, но потом красавцу удалось скинуть 13 кг.
Поп-звезда считает, что это не предел. Певец хочет вернуть физическую форму, которой обладал в молодости. Он отметил, что после того, как похудел, стал вновь легко двигаться по сцене, сравнив себя с Джексоном.
Александр Бердников и Николай Расторгуев. Фото: соцсети
Бердников сейчас
Весной 2023 года Александр наравне с другими «фабрикантами» поучаствовал в юбилейном концерте по случаю 20-летия телепроекта. На одной сцене появились «выпускники» разных сезонов и исполнили свои хиты.
В этом же году он появился в программе «Секрет на миллион». Выпуск был посвящен музыкантам «Фабрики звезд», которые, несмотря на стремительный старт, надолго пропали с радаров. Ведущая шоу Лера Кудрявцева побеседовала с Юрием Титовым и Ириной Тоневой.
В прошлом году исполнитель решил изменить образ жизни и вернуть идеальную физическую форму. Фото: соцсети
Интересные факты
— Практику студент Саша Бердников проходил в цыганском театре «Ромэн».
— В начале 2000-х, уже став участником шоу «Фабрика звезд», Александр снялся в рекламе с Сашей Савельевой.