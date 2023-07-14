Красавчик из «Корней», семьянин со стажем и фанат Майкла Джексона: жизнь и творчество певца Александра Бердникова

Биография музыканта

Александр Бердников — настоящая звезда «нулевых», известный музыкант и участник поп-группы «Корни». Популярность к парню пришла после проекта «Фабрика звезд». Сам певец обладает недюжинными способностями и привлекательной внешностью. Певец происходит из цыганской семьи, что наложило отпечаток на его отношение к творчеству. Приверженность любимому делу позволила артисту сохранить популярность на протяжении многих лет, при этом он остается верным семьянином и свободное время старается проводить с детьми и женой.

Фанател по Джексону, тренировал «лунную походку» часами

Саша Бердников родился 21 марта 1981 года в Ашхабаде, Туркмения. Когда мальчику было пять лет, он вместе с семьей переехал в Минск. Спустя некоторое время его родители развелись. Саша остался с матерью Валентиной Васильевной, юристом по профессии.

Музыка стала настоящей страстью и отдушиной парня, поэтому он начал собирать записи концертов зарубежных звезд. Среди них присутствовал и Майкл Джексон. Знаменитую «лунную походку» Бердников мог оттачивать часами.

Для достижения успеха Александр тренировался целыми днями. Позже парень стал участвовать в танцевальных конкурсах. А в 14-летнем возрасте он отправился в Чехию на международный конкурс современного танца.