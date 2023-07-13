Личная жизнь «мистического красавца» Кирилла Запорожского: о какой девушке мечтает звезда триллера «Ангел или демон»

Его иногда называют «темным гением», «зловещим красавцем» или «мистическим героем» - уж очень Кириллу Запорожскому идут отрицательные роли с налетом «донжуанства»!
Кирилл Запорожский родился 29 апреля 1985 года в Москве. Отец, Виктор Николаевич, заслуженный артист России, и мама, преподаватель театрального института, воспитывали мальчика в любви к искусству, так что вряд ли он мог стать кем-то другим, - только артистом.
Вместе с младшим братом Макаром Кирилл нередко бывал и на съемочной площадке, и в театре, порой отец брал их с собой на гастроли. Правда, одно время он мечтал стать пилотом истребителей, даже собирал авиационные модели. Но потом тяга к сцене перевесила, и после школы Кирилл поступил в театральное училище имени Щепкина, где преподавала мама.
Музыка и театр
Кирилл Запорожский в театре. Фото: соцсети
Не меньше, чем сцена, юношу увлекала музыка, он даже играл несколько лет в составе группы FPS. Ребята исполняли музыку в стиле new metal, на их концертах собиралась молодежь, и в 2005 году FPS стали обладателями музыкальной премии в номинации «Открытие MTV». Но в какой-то момент все пошло не так.
«В 2005 году, когда я учился на третьем курсе «Щепки», наша группа заняла второе место на конкурсе «Пять звезд» в Сочи, я тогда даже подхватил звездную болезнь. Потом у нас начались разногласия в коллективе; чтобы выходить в широкий шоу-бизнес, нужно было менять формат», - вспоминал Запорожский в одном из интервью.
Музыкальные способности пригодились Кириллу в театре – он участвовал в мюзикле «Обыкновенное чудо». Позднее он поставил на театральной сцене собственный мюзикл - Mamma Mia.
Роли в фильмах и сериалах
Макар и Кирилл Запорожские. Фото: соцсети
Сниматься Кирилл начал еще студентом. Первый значимый опыт пришел к нему во время работы над лентой «Полнолуние», где он снимался вместе с Игорем Бочкиным, Марией Порошиной и Владимиром Епифанцевым. После этого молодой актер стал получать новые предложения, снялся в историческом фильме «Иван Грозный», но настоящая слава пришла к Запорожскому после премьеры мистического триллера «Ангел или демон» в 2013 году. Он сыграл зловещего красавца Дэна, причем так убедительно, что разбил сердца многих зрительниц. Оказалось, что «плохой парень» - очень выигрышный для него типаж.
Кирилл Запорожский в юности. Фото: кадр из сериала "Адвокат 6"
Такого он сыграл и в мелодраме «Второй шанс». В исторической драме «Неистовый, яростный, бешеный…» ему досталась главная роль – капитана Константина Боброва. В фильме «Петля Нестерова» Кирилл исполнил роль молодого участкового, там же снимался и его отец. Удачной стало его участие в фантастическом боевике Федора Бондарчука «Притяжение» - там Кирилл сыграл помощника генерала Лебедева в исполнении Олега Меньшикова.
Кирилл Запорожский в сериале "Дом с лилиями". Фото: соцсети
Потом последовала военная драма «Ильинский рубеж». Надо сказать, исторические картины удаются Запорожскому так же хорошо, как и мелодрамы: он снимался в картинах «Тобол», «Хороший день», «Дом с лилиями», «Любимые женщины Казановы» и других популярных проектах.
Собственный дом
Заработков в фильмах и сериалах Кириллу Запорожскому вполне хватает на безбедную жизнь. Он давно уже обзавелся собственным жильем, сделал там современный ремонт, обустроив все в соответствии со своим вкусом.
Слухи о романах и мечты о семье
Кирилл Запорожский и Анна Андрусенко в сериале "Ангел или демон". Фото: соцсети
В сериале «Ангел или демон» партнершей Кирилла Запорожского стала Анна Андрусенко. Молодым людям удалось настолько убедительно сыграть любовь и страсть, что зрители были уверены: у них роман и в жизни. Но они ошибались. Кирилла и Анну не связывало ничего, кроме дружбы и общей работы. Более того: во время съемок случались разногласия и недопонимания.
«Очень сложно мне пришлось в сериале «Ангел и демон» с Аней Андрусенко. Она оказалась очень упрямой, но я тоже упрямый, все-таки недаром родился в год Быка под созвездием Тельца – никто не хотел уступать», - признавался Кирилл.
Кирилл Запорожский и Анастасия Стежко в фильме "Второй шанс". Фото: кадр из фильма
А вот с Анастасией Стежко, с которой Кирилл познакомился на съемках этого же фильма, у него и в самом деле был роман. Они снимались еще в нескольких проектах. Но потом расстались – по некоторым данным, внимания Анастасии стал добиваться некий влиятельный бизнесмен, и она предпочла его артисту.
Порой возникают слухи о том, что Кирилл женат на Екатерине Смирновой, однако тут уже виновата фамилия, вызывающая путаницу: на самом деле, Екатерина – жена Макара Запорожского, брата Кирилла. Впрочем, сам Кирилл – почти член их семьи: он крестный отец их дочери. На вопрос о том, часто ли он влюбляется в своих партнерш, Кирилл отвечает:
«Часто я сдерживаю себя, чтобы симпатия не переросла в нечто большее. Дело в том, что у меня в голове есть определенная схема будущей жизни: мне хотелось бы создать крепкую семью – на всю жизнь. Поэтому я стараюсь не размениваться на короткое время. Может быть, это неправильно, но я так устроен, что, как только чувства затеплились, смотрю вперед, готов построить с этой девушкой дом, воспитать и родить троих детей».
Но пока претенденток на роль супруги актера не наблюдается – он еще молод, у него все впереди.
Спорт, музыка и новые роли
Кирилл Запорожский в сериале "Запретная любовь". Фото: кадр из сериала
Несмотря на постоянные съемки в кино, Кирилл продолжает заниматься музыкой – он играет на фортепиано и гитаре, поет. Много времени актер отдает спорту, осознавая, что его амплуа требует подтянутого внешнего вида. Кирилл предпочитает волейбол и баскетбол, обязательно начинает утро с пробежки, а еще любит верховую езду и плавание. Среди увлечений Кирилла называют также чтение и коллекционирование моделей самолетов.
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Кирилл Запорожский в фильме "Тобол". Фото: кадр из фильма
При росте 180 см он весит 75 кг. В 2022 году зрители смогли увидеть новые фильмы с его участием: мини-сериал «Женщина с котом и детективом», драму «Тверская». У молодого талантливого актера нет недостатка в предложениях сниматься – на его счету уже десятки работ, и, вероятно, скоро мы услышим о новых фильмах и сериалах с Кириллом Запорожским в главной роли.