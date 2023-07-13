Личная жизнь «мистического красавца» Кирилла Запорожского: о какой девушке мечтает звезда триллера «Ангел или демон»

Его иногда называют «темным гением», «зловещим красавцем» или «мистическим героем» - уж очень Кириллу Запорожскому идут отрицательные роли с налетом «донжуанства»!

Кирилл Запорожский родился 29 апреля 1985 года в Москве. Отец, Виктор Николаевич, заслуженный артист России, и мама, преподаватель театрального института, воспитывали мальчика в любви к искусству, так что вряд ли он мог стать кем-то другим, - только артистом.

Вместе с младшим братом Макаром Кирилл нередко бывал и на съемочной площадке, и в театре, порой отец брал их с собой на гастроли. Правда, одно время он мечтал стать пилотом истребителей, даже собирал авиационные модели. Но потом тяга к сцене перевесила, и после школы Кирилл поступил в театральное училище имени Щепкина, где преподавала мама.

Музыка и театр

