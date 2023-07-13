Аврил Лавин — панк-принцесса из Канады

Кто такая Аврил Лавин?
Канадская певица Аврил Лавин ворвалась на музыкальную арену в начале «нулевых», став феноменом благодаря своему уникальному стилю, в котором смешались рок, поп и панк. Девушка начала петь в церкви еще в юном возрасте, а в 2000-м уже подписала контракт с Arista Records.
Два года спустя она выпустила свой дебютный альбом Let Go. Благодаря хитовым синглам Complicated и Sk8er Boi, пластинка была продана тиражом более 15 миллионов копий по всему миру. После этого Лавин выпустила альбомы Under My Skin (2004), The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne (2013), Head Above Water (2019) и Love Sux (2022).
Аврил Лавин в начале карьеры. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Аврил Рамона Лавин родилась 27 сентября 1984 года в городе Белвилле (Онтарио, Канада), но большую часть детства провела в соседнем Напани. Девочка постоянно пела, раздражая своих брата и сестру. Воспитанная глубоко религиозными родителями, она начала выступать в церковных хорах.
В подростковом возрасте Аврил научилась играть на гитаре и начала сочинять собственную музыку. Поначалу она ориентировалась на стиль кантри, но со временем изменила свои предпочтения в сторону рока. Окончив школу, юная звезда отправилась сначала в Нью-Йорк, а затем — в Лос-Анджелес, чтобы сотрудничать с лейблом Arista Records.
Поп-панк музыка
В 2002 году Лавин выпустила свой первый альбом Let Go. Он стал хитом вместе с синглом Complicated – запоминающимся рассказом о сложных отношениях. Вскоре последовали и другие хиты, такие как Sk8er Boi и I'm With You. Помимо музыкальных достижений, девушку признали иконой стиля. Поклонники подражали разноцветным волосам Аврил и копировали ее модные тренды в стиле скейт-панка.
Музыка Лавин стала более созерцательной после выхода в 2004 году альбома Under My Skin, который оказался не таким удачным, как ее первая пластинка. Тем не менее, на нем были два скромных хита Don't Tell Me и Nobody's Home и один трек из топ-10 My Happy Ending.
В то время как многие ее песни рассказывали о проблемах и неудачах в отношениях, личная жизнь Лавин, казалось, складывалась вполне удачно. В 2006 году она вышла замуж за музыканта Дерика Уибли, участника популярной канадской поп-панк группы Sum 41.
Возвращаясь к своему более темповому и буйному поп-стилю, Лавин выпустила альбом The Best Damn Thing в 2007 году и попала в топ-10 с заразительным треком Girlfriend. Критик журнала Rolling Stone назвал эту песню «гиперзахватывающей» и сказал, что альбом содержит «большие дозы обычного нахальства, гнева и уязвимости» девушки.
Аврил Лавин в 2007 году. Фото: Global Look Press
В следующем альбоме Goodbye Lullaby Лавин рассмотрела любовь на разных этапах, от радости единения до боли расставания. Выбранная тема не стала неожиданностью для фанатов: между выходом альбома The Best Damn Thing и следующей пластинкой Лавин и Уибли развелись.
Однако разрыв был достаточно дружественным, чтобы пара смогла поработать вместе над Goodbye Lullaby – Уибли выступил в качестве продюсера нескольких песен этого релиза. Не отходя далеко от своих пауэр-поп корней, Лавин использовала невероятно задорный хит What the Hell в качестве первого сингла альбома. Пластинка пользовалась огромным успехом по миру, попав на вершины чартов в Японии, Австралии и Корее.
Мода и благотворительность
Музыка была не единственным увлечением Лавин. Она выпустила свой собственный аромат под названием Forbidden Rose и создала линию одежды Abbey Dawn, использовав свое детское прозвище, данное отцом.
Реклама аромата Аврил Лавин. Фото: Global Look Press
Певица также уделяет время помощи другим людям. В 2010 году она основала Фонд Аврил Лавин, целью которого является помощь молодежи с ограниченными возможностями и серьезными заболеваниями.
«Я всегда искала способы отдавать, потому что считаю, что это наша общая ответственность», – написала она на сайте организации.
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Личная жизнь
После трех лет брака Лавин и ее первый муж Дерик Уибли разошлись в 2009 году. Затем она некоторое время встречалась со звездой реалити-шоу Броди Дженнером.
В августе 2012-го девушка обручилась с коллегой-музыкантом Чедом Крюгером, фронтменом рок-группы Nickelback. Пара начала встречаться в феврале, когда писала песню для следующего альбома певицы. Лавин и Крюгер поженились в июле 2013 года на церемонии, состоявшейся на юге Франции. Однако уже спустя два года пара рассталась.
Аврил Лавин и Чед Крюгер. Фото: Global Look Press
У Аврил также были проблемы со здоровьем. В апреле 2015-го она рассказала журналу People, что страдала от болезни Лайма – была прикована к постели в течение пяти месяцев.
В июне артистка поделилась более подробной информацией о болезни в своем первом телеинтервью после постановки диагноза. Она объяснила, что обращалась к многочисленным врачам, прежде чем получила необходимую помощь. Певица сказала каналу ABC News, что «прошла примерно половину пути лечения» и рассчитывает на стопроцентное выздоровление.
В 2018 году Аврил несколько месяцев встречалась с сыном американского миллиардера Файеза Сарофима по имени Филипп. А затем полгода состояла в отношениях с музыкальным продюсером Джонатаном Ротемом. По слухам, она посвятила ему свою песню 2019 года I Fell In Love With The Devil.
В 2021 году стало известно об отношениях Лавин с другим рок-певцом Mod Sun. В январе они выпустили совместную песню Flames, а в марте 2022-го мужчина сделал Аврил предложение. Они отпраздновали помолвку в стиле поп-панк в доме певицы в Лос-Анджелесе, назвав это «предсвадебной свадьбой».
Но феврале 2023-го Аврил разорвала помолвку из-за проблем в отношениях. В это же время она была замечена в компании рэпера Tyga. Вскоре их роман был официально подтвержден, но уже в июне звездная пара рассталась.