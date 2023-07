Аврил Лавин — панк-принцесса из Канады

Кто такая Аврил Лавин?

Канадская певица Аврил Лавин ворвалась на музыкальную арену в начале «нулевых», став феноменом благодаря своему уникальному стилю, в котором смешались рок, поп и панк. Девушка начала петь в церкви еще в юном возрасте, а в 2000-м уже подписала контракт с Arista Records.

Два года спустя она выпустила свой дебютный альбом Let Go. Благодаря хитовым синглам Complicated и Sk8er Boi, пластинка была продана тиражом более 15 миллионов копий по всему миру. После этого Лавин выпустила альбомы Under My Skin (2004), The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne (2013), Head Above Water (2019) и Love Sux (2022).