Аврил Лавин — панк-принцесса из Канады

Ранние годы

Аврил Рамона Лавин родилась 27 сентября 1984 года в городе Белвилле (Онтарио, Канада), но большую часть детства провела в соседнем Напани. Девочка постоянно пела, раздражая своих брата и сестру. Воспитанная глубоко религиозными родителями, она начала выступать в церковных хорах.

В подростковом возрасте Аврил научилась играть на гитаре и начала сочинять собственную музыку. Поначалу она ориентировалась на стиль кантри, но со временем изменила свои предпочтения в сторону рока. Окончив школу, юная звезда отправилась сначала в Нью-Йорк, а затем — в Лос-Анджелес, чтобы сотрудничать с лейблом Arista Records.

Поп-панк музыка

В 2002 году Лавин выпустила свой первый альбом Let Go. Он стал хитом вместе с синглом Complicated – запоминающимся рассказом о сложных отношениях. Вскоре последовали и другие хиты, такие как Sk8er Boi и I'm With You. Помимо музыкальных достижений, девушку признали иконой стиля. Поклонники подражали разноцветным волосам Аврил и копировали ее модные тренды в стиле скейт-панка.