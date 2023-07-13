Нечеткая речь, перестал чувствовать ногу: новые подробности о состоянии Ивана Краско

Иван Краско. Фото: Global Look Press  

Директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал Teleprogramma.pro, что на самом деле случилось с актером.

Актер Иван Краско был экстренно госпитализирован в один из ведущих кардиологических центров Санкт-Петербурга.

Врачи диагностировали у народного артиста России проблемы с сердцем, которые были вызваны неблагоприятными последствиями инсульта. По данным СМИ, сейчас Иван Иванович в реанимации.

Teleprogramma.pro дозвонилась до директора Ивана Краско Вячеслава Смородинова, чтобы узнать подробности о его состоянии.

«Ивана Ивановича забрали с дачи в Ленинградской области. Ему стало плохо. Иван Иванович попросил о помощи. У него сейчас нечеткая речь, он перестал чувствовать ногу», - отметил Вячеслав Смородинов.

- Как при инсульте?

- Врачи пока ничего не комментируют. У него и был инсульт, возможно, это его последствия. Пока ничего не понятно. Спасибо врачам скорой помощи, что любезно согласились войти в такую ситуацию и из Ленинградской области отвезли Ивана Ивановича в Санкт-Петербург.  

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Иван Краско. Фото: Global Look Press  

 - В СМИ пишут, что Иван Иванович уже в реанимации…  

- Знаем, что его должны были поместить туда. Ну с таким диагнозом – сами понимаете…    

Teleprogramma.pro желает здоровья Ивану Краско!

 

 

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