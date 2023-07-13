Нечеткая речь, перестал чувствовать ногу: новые подробности о состоянии Ивана Краско

Актер Иван Краско был экстренно госпитализирован в один из ведущих кардиологических центров Санкт-Петербурга.

Врачи диагностировали у народного артиста России проблемы с сердцем, которые были вызваны неблагоприятными последствиями инсульта. По данным СМИ, сейчас Иван Иванович в реанимации.

Teleprogramma.pro дозвонилась до директора Ивана Краско Вячеслава Смородинова, чтобы узнать подробности о его состоянии.