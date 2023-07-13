Пять браков и нераскрытый актерский талант: «Своя игра» Петра Кулешова

Актер и телеведущий Петр Кулешов известен зрителям благодаря интеллектуальной викторине «Своя игра». Шоу появилось еще в 90-е годы, но до сих пор остается любимой публикой передачей. А где еще засветился ведущий этой программы?
Детство и юность
Петр Кулешов родился 20 апреля 1966 года в Москве. Он сын инженера и учительницы математики. В юности будущий актер хотел, чтобы у него в паспорте значилась мамина национальность – еврейская. Но родственники его отговорили.
Дедушка Петра работал гримером в Малом театре, а бабушка была пианисткой. И сам парень родился творческим, с явным даром к вокалу. В ранние годы он даже зарабатывал пением в московских ресторанах. Родные отправили юношу учиться в консерваторию, но он продержался там всего два курса – душа к музыке у молодого человека все-таки не лежала.
Петр Кулешов в детстве. Фото: соцсети
Он также писал стихи, которые публиковались в журнале «Юность». Но профессию для себя выбрал актерскую – отправился поступать в ГИТИС за компанию с другом и был зачислен сразу на второй курс, под крыло Всеволода Остальского.
По словам Кулешова, начало его актерской карьеры выпало на период, когда кино почти не снимали, а в театре платили копейки. Незадолго до выпуска молодого человека приняли в труппу ленинградского МДТ. Затем он перешел в Московскую государственную филармонию и числился в Театре Аллы Пугачевой, однако на самом деле выступал в пародийном театре «Зигзаг».
Фильмография
В конце 80-х молодой актер снялся в мелодрамах «Забавы молодых», «Артистка из Грибова» и в эпизоде картины «Меня зовут Арлекино». Затем на 15 лет пропал из кино.
Молодой Петр Кулешов в фильме «Забавы молодых». Фото: кадр из фильма 1987 года
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В «нулевых» Петр мелькнул в сериалах «Сестры», «Счастливы вместе» и «Хозяйка моей судьбы». Потом исполнил камео в «ИП Пирогова». И только в 2020-м получил увесистую роль матерого бизнесмена с темным прошлым в сериале НТВ «Под прикрытием».
Можно сказать, что актерская карьера Кулешова так и не сложилась.
Петр Кулешов в сериале «Под прикрытием». Фото: кадр из сериала 2020 года
Телевидение
Зато талантливому артисту нашлось место на ТВ. Режиссер и телеведущий Александр Гуревич позвал молодого человека в сценарный отдел – писать тексты для рекламных роликов. И однажды Петру улыбнулась удача.
В соседней студии началась работа над запуском телевикторины «Своя игра», был объявлен кастинг ведущих. Кулешов пришел на пробы и сумел отличиться не только актерскими данными, но и интеллектом. Его сразу взяли в проект, где мужчина остался на долгие годы. В 2005-м он получил премию ТЭФИ как ведущий телевизионной игры.
За свою карьеру Кулешов работал на разных каналах, вел передачи «Деловая Россия» и «Кто сказал мяу?», читал новости культуры, участвовал в проектах «Игры разумов», «Цена удачи», «Два рояля», «Раз в неделю», реалити «Офис» и других. Но «Своя игра» на НТВ осталась его любимым детищем и вторым домом. В 2023 году он все так же ведет ее.
Петр Кулешов в студии шоу «Своя игра». Фото: соцсети
Личная жизнь
Телеведущий был женат пять раз. Его первая свадьба состоялась еще в 18 лет – с однокурсницей по ГИТИСу. Пара недолго прожила вместе. А после развода девушка переехала жить в Канаду.
Со второй женой расписались в спешке – девушке срочно была нужна московская прописка, чтобы попасть в труппу Театра армии. С ней у Кулешова тоже не сложились отношения, и сейчас женщина живет в Австралии.
А в третий раз Петр Борисович взял в жены не актрису, а кандидата наук Ирину Коккинаки, внучку знаменитого летчика. В 1992 году у пары родилась дочь Полина, причем отец сам оформил девочке фамилию матери, посчитав ее редкой и красивой.
Третий брак продлился всего год, а после развода бывшая супруга запретила ведущему видеться с дочерью. Когда девушка стала уже подростком, шоумен нашел ее в соцсетях и предложил встретиться. Так они стали общаться, хотя Полина продолжает звать отца на «вы». Наследница телезвезды пошла в журналистику и увлеклась фотографией.
Петр Кулешов в 2012 году. Фото: Global Look Press
Четвертая жена актера Елена оказалась на 15 лет старше мужа и занята в цирковом бизнесе. Вскоре после развода с ней телеведущий снова женился, и опять его брак не привел к семейному счастью.
В своих интервью Кулешов признавался, что сам виноват в неудачах на личном фронте. В молодости артист не отличался верностью, и ни одна из жен не готова была это терпеть. Сегодня он неохотно говорит о своей личной жизни.
Интересные факты
Актер не скрывает, что в его жизни были периоды тяжелого пристрастия к алкоголю. Однако он не сорвал ни одного спектакля, ни одной записи передачи. В итоге Кулешов заболел панкреатитом, из-за чего ему пришлось сесть на жесткую диету. После этого ведущий сильно похудел.
Петр Кулешов в шоу «Большая разница». Фото: Global Look Press
В 2020 году у Кулешова было свое YouTube-шоу под названием VodkaMe. Артист встречался в баре со знатоком алкоголя и приглашенной звездой. Задача участников была отгадывать алкогольные напитки и их марки, а попутно они травили байки и обсуждали коктейли.
В своем Telegram-канале Петр Борисович нередко задает каверзные вопросы, проверяя сообразительность подписчиков.