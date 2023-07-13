Пять браков и нераскрытый актерский талант: «Своя игра» Петра Кулешова

Актер и телеведущий Петр Кулешов известен зрителям благодаря интеллектуальной викторине «Своя игра». Шоу появилось еще в 90-е годы, но до сих пор остается любимой публикой передачей. А где еще засветился ведущий этой программы?

Детство и юность

Петр Кулешов родился 20 апреля 1966 года в Москве. Он сын инженера и учительницы математики. В юности будущий актер хотел, чтобы у него в паспорте значилась мамина национальность – еврейская. Но родственники его отговорили.

Дедушка Петра работал гримером в Малом театре, а бабушка была пианисткой. И сам парень родился творческим, с явным даром к вокалу. В ранние годы он даже зарабатывал пением в московских ресторанах. Родные отправили юношу учиться в консерваторию, но он продержался там всего два курса – душа к музыке у молодого человека все-таки не лежала.