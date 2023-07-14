Дмитрий Тарасов впервые прокомментировал слухи об изменах Анастасии Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов снова угодил в скандальную историю. Так, недавно на вечеринке в честь победы его команды медийной лиги по футболу игрок был запечатлен в компании трех красоток, одна из которых – телеведущая канала «Матч-ТВ» Яна Ромашкина. Об этом пишет портал Bloknot.ru
Видео с бурного празднества в соцсетях выложил коллега Дмитрия. На нем можно увидеть, как футболист, женатый на модели Анастасии Костенко, поет песню Тимы Белорусских. А три девушки, в том числе и Яна, лихо отплясывают под эту композицию.
Стоит отметить, что Тарасова давно подозревают в романе с сексапильной телеведущей спортивного телеканала. Но Яна Ромашкина уверяет, что между ними только деловые отношения.
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Меж тем Анастасия Костенко вовсю погружена в приятные семейные хлопоты. Недавно она выложила в соцсетях пост, в котором рассказала, как готовится к важному событию – пятилетию старшей дочери и показала, как красиво оформила гостиную шарами. Но, похоже, Дмитрий чуть-чуть устал от быта и поэтому решил немного расслабиться.
Teleprogramma.pro дозвонилась до футболиста и попросила его прокомментировать видео с участием Яны Ромашкиной. Но он был явно раздражен этим звонком, посетовал на то, что ему приписывают роман и положил трубку.
«Девушка, вы для чего мне звоните? Я не очень понимаю этого. Что за вопросы задаете? Роман мне приписывают? Звоните другим. Не нужно мне звонить по такой ерунде. Не стоит меня беспокоить», - сказал, как отрезал Дмитрий нашему корреспонденту.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: соцсети
Меж тем это уже не первый случай, когда Дмитрия Тарасова видят с другими девушками. Так, в прошлом году его засняли в одном из московских ночных заведений, где игрок ужинал в компании друга и еще двух красоток.
Сама Анастасия Костенко относится к предполагаемым изменам супруга философски.
«Если бы мой муж сходил налево, он бы не был больше моим мужем. Если бы меня предала подруга — она бы тоже не была моей подругой. Всех бы простила и отпустила в свободное плавание. Меня больше смущает интерес к сплетням о чужих мужьях», — отметила Анастасия в одном из своих интервью.
А нам остается только пожелать этой семейной паре счастья!