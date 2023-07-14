Дмитрий Тарасов впервые прокомментировал слухи об изменах Анастасии Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов снова угодил в скандальную историю. Так, недавно на вечеринке в честь победы его команды медийной лиги по футболу игрок был запечатлен в компании трех красоток, одна из которых – телеведущая канала «Матч-ТВ» Яна Ромашкина. Об этом пишет портал Bloknot.ru

Видео с бурного празднества в соцсетях выложил коллега Дмитрия. На нем можно увидеть, как футболист, женатый на модели Анастасии Костенко, поет песню Тимы Белорусских. А три девушки, в том числе и Яна, лихо отплясывают под эту композицию.

Стоит отметить, что Тарасова давно подозревают в романе с сексапильной телеведущей спортивного телеканала. Но Яна Ромашкина уверяет, что между ними только деловые отношения.

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