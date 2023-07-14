Как выглядит роскошная вилла Пугачевой, за которую она платит баснословные деньги

Алла Пугачева с семьей прибыла в Юрмалу несколько дней назад. Для отдыха была арендована одна из самых роскошных вилл побережья – «Марта».
Известно, что общая площадь элитного жилища – более 200 кв. метров. Помимо огромной гостиной, здесь есть пять уютных спален, библиотека, кухня и кинозал, а на территории оформлен сад с камнями. Кроме того, отдыхая на вилле, можно расслабляться в спа-комплексе, плавать в бассейне, париться в турецкой бане, играть в теннис на специально оборудованном корте.
Помимо гаража, имеется здесь и небольшой концертный зал – то, что надо для полноценного времяпрепровождения певицы. Что еще нужно для отдыха в свое удовольствие? Фонтан, зимний сад, оранжерея? Все это тоже здесь имеется.
Фото: Youtube.com
Внутренние помещения виллы отделаны натуральным деревом вишни и груши, плиткой терракотового оттенка, синим бразильским гранитом. А бассейн, джакузи и баня оформлены настоящей золотой мозаикой.
Даже теннисный корт напоминает скорее дворец, чем спортивную площадку: спроектированный известным архитектором Мейнхардом фон Герканом, он оборудован встроенной звуковой системой и светомузыкой.
Фото: соцсети
Вилла «Марта» располагается на второй береговой линии, она сдается круглый год, но большую часть времени пустует: немного найдется людей, готовых платить за нее 100-150 тысяч евро в месяц. Звездное семейство Пугачевой, без сомнения, может себе позволить такого рода отдых, причем, по всей видимости, виллу сняли на все лето. Впрочем – как и каждое лето на протяжении как минимум нескольких лет.
Фото: соцсети
Вилла настолько нравится Алле Борисовне, что она, рассказывают, хотела ее купить, однако владелец – олигарх Виктор Красовицкий – запросил слишком высокую сумму.
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Фото: соцсети
Это место привлекает Примадонну не только своим комфортом и роскошью, но и соседством с жилищем Лаймы Вайкуле – певицы дружат. В конце июля в Юрмале пройдет фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023, в котором, по слухам, примет участие и Пугачева. А пока семейство отдыхает на вилле, наслаждаясь идеальными условиями и роскошной обстановкой.