Как выглядит роскошная вилла Пугачевой, за которую она платит баснословные деньги

Алла Пугачева с семьей прибыла в Юрмалу несколько дней назад. Для отдыха была арендована одна из самых роскошных вилл побережья – «Марта».

Известно, что общая площадь элитного жилища – более 200 кв. метров. Помимо огромной гостиной, здесь есть пять уютных спален, библиотека, кухня и кинозал, а на территории оформлен сад с камнями. Кроме того, отдыхая на вилле, можно расслабляться в спа-комплексе, плавать в бассейне, париться в турецкой бане, играть в теннис на специально оборудованном корте.

Помимо гаража, имеется здесь и небольшой концертный зал – то, что надо для полноценного времяпрепровождения певицы. Что еще нужно для отдыха в свое удовольствие? Фонтан, зимний сад, оранжерея? Все это тоже здесь имеется.

