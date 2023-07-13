Стал отцом режиссера и священника: творческий путь «Джеймса Бонда Советского Союза» Льва Прыгунова

Народный артист России Лев Прыгунов снялся в более чем ста фильмах. Это притом, что в свое время из-за ярых антисоветских взглядов он попал в опалу «Мосфильма». Звезда советского кино известен не только своими ролями, но и фактами личной жизни, которые нередко обсуждают в телепередачах.

Детство и юность

Лев Георгиевич родился 23 апреля 1939 года в городе Алматы. Его отец был ботаником-естествоиспытателем, прошедшим Великую Отечественную войну. В 1949-м он погиб в одиночной научной экспедиции, и воспитание мальчика легло на плечи матери — учительницы русского языка и литературы.

Еще в юные годы у Прыгунова сформировалось неприятие советских порядков. Его дед был священником, которого в 1919 году чуть было не расстреляли. Верующие не дали погубить батюшку, но уже через неделю он умер.

А его дочь — мать Льва — потом долгое время носила клеймо «поповской дочки». В молодости женщине пришлось даже скрываться от сотрудников НКВД. Спас ее, если можно так сказать, тиф. Заболевшую посчитали обреченной и перестали преследовать.