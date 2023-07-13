Стал отцом режиссера и священника: творческий путь «Джеймса Бонда Советского Союза» Льва Прыгунова

Народный артист России Лев Прыгунов снялся в более чем ста фильмах. Это притом, что в свое время из-за ярых антисоветских взглядов он попал в опалу «Мосфильма». Звезда советского кино известен не только своими ролями, но и фактами личной жизни, которые нередко обсуждают в телепередачах.
Детство и юность
Лев Георгиевич родился 23 апреля 1939 года в городе Алматы. Его отец был ботаником-естествоиспытателем, прошедшим Великую Отечественную войну. В 1949-м он погиб в одиночной научной экспедиции, и воспитание мальчика легло на плечи матери — учительницы русского языка и литературы.
Еще в юные годы у Прыгунова сформировалось неприятие советских порядков. Его дед был священником, которого в 1919 году чуть было не расстреляли. Верующие не дали погубить батюшку, но уже через неделю он умер.
А его дочь — мать Льва — потом долгое время носила клеймо «поповской дочки». В молодости женщине пришлось даже скрываться от сотрудников НКВД. Спас ее, если можно так сказать, тиф. Заболевшую посчитали обреченной и перестали преследовать.
Лев Прыгунов в молодости. Фото: Global Look Press
Будущий актер рос замкнутым и тихим юношей. Он сторонился сверстников, не любил читать и неважно учился. Подражая погибшему папе, любил пропадать в лесах и степях, изучая живую природу. В нем была сильна тяга к искусству, но мальчик ее подавлял, желая пойти по стезе ученого в память об отце.
Лев поставил себе цель стать учителем биологии, для чего поступил на биофак Алматинского педагогического института. Но учеба там продлилась только два года. Юноша наконец-то понял, что у него в жизни собственный путь. Забрав документы из педагогического, он отправился в Ленинград — в Институт театра, музыки и кинематографии.
Поступил с первой попытки на курс Татьяны Сойниковой. А после окончания вуза выступал в Центральном детском театре в Москве, Драматическом театре имени Станиславского и Театре-студии киноактера. Затем играл в антрепризных спектаклях.
В память об отце Лев Прыгунов увлекся биологией. Фото: Global Look Press
Фильмография
На третьем курсе театрального института молодого красавца-актера пригласили на главную роль в мелодраму о моряках «Увольнение на берег» 1962 года. На пробах Прыгунов познакомился с Владимиром Высоцким, с которым затем поддерживал дружеские отношения.
Далее новые фильмы со Львом Георгиевичем стали выходить каждый год, и во многих ему доставались главные роли. В 60-х он снялся в советских картинах «Мне двадцать лет», «Утренние поезда», «Они шли на Восток», «Дети Дон-Кихота», «Иду на грозу», «Саша-Сашенька», «Поиск», «Свадебные колокола», «Сердце Бонивура».
В следующем десятилетии были фильмы «Меж высоких хлебов», «Освобождение», «Чертова дюжина», «Второе дыхание», «Петр Рябинкин», «Как закалялась сталь», «Четверка по пению», «Без права на ошибку», «Пропавшая экспедиция», «Улыбнись, ровесник!», «Безотцовщина», «Трактир на Пятницкой», «Выстрел в спину», «Опасные друзья».
Лев Прыгунов в фильме «Увольнение на берег». Фото: кадр из фильма 1962 года
Прыгунову давали роли военных, следователей, врачей. И во всех амплуа он был в первую очередь молодым красавцем с открытым светлым взором. Его приглашали сниматься в ГДР и в Болгарию. Лев Георгиевич даже получил прозвище «Джеймс Бонд Советского Союза».
При этом актер всегда был ярым «антисоветчиком» и антикоммунистом. Несмотря на обилие ролей, в интервью он рассказывал, что долгое время был в опале у студии «Мосфильм», и ему не давали сниматься. В одной из своих любимых картин — «Сердце Бонивура» — Прыгунову удалось блестяще сыграть потому, что он, по совету друга, представлял себе белых коммунистами.
В 80-х Лев появился в картинах «Без видимых причин», «Честный, умный, неженатый...», «Оставить след», «Завтра начинается сегодня», «Блистающий мир», «Колье Шарлотты», «Битва за Москву», «Картина», «Сад желаний», «Бейбарс», «Криминальный квартет» и многие другие.
Лев Прыгунов в фильме «Дети Дон-Кихота». Фото: кадр из фильма 1965 года
В 90-х и «нулевых», на фоне кризиса в отечественном кино, актер нередко снимался на Западе, изображая русских злодеев: «Экспресс до Пекина», «Святой», «К-19», «Цена страха». В фильме «Архангел» 2005 года его персонаж, бывший агент КГБ, чинит препятствия герою Дэниела Крейга.
В новом веке Прыгунов много снимался в российских сериалах: «Убойная сила», «Сыщики», «Шпионские игры», «За все тебя благодарю», «Все включено», «Карамболь», «Громовы», «Иван Подушкин. Джентльмен сыска», «И все-таки я люблю...», «Десантура», «По ту сторону смерти», «Лондонград. Знай наших!»
Появлялся и в блокбастерах: «Стритрейсеры» (2008), «Запрещенная реальность» (2009), «Духless-2» (2015). Последнюю снял сын актера Роман Прыгунов. Были и другие случаи, когда режиссер приглашал своего отца на площадку.
Лев Прыгунов в сериале «Сыщики». Фото: кадр из сериала 2004 года
В последние годы уже пожилой Лев Георгиевич отметился в популярных многосерийных проектах «Годунов», «Мертвое озеро» и «Беспринципные».
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Вне экрана
Поклонники Прыгунова знают, что он не только актер, но также поэт и художник. Еще в студенческие годы он начал писать картины, а в 80-х у него проходили выставки в Москве, Петербурге и Лондоне. В 2009-м, в честь 70-летия артиста, в Государственном центральном музее современной истории России прошла выставка его живописи под названием «Энергетический реализм».
Лев Прыгунов — художник. Фото: Global Look Press
Стихи Прыгунова не раз публиковались в поэтических сборниках. Часть их посвящена друзьям актера – поэтам Сергею Чудакову и Иосифу Бродскому. В 2011 году артист издал книгу воспоминаний «Сергей Иванович Чудаков и др.», а в 2015-м вышли его мемуары «По ту сторону камеры».
К блогерской деятельности пожилой актер не пристрастился, странички в соцсетях не ведет. Зато увлекся китайской культурой, ушу и восточной философией, выучил китайский язык и уверовал в реинкарнацию.
Правый глаз мужчины пережил несколько операций. В нем три раза полностью отходила сетчатка, а радужка постепенно отмирала.
Лев Прыгунов и Леонид Каневский. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В молодости красавец с экрана Лев Прыгунов вел насыщенную личную жизнь. Ходили слухи о его романе с актрисой Еленой Прокловой.
В середине 60-х артист женился на женщине по имени Элеонора Уманец. Она родила кинозвезде сына Романа, но счастливый брак был коротким и кончился трагедией – супруга Прыгунова разбилась в автокатастрофе.
«Я был в Алма-Ате, а жена – в Риге. Утром я почувствовал, что случилась какая-то трагедия. Проснулся. Полчаса посидел. Потом пошли с другом в горы. Говорили о высоте и смерти», – вспоминал Лев Георгиевич тот день в передаче «Судьба человека».
«Когда спустились с гор, пошел в гости к двоюродному брату. Там у меня случился озноб на ровном месте. Вернулся в свой номер отеля, и тут мне позвонили… Там пьяный мужик за рулем угробил двух человек, а еще одного оставил калекой. Причем сам он не пострадал».
Гибель жены актер переживал очень болезненно. С ролью отца-одиночки он явно не справлялся. Пока была жива мама Прыгунова, она помогала в воспитании внука. Но потом ее не стало, и артист определил Романа в школу-интернат для детей кинозвезд.
Это обстоятельство не разрушило отношения отца и сына. Лев часто забирал наследника в поездки и на отдых. Роман Прыгунов вырос известным режиссером и сценаристом. Он снял фильмы «Индиго» (2008), «Духless» (2012), «Миллиард» (2019), работал над сериалами «Мертвое озеро», «Магомаев», «Беспринципные» и нередко приглашал сниматься возрастного отца.
Лев Прыгунов с супругой Ольгой. Фото: Global Look Press
Через шесть лет после смерти супруги Лев Георгиевич нашел новую возлюбленную по имени Ольга. Женщина на 16 лет младше актера, но это не стало преградой для их брака. Пара вместе уже несколько десятилетий, и Прыгунов отмечает, что ему очень повезло со второй женой. Детей им «бог не дал», говорит народный артист, но зато Ольга подружилась с Романом, что было важно для кинозвезды.
Бурная личная жизнь старшего Прыгунова обернулась тем, что у него появился внебрачный сын от некой учительницы музыки. С женщиной актер давно не поддерживает отношения, а вот с сыном Филиппом редко, но общается.
В 2020 года корреспонденты программы «Ты не поверишь!» нашли этого молодого человека. Она рассказал, что носит фамилию отчима, окончил МГУ, но выбрал для себя путь священника. Внимание кровного отца ему приятно, но на встречи у них обычно нет времени.